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ДНР назвала сроки выборов в новом плане Киева по Донбассу нереалистичными
ДНР назвала сроки выборов в новом плане Киева по Донбассу нереалистичными
Сроки проведения местных выборов на неподконтрольной украинским властям территории Донбасса, указанные в новом плане Киева по урегулированию конфликта,... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T14:52
2020-11-20T14:52
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ДОНЕЦК, 20 ноя – РИА Новости. Сроки проведения местных выборов на неподконтрольной украинским властям территории Донбасса, указанные в новом плане Киева по урегулированию конфликта, нереалистичны, заявили в пятницу в пресс-службе МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.Ранее советник по информационной политике делегации Киева в контактной группе Алексей Арестович сообщил, что делегация разработала "План совместных шагов", который предполагает вывод "незаконных формирований и наемников" из Донбасса в начале 2021 года, что позволит провести местные выборы на этих территориях 31 марта.Среди этих действий в МИД назвали согласование контактной группой, принятие и введение в действие Киевом изменений в конституцию Украины, касающихся предоставления Донбассу особого статуса. Эти изменения должны определять "в том числе состав, систему и полномочия органов, подлежащих избранию на внеочередных местных выборах". В ведомстве также отметили, что план Киева предполагает роспуск "властных структур" в ДНР и ЛНР за три дня до местных выборов."Внося такое предложение, авторам проекта плана следовало бы ответить на вопрос о том, каким образом и кем будет обеспечена непрерывность государственных и муниципальных услуг по жизнеобеспечению отдельных районов Донецкой и Луганской областей в переходный период: оказание медицинской помощи, охрана общественного порядка, услуги по водо-, электро-, газоснабжению, канализации сточных вод… Если целью является породить хаос и дезорганизацию, вопрос может быть оставлен без ответа", - заявили в МИД.В ведомстве обратили внимание, что, по плану Киева, общественный порядок и безопасность в ДНР и ЛНР на протяжении всего избирательного процесса будет поддерживаться совместными патрулями Нацполиции Украины, а упоминания о Народном милиции республик вообще нет. В министерстве заявили, что это противоречит минским соглашениям.
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луганская народная республика, донецкая народная республика, луганская область, в мире

ДНР назвала сроки выборов в новом плане Киева по Донбассу нереалистичными

14:52 20.11.2020
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкНабережная в Донецке
Набережная в Донецке - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 20 ноя – РИА Новости. Сроки проведения местных выборов на неподконтрольной украинским властям территории Донбасса, указанные в новом плане Киева по урегулированию конфликта, нереалистичны, заявили в пятницу в пресс-службе МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Ранее советник по информационной политике делегации Киева в контактной группе Алексей Арестович сообщил, что делегация разработала "План совместных шагов", который предполагает вывод "незаконных формирований и наемников" из Донбасса в начале 2021 года, что позволит провести местные выборы на этих территориях 31 марта.
"Сроки проведения выборов (указанные в предложенном Киевом плане по Донбассу – ред.) абсолютно нереалистичны. Проведению выборов должен предшествовать комплекс последовательных законодательных действий", - говорится в комментарии МИД ДНР к плану Киева по урегулированию конфликта в Донбассе, распространенном пресс-службой ведомства.
Среди этих действий в МИД назвали согласование контактной группой, принятие и введение в действие Киевом изменений в конституцию Украины, касающихся предоставления Донбассу особого статуса. Эти изменения должны определять "в том числе состав, систему и полномочия органов, подлежащих избранию на внеочередных местных выборах". В ведомстве также отметили, что план Киева предполагает роспуск "властных структур" в ДНР и ЛНР за три дня до местных выборов.
Минские соглашения - РИА Новости, 1920, 09.12.2019
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
"Внося такое предложение, авторам проекта плана следовало бы ответить на вопрос о том, каким образом и кем будет обеспечена непрерывность государственных и муниципальных услуг по жизнеобеспечению отдельных районов Донецкой и Луганской областей в переходный период: оказание медицинской помощи, охрана общественного порядка, услуги по водо-, электро-, газоснабжению, канализации сточных вод… Если целью является породить хаос и дезорганизацию, вопрос может быть оставлен без ответа", - заявили в МИД.
В ведомстве обратили внимание, что, по плану Киева, общественный порядок и безопасность в ДНР и ЛНР на протяжении всего избирательного процесса будет поддерживаться совместными патрулями Нацполиции Украины, а упоминания о Народном милиции республик вообще нет. В министерстве заявили, что это противоречит минским соглашениям.
 
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