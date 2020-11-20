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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201120/belorussiya-1585547377.html
В Белоруссии задержали администратора нескольких Telegram-каналов
В Белоруссии задержали администратора нескольких Telegram-каналов
В Белоруссии задержана администратор нескольких "деструктивных" telegram-каналов, сообщила в пятницу пресс-служба МВД республики. РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T16:07
2020-11-20T16:07
протесты в белоруссии
мвд белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 20 ноя – РИА Новости. В Белоруссии задержана администратор нескольких "деструктивных" telegram-каналов, сообщила в пятницу пресс-служба МВД республики."Сотрудники ГУБОПиК (главное управление по борьбе с оргпреступностью и коррупцией – ред.) МВД вышли на 33-летнюю неработающую минчанку, которая является администратором деструктивных telegram-каналов "Мая Краина Беларусь", "Беларусь 24", "Баста" и "Беларусь Головного Мозга" и "Элехтарат", - говорится в сообщении пресс-службы в telegram-канале ведомства.По данным пресс-службы, "женщина управляла пабликом "Европейская Беларусь" и активно сопровождала его в соцсетях. За это ежемесячно получала около 600 рублей (234 доллара) от основного координатора одноименной (гражданской – ред.) кампании"."Участники указанных ресурсов выдвигают политические требования, призывают к забастовкам и остановке производства на госпредприятиях, протестовать и оказывать сопротивление милиционерам. В чатах также публикуются оскорбления и угрозы в адрес правоохранителей, а также распространяется информация, направленная на дестабилизацию обстановки в обществе", - подчеркивается в сообщении пресс-службы.В ведомстве сообщили, что в ходе обыска квартиры минчанки изъяты шесть мобильных телефонов, ноутбук, винчестер, флэш-накопитель, 700 евро, банковская платежная карта и протестная атрибутика."Женщина признана подозреваемой по ранее возбужденному уголовному делу об организации и участии в массовых беспорядках, активно сотрудничает со следствием и дает признательные показания. Работа по изобличению модераторов и администраторов радикальных телеграм-каналов продолжается", - заявили в пресс-службе.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Власти заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и перемещении их с улиц городов во дворы. Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
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мвд белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире

В Белоруссии задержали администратора нескольких Telegram-каналов

16:07 20.11.2020
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудник правоохранительных органов на площади Независимости в Минске
Сотрудник правоохранительных органов на площади Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 20 ноя – РИА Новости. В Белоруссии задержана администратор нескольких "деструктивных" telegram-каналов, сообщила в пятницу пресс-служба МВД республики.
"Сотрудники ГУБОПиК (главное управление по борьбе с оргпреступностью и коррупцией – ред.) МВД вышли на 33-летнюю неработающую минчанку, которая является администратором деструктивных telegram-каналов "Мая Краина Беларусь", "Беларусь 24", "Баста" и "Беларусь Головного Мозга" и "Элехтарат", - говорится в сообщении пресс-службы в telegram-канале ведомства.
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По данным пресс-службы, "женщина управляла пабликом "Европейская Беларусь" и активно сопровождала его в соцсетях. За это ежемесячно получала около 600 рублей (234 доллара) от основного координатора одноименной (гражданской – ред.) кампании".
"Участники указанных ресурсов выдвигают политические требования, призывают к забастовкам и остановке производства на госпредприятиях, протестовать и оказывать сопротивление милиционерам. В чатах также публикуются оскорбления и угрозы в адрес правоохранителей, а также распространяется информация, направленная на дестабилизацию обстановки в обществе", - подчеркивается в сообщении пресс-службы.
В ведомстве сообщили, что в ходе обыска квартиры минчанки изъяты шесть мобильных телефонов, ноутбук, винчестер, флэш-накопитель, 700 евро, банковская платежная карта и протестная атрибутика.
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"Женщина признана подозреваемой по ранее возбужденному уголовному делу об организации и участии в массовых беспорядках, активно сотрудничает со следствием и дает признательные показания. Работа по изобличению модераторов и администраторов радикальных телеграм-каналов продолжается", - заявили в пресс-службе.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Власти заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и перемещении их с улиц городов во дворы.
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