Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - проекта Карачаево-Черкесская республика
Карачаево-Черкесская Республика
https://ria.ru/20201120/arkhyz-1585588431.html
На курорте Архыз в КЧР зимний сезон откроется в конце ноября
На курорте Архыз в КЧР зимний сезон откроется в конце ноября
Новый горнолыжный сезон на курорте Архыз Карачаево-Черкесии откроется 28 ноября, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T18:40
2020-11-20T18:40
карачаево-черкесская республика
архыз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152546/95/1525469518_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_4da01e386cf6f3ee05d5e3e620245674.jpg
ЧЕРКЕССК, 20 ноя – РИА Новости. Новый горнолыжный сезон на курорте Архыз Карачаево-Черкесии откроется 28 ноября, сообщает пресс-служба главы региона.В зимнем сезоне 2020/2021 будут открыты новые зоны катания и точки общественного питания на склонах и площади поселка Романтик, предусмотрены новые удобные тарифы на ски-пассы.Как сообщили в пресс-службе, еще одним удобным нововведением станет трансфер из аэропорта Минеральных Вод Ставропольского края и обратно.ВТРК "Архыз", расположенный в Зеленчукском районе, является стартовой площадкой Северо-Кавказского туристического кластера. С момента ввода в эксплуатацию в декабре 2013 года курорт посетили около миллиона гостей.
https://ria.ru/20201102/kurort-1582704003.html
архыз
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/152546/95/1525469518_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_731c44321732db9b0eefceea54ca68fc.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
архыз

На курорте Архыз в КЧР зимний сезон откроется в конце ноября

18:40 20.11.2020
 
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкВсесезонный туристско-рекреационный комплекс "Архыз"
Всесезонный туристско-рекреационный комплекс Архыз - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЧЕРКЕССК, 20 ноя – РИА Новости. Новый горнолыжный сезон на курорте Архыз Карачаево-Черкесии откроется 28 ноября, сообщает пресс-служба главы региона.
В зимнем сезоне 2020/2021 будут открыты новые зоны катания и точки общественного питания на склонах и площади поселка Романтик, предусмотрены новые удобные тарифы на ски-пассы.
Канатная дорога на курорте Архыз - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
2 ноября, 18:15Карачаево-Черкесская Республика
На курорте Архыз построят еще три канатные дороги
Как сообщили в пресс-службе, еще одним удобным нововведением станет трансфер из аэропорта Минеральных Вод Ставропольского края и обратно.
ВТРК "Архыз", расположенный в Зеленчукском районе, является стартовой площадкой Северо-Кавказского туристического кластера. С момента ввода в эксплуатацию в декабре 2013 года курорт посетили около миллиона гостей.
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаАрхыз
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:46Продюсер раскрыл нелицеприятную для жаловавшихся на COVID артистов правду
09:41В Минске произошло массовое отравление школьников
09:37Путин поздравил россиян с Днем работника налоговых органов
09:34Генпрокуратура Швейцарии завершит расследование "дела Магнитского"
09:26Президент Грузии надеется на формирование многопартийного парламента
09:17Суд в США удовлетворил ходатайство России по делу ЮКОСа
09:09Шойгу проводит встречу с Пашиняном
09:08В Югре три человека погибли при пожаре на птицеферме
09:06В Москве еще 6080 пациентов выздоровели от COVID-19
09:03Россияне смогут сами комплектовать автомобильную аптечку
08:50WSJ: команда Байдена не получает полной поддержки для защиты от кибератак
08:47Назван пик заразности коронавируса
08:40Во Владивостоке перекрыли движение по мосту на остров Русский
08:33Премьер Грузии заявил о необходимости научиться работать с оппозицией
08:18Половина жителей российских мегаполисов готова поменять офис на фриланс
08:15В Улан-Удэ простились с первым президентом Бурятии Леонидом Потаповым
08:09Эксперты выяснили, где самые выгодные цены на хлеб
07:45Стали известны подробности ЧП с машиной, ушедшей под лед в Югре
07:40Евродепутат заявил о необходимости отмены санкций против Москвы
07:33"Президенту плевать": экс-министр заявила об унижении Украины перед МВФ
Лента новостейМолния