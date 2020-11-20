https://ria.ru/20201120/alkogol-1585449423.html

Излечившаяся от алкоголизма телеведущая показала изменения во внешности

Излечившаяся от алкоголизма телеведущая показала изменения во внешности

Британская телеведущая Дениз Уэлч рассказала о своей борьбе с алкоголизмом, показав изменения во внешности после отказа от употребления спиртного... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T06:54

2020-11-20T06:54

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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Британская телеведущая Дениз Уэлч рассказала о своей борьбе с алкоголизмом, показав изменения во внешности после отказа от употребления спиртного. Соответствующий пост она опубликовала в Instagram.Женщина отметила, что ведет трезвый образ жизни с апреля 2012 года. По ее словам, от спиртного она отказалась после того, как осознала, что страдает от серьезной зависимости – пагубная привычка негативно влияла на ее физическое и психологическое состояние. Телеведущая также опубликовала две фотографии, сделанные на одном и том же мероприятии в разное время. На одном из снимков женщина запечатлена до отказа от алкоголя, на другом — после начала трезвой жизни."Трезвость вернула мне мою жизнь и позволила мне справляться с постоянными жизненными проблемами с ясной головой", — написала Уэлч, добавив, что "это тяжело, но оно того стоит".

https://ria.ru/20201016/khrustalev-1580044522.html

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