https://ria.ru/20201120/billboard-1585316373.html

Карди Би пояснила, как одна песня сделала ее "женщиной года" Billboard

Карди Би пояснила, как одна песня сделала ее "женщиной года" Billboard

Американская певица Карди Би ответила на критику в свой адрес по поводу звания "женщины года" 2020 по версии Billboard. РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T00:41

2020-11-20T00:41

2020-11-20T00:41

культура

билли айлиш

стиль жизни

музыка

новости культуры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/153196/03/1531960399_0:0:4592:2582_1400x0_80_0_0_de1b1eb2b7f380cc2120560d3c6d4d35.jpg

МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Американская певица Карди Би ответила на критику в свой адрес по поводу звания "женщины года" 2020 по версии Billboard.Многим не понравился такой выбор, потому что она в 2020 году выпустила только одну композицию — WAP вместе с Megan Thee Stallion.Исполнительница выложила в инстаграме ролик, в котором рассказала, что этот один трек, вышедший в августе, имел огромное значение. "Да, только одна песня. Но она продавалась лучше других, ее скачивали чаще других, она вот-вот станет шестикратно платиновой за последние три месяца", — пояснила певица. Вручение премии Billboard "Женщина года" запланировано на 10 декабря. В прошлом году ей стала Билли Айлиш.

https://ria.ru/20200916/razvod-1577313885.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

билли айлиш, стиль жизни, музыка, новости культуры