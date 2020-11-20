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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201120/deti-1585548994.html
Около 350 детей прошли реабилитацию после COVID-19 в Московской области
Около 350 детей прошли реабилитацию после COVID-19 в Московской области
С начала июля 345 детей прошли реабилитацию в Детском клиническом многопрофильном центре (ДКМЦ) Московской области. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T16:12
2020-11-20T16:12
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. С начала июля 345 детей прошли реабилитацию в Детском клиническом многопрофильном центре (ДКМЦ) Московской области. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения региона.В центре принимают несовершеннолетних пациентов, которые переболели коронавирусной инфекцией в тяжелой и среднетяжелой формах. Медики лечат такие осложнения, как фиброз, бронхоэктатическая болезнь, хронический бронхит.В курс лечебно-восстановительного комплекса входит 50–60 процедур. Оздоровительная смена длится 14 дней. Дети могут приходить на процедуры с родителями.Врачи подбирают для юных пациентов индивидуальную программу лечения. Ее разработали подмосковные специалисты непосредственно для этого отделения центра. Медики делают упор на специализированной дыхательной гимнастике, которая задействует пассивную и активную мускулатуру. Упражнения улучшают кровоснабжение, функциональную емкость легких и восстанавливают правильное дыхание у ребенка.Помимо этого реабилитационная программа включает кинезиотерапию, посещение соляной пещеры, лечебный массаж, водные процедуры и ЛФК. Все это положительно влияет на работу органов дыхания и в целом на состояние организма.Для прохождения реабилитации необходимо обратиться к участковому врачу. Он подготовит нужные документы и отправит их в электронном виде в санаторно-курортный отдел центра. Позже специалисты позвонят родителям и предложат выбрать подходящую дату.
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московская область (подмосковье)

Около 350 детей прошли реабилитацию после COVID-19 в Московской области

16:12 20.11.2020
 
© РИА Новости / Виталий АньковДети во время лечения в кабинете физиотерапии
Дети во время лечения в кабинете физиотерапии - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. С начала июля 345 детей прошли реабилитацию в Детском клиническом многопрофильном центре (ДКМЦ) Московской области. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения региона.
В центре принимают несовершеннолетних пациентов, которые переболели коронавирусной инфекцией в тяжелой и среднетяжелой формах. Медики лечат такие осложнения, как фиброз, бронхоэктатическая болезнь, хронический бронхит.
В курс лечебно-восстановительного комплекса входит 50–60 процедур. Оздоровительная смена длится 14 дней. Дети могут приходить на процедуры с родителями.
Врачи подбирают для юных пациентов индивидуальную программу лечения. Ее разработали подмосковные специалисты непосредственно для этого отделения центра. Медики делают упор на специализированной дыхательной гимнастике, которая задействует пассивную и активную мускулатуру. Упражнения улучшают кровоснабжение, функциональную емкость легких и восстанавливают правильное дыхание у ребенка.
Помимо этого реабилитационная программа включает кинезиотерапию, посещение соляной пещеры, лечебный массаж, водные процедуры и ЛФК. Все это положительно влияет на работу органов дыхания и в целом на состояние организма.
Для прохождения реабилитации необходимо обратиться к участковому врачу. Он подготовит нужные документы и отправит их в электронном виде в санаторно-курортный отдел центра. Позже специалисты позвонят родителям и предложат выбрать подходящую дату.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
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