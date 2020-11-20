https://ria.ru/20201120/belorussiya-1585621095.html

Задержанному члену совета белорусской оппозиции предъявили обвинение

Задержанному члену совета белорусской оппозиции предъявили обвинение

Члену координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Алане Гебремариам, находящейся в СИЗО КГБ, предъявлено обвинение в организации групповых действий, грубо РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T22:53

2020-11-20T22:53

2020-11-20T22:53

протесты в белоруссии

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МИНСК, 20 ноя – РИА Новости. Члену координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Алане Гебремариам, находящейся в СИЗО КГБ, предъявлено обвинение в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, сообщила пресс-служба совета."Сегодня члену основного состава координационного совета Алане Гебремариам было предъявлено обвинение по части 1 статьи 342 УК РБ", - говорится в сообщении КС, распространенном в Telegram.Часть 1 статьи 342 Уголовного кодекса Белоруссии – "организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти" - предусматривает максимальное наказание до трех лет лишения свободы.Ранее в координационном совете отмечали, что Гебремариам, которая также является представителем экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской по делам молодежи и студентов, заключена под стражу на два месяца. В ее квартире был обыск, сообщалось, что она является подозреваемой по уголовному делу о действиях, грубо нарушающих общественный порядок, и находится в СИЗО КГБ.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Оппозиция считает избранным президентом экс-кандидата Тихановскую, требует назначения в стране новых выборов, настаивает на переговорах с действующими властями. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В расширенный состав координационного совета входят свыше 5,5 тысячи человек, основной – около 50 человек. Все семь членов президиума КС арестованы или находятся за границей.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.

https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html

https://ria.ru/20201119/protesty-1585430719.html

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