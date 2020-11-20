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Алиев назвал условие нормализации отношений с Ереваном
Алиев назвал условие нормализации отношений с Ереваном
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку готов к нормальным отношениям с Ереваном, если к власти в Армении придут "здоровые силы". РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T11:46
2020-11-20T11:48
ильхам алиев
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армения
в мире
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БАКУ, 20 ноя – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку готов к нормальным отношениям с Ереваном, если к власти в Армении придут "здоровые силы".Алиев обратился к народу в пятницу. По его словам, "сейчас в Армении глубокий внутренний кризис"."Скорее всего, после этого кризиса к власти в Армении придут здоровые силы. Если будет так, мы готовы к установлению нормальных отношений", - заявил Алиев.
https://ria.ru/20201120/karabakh-1585477949.html
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ильхам алиев, азербайджан, армения, в мире

Алиев назвал условие нормализации отношений с Ереваном

11:46 20.11.2020 (обновлено: 11:48 20.11.2020)
 
© Пресс-служба президента Азербайджана / Перейти в фотобанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© Пресс-служба президента Азербайджана
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БАКУ, 20 ноя – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку готов к нормальным отношениям с Ереваном, если к власти в Армении придут "здоровые силы".
Алиев обратился к народу в пятницу. По его словам, "сейчас в Армении глубокий внутренний кризис".
"Скорее всего, после этого кризиса к власти в Армении придут здоровые силы. Если будет так, мы готовы к установлению нормальных отношений", - заявил Алиев.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
11:19Ситуация в Нагорном Карабахе
Алиев заявил, что конфликт в Карабахе остался позади
 
Ильхам АлиевАзербайджанАрменияВ мире
 
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