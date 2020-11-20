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Карди Би пояснила, как одна песня сделала ее "женщиной года" Billboard
Карди Би пояснила, как одна песня сделала ее "женщиной года" Billboard
Американская певица Карди Би ответила на критику в свой адрес по поводу звания "женщины года" 2020 по версии Billboard. РИА Новости, 20.11.2020
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культура
билли айлиш
стиль жизни
музыка
новости культуры
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Американская певица Карди Би ответила на критику в свой адрес по поводу звания "женщины года" 2020 по версии Billboard.Многим не понравился такой выбор, потому что она в 2020 году выпустила только одну композицию — WAP вместе с Megan Thee Stallion.Исполнительница выложила в инстаграме ролик, в котором рассказала, что этот один трек, вышедший в августе, имел огромное значение. "Да, только одна песня. Но она продавалась лучше других, ее скачивали чаще других, она вот-вот станет шестикратно платиновой за последние три месяца", — пояснила певица. Вручение премии Billboard "Женщина года" запланировано на 10 декабря. В прошлом году ей стала Билли Айлиш.
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билли айлиш, стиль жизни, музыка, новости культуры

Карди Би пояснила, как одна песня сделала ее "женщиной года" Billboard

00:41 20.11.2020
 
© AFP 2020 / Suzanne CordeiroАмериканская хип-хоп-певица Карди Би во время выступления на музыкальном фестивале Mala Luna в США
Американская хип-хоп-певица Карди Би во время выступления на музыкальном фестивале Mala Luna в США - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© AFP 2020 / Suzanne Cordeiro
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Американская певица Карди Би ответила на критику в свой адрес по поводу звания "женщины года" 2020 по версии Billboard.
Многим не понравился такой выбор, потому что она в 2020 году выпустила только одну композицию — WAP вместе с Megan Thee Stallion.
Исполнительница выложила в инстаграме ролик, в котором рассказала, что этот один трек, вышедший в августе, имел огромное значение.
"Да, только одна песня. Но она продавалась лучше других, ее скачивали чаще других, она вот-вот станет шестикратно платиновой за последние три месяца", — пояснила певица.
Вручение премии Billboard "Женщина года" запланировано на 10 декабря. В прошлом году ей стала Билли Айлиш.
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