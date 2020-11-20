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Алиев назвал условие нормализации отношений с Ереваном
Алиев назвал условие нормализации отношений с Ереваном
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку готов к нормальным отношениям с Ереваном, если к власти в Армении придут "здоровые силы". РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T11:46
2020-11-20T11:46
2020-11-20T11:48
ильхам алиев
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БАКУ, 20 ноя – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку готов к нормальным отношениям с Ереваном, если к власти в Армении придут "здоровые силы".Алиев обратился к народу в пятницу. По его словам, "сейчас в Армении глубокий внутренний кризис"."Скорее всего, после этого кризиса к власти в Армении придут здоровые силы. Если будет так, мы готовы к установлению нормальных отношений", - заявил Алиев.
https://ria.ru/20201120/karabakh-1585477949.html
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ильхам алиев, азербайджан, армения, в мире