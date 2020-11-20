https://ria.ru/20201120/deti-1585548994.html

Около 350 детей прошли реабилитацию после COVID-19 в Московской области

Около 350 детей прошли реабилитацию после COVID-19 в Московской области

С начала июля 345 детей прошли реабилитацию в Детском клиническом многопрофильном центре (ДКМЦ) Московской области. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T16:12

2020-11-20T16:12

2020-11-20T16:12

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585548059_0:251:2992:1933_1400x0_80_0_0_f6a007b9e184123b0982fdac7c2e9ba0.jpg

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. С начала июля 345 детей прошли реабилитацию в Детском клиническом многопрофильном центре (ДКМЦ) Московской области. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения региона.В центре принимают несовершеннолетних пациентов, которые переболели коронавирусной инфекцией в тяжелой и среднетяжелой формах. Медики лечат такие осложнения, как фиброз, бронхоэктатическая болезнь, хронический бронхит.В курс лечебно-восстановительного комплекса входит 50–60 процедур. Оздоровительная смена длится 14 дней. Дети могут приходить на процедуры с родителями.Врачи подбирают для юных пациентов индивидуальную программу лечения. Ее разработали подмосковные специалисты непосредственно для этого отделения центра. Медики делают упор на специализированной дыхательной гимнастике, которая задействует пассивную и активную мускулатуру. Упражнения улучшают кровоснабжение, функциональную емкость легких и восстанавливают правильное дыхание у ребенка.Помимо этого реабилитационная программа включает кинезиотерапию, посещение соляной пещеры, лечебный массаж, водные процедуры и ЛФК. Все это положительно влияет на работу органов дыхания и в целом на состояние организма.Для прохождения реабилитации необходимо обратиться к участковому врачу. Он подготовит нужные документы и отправит их в электронном виде в санаторно-курортный отдел центра. Позже специалисты позвонят родителям и предложат выбрать подходящую дату.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)