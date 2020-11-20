https://ria.ru/20201120/diagnostika-1585444976.html

Врач объяснил роль гаджетов в диагностике коронавируса

Врач объяснил роль гаджетов в диагностике коронавируса

Почему нельзя полагаться только на показания пульсоксиметра при диагностике коронавируса, рассказал в интервью радио радио Sputnik сосудистый хирург, врач... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T02:09

2020-11-20T02:09

2020-11-20T02:09

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Почему нельзя полагаться только на показания пульсоксиметра при диагностике коронавируса, рассказал в интервью радио радио Sputnik сосудистый хирург, врач клиники "Центр флебологии" Амиран Демуров.Многие россияне сейчас пытаются обзавестись различными медицинскими гаджетами, чтобы быть во всеоружии во время эпидемии коронавируса. Ажиотажный спрос возник на пульсоксиметры – портативные приборы для измерения сатурации, то есть насыщения кислородом капиллярной крови. Это действительно очень важный, но не единственный показатель, который дает возможность оценить тяжесть заболевания, отметил Амиран Демуров. По его словам, определение уровня насыщенности крови кислородом – это один из тестов при поражении легких. При этом Амиран Демуров подчеркнул, что решение может принимать только специалист, и призвал не заниматься самолечением, если пульсоксиметр из домашней аптечки показал низкий уровень сатурации. "Если просто находиться в каком-то мало насыщенном кислородом помещении, то кислород тоже может снизиться. Нет одного критерия, который позволяет человеку без специального образования определить, что с ним происходит. Нужно уметь анализировать большой объем знаний, и нужен навык обработки этой информации", – сказал врач в интервью радио Sputnik.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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