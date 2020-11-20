https://ria.ru/20201120/dorogi-1585594663.html
В Липецкой области отремонтировали более 250 километров дорог
В Липецкой области отремонтировали более 250 километров дорог
Власти Липецкой области в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" завершили ремонтные работы на пятидесяти объектах автомобильных... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T19:04
2020-11-20T19:04
2020-11-20T19:04
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569803808_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_054f4037d3ab1d3b7fa0c435ed1f2e16.jpg
ЛИПЕЦК, 20 ноя – РИА Новости. Власти Липецкой области в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" завершили ремонтные работы на пятидесяти объектах автомобильных дорог общей протяженностью более 254 километров, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он отметил, что в ближайшее время также завершится ремонт ещё на пяти объектах региональных дорог. Тем временем продолжаются работы на автодороге между населенными пунктами Девица-Никольские-Выселки-граница Воронежской области протяженностью более семи километров, ведутся работы по реконструкции автомобильной дороги Липецк-Данков. Также в регионе продолжается строительство второй очереди автомобильной дороги "Восточный обход промышленной зоны Липецка". Окончание работ по контракту запланировано на 2024 год. По словам Артамонова, в регионе уделяется большое внимание строительству и реконструкции мостов."Благодаря нацпроекту мы смогли отремонтировать не только дороги, но и мосты. В этом году отремонтированы четыре переправы общей протяженностью почти 500 метров. Общий объем затраченных средств составил 92,9 миллионов рублей", - отметил Артамонов.-
https://ria.ru/20201028/dorogi-1581936256.html
липецкая область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569803808_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_7f87e65dca9dcea536328b5c0ab49284.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, липецкая область
ЛИПЕЦК, 20 ноя – РИА Новости.
Власти Липецкой области
в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" завершили ремонтные работы на пятидесяти объектах автомобильных дорог общей протяженностью более 254 километров, сообщил глава региона Игорь Артамонов
.
Он отметил, что в ближайшее время также завершится ремонт ещё на пяти объектах региональных дорог. Тем временем продолжаются работы на автодороге между населенными пунктами Девица-Никольские-Выселки-граница Воронежской области протяженностью более семи километров, ведутся работы по реконструкции автомобильной дороги Липецк-Данков. Также в регионе продолжается строительство второй очереди автомобильной дороги "Восточный обход промышленной зоны Липецка". Окончание работ по контракту запланировано на 2024 год. По словам Артамонова, в регионе уделяется большое внимание строительству и реконструкции мостов.
"Благодаря нацпроекту мы смогли отремонтировать не только дороги, но и мосты. В этом году отремонтированы четыре переправы общей протяженностью почти 500 метров. Общий объем затраченных средств составил 92,9 миллионов рублей", - отметил Артамонов.-