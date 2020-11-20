https://ria.ru/20201120/dorogi-1585594663.html

В Липецкой области отремонтировали более 250 километров дорог

В Липецкой области отремонтировали более 250 километров дорог

Власти Липецкой области в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" завершили ремонтные работы на пятидесяти объектах автомобильных... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T19:04

2020-11-20T19:04

2020-11-20T19:04

липецкая область

игорь артамонов

липецкая область

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ЛИПЕЦК, 20 ноя – РИА Новости. Власти Липецкой области в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" завершили ремонтные работы на пятидесяти объектах автомобильных дорог общей протяженностью более 254 километров, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он отметил, что в ближайшее время также завершится ремонт ещё на пяти объектах региональных дорог. Тем временем продолжаются работы на автодороге между населенными пунктами Девица-Никольские-Выселки-граница Воронежской области протяженностью более семи километров, ведутся работы по реконструкции автомобильной дороги Липецк-Данков. Также в регионе продолжается строительство второй очереди автомобильной дороги "Восточный обход промышленной зоны Липецка". Окончание работ по контракту запланировано на 2024 год. По словам Артамонова, в регионе уделяется большое внимание строительству и реконструкции мостов."Благодаря нацпроекту мы смогли отремонтировать не только дороги, но и мосты. В этом году отремонтированы четыре переправы общей протяженностью почти 500 метров. Общий объем затраченных средств составил 92,9 миллионов рублей", - отметил Артамонов.-

https://ria.ru/20201028/dorogi-1581936256.html

липецкая область

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игорь артамонов, липецкая область