https://ria.ru/20201120/arkhyz-1585588431.html
На курорте Архыз в КЧР зимний сезон откроется в конце ноября
На курорте Архыз в КЧР зимний сезон откроется в конце ноября
Новый горнолыжный сезон на курорте Архыз Карачаево-Черкесии откроется 28 ноября, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T18:40
2020-11-20T18:40
2020-11-20T18:40
карачаево-черкесская республика
архыз
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ЧЕРКЕССК, 20 ноя – РИА Новости. Новый горнолыжный сезон на курорте Архыз Карачаево-Черкесии откроется 28 ноября, сообщает пресс-служба главы региона.В зимнем сезоне 2020/2021 будут открыты новые зоны катания и точки общественного питания на склонах и площади поселка Романтик, предусмотрены новые удобные тарифы на ски-пассы.Как сообщили в пресс-службе, еще одним удобным нововведением станет трансфер из аэропорта Минеральных Вод Ставропольского края и обратно.ВТРК "Архыз", расположенный в Зеленчукском районе, является стартовой площадкой Северо-Кавказского туристического кластера. С момента ввода в эксплуатацию в декабре 2013 года курорт посетили около миллиона гостей.
https://ria.ru/20201102/kurort-1582704003.html
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РИА Новости
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архыз
ЧЕРКЕССК, 20 ноя – РИА Новости
. Новый горнолыжный сезон на курорте Архыз
Карачаево-Черкесии откроется 28 ноября, сообщает пресс-служба главы региона.
В зимнем сезоне 2020/2021 будут открыты новые зоны катания и точки общественного питания на склонах и площади поселка Романтик, предусмотрены новые удобные тарифы на ски-пассы.
Как сообщили в пресс-службе, еще одним удобным нововведением станет трансфер из аэропорта Минеральных Вод Ставропольского края и обратно.
ВТРК "Архыз", расположенный в Зеленчукском районе, является стартовой площадкой Северо-Кавказского туристического кластера. С момента ввода в эксплуатацию в декабре 2013 года курорт посетили около миллиона гостей.