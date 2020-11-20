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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201120/aleksievich-1585588280.html
Алексиевич назвала условие возвращения в Белоруссию
Алексиевич назвала условие возвращения в Белоруссию
Белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, которая ранее уехала в Германию, в интервью изданию Spiegel выразила... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T18:40
2020-11-20T18:40
протесты в белоруссии
светлана тихановская
светлана алексиевич
александр лукашенко
белоруссия
берлин (город)
литва
в мире
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, которая ранее уехала в Германию, в интервью изданию Spiegel выразила мнение, что при сохранении нынешней ситуации в Белоруссии президент Александр Лукашенко "победит" и останется у власти, при этом сама она намерена оставаться в Берлине до тех пор, пока белорусский президент "не уйдет".По словам Алексиевич, белорусская оппозиция хочет "мирной передачи власти", однако Лукашенко уверен, что власть в стране принадлежит ему. При этом, по мнению Алексиевич, Белоруссия, в противовес Соединенным Штатам, не является "большой, важной страной с сильными демократическими институтами".Отвечая на вопрос о том, как долго она намерена оставаться в немецкой столице, писательница заявила, что планирует оставаться в Берлине до тех пор, "пока не уйдет Александр Лукашенко". При этом Алексиевич подчеркнула, что она - писательница, а не политик, и никогда не воспринимала всерьез идею стать временным президентом Белоруссии.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.После выборов по инициативе Тихановской оппозиция создала координационный совет (КС) по транзиту власти в республике. Оппозиция требует назначения в стране новых выборов, настаивает на переговорах с действующими властями. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием совета возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. К настоящему времени все семь членов президиума КС арестованы или находятся за границей, в их числе - Алексиевич. Тихановская выехала в Литву.
https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html
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белоруссия
берлин (город)
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светлана тихановская, светлана алексиевич, александр лукашенко, белоруссия, берлин (город), литва, в мире

Алексиевич назвала условие возвращения в Белоруссию

18:40 20.11.2020
 
© РИА Новости / Виктор ТолочкоПисательница Светлана Алексиевич в аэропорту Минска
Писательница Светлана Алексиевич в аэропорту Минска - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Виктор Толочко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, которая ранее уехала в Германию, в интервью изданию Spiegel выразила мнение, что при сохранении нынешней ситуации в Белоруссии президент Александр Лукашенко "победит" и останется у власти, при этом сама она намерена оставаться в Берлине до тех пор, пока белорусский президент "не уйдет".
По словам Алексиевич, белорусская оппозиция хочет "мирной передачи власти", однако Лукашенко уверен, что власть в стране принадлежит ему. При этом, по мнению Алексиевич, Белоруссия, в противовес Соединенным Штатам, не является "большой, важной страной с сильными демократическими институтами".
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"Если так пойдет дальше, Лукашенко нас победит", - уверена Алексиевич.

Отвечая на вопрос о том, как долго она намерена оставаться в немецкой столице, писательница заявила, что планирует оставаться в Берлине до тех пор, "пока не уйдет Александр Лукашенко". При этом Алексиевич подчеркнула, что она - писательница, а не политик, и никогда не воспринимала всерьез идею стать временным президентом Белоруссии.

"Я часто это слышала, но никогда всерьез об этом не задумывалась. Я писательница, а не политик. Для политики нужны другие способности. У меня их нет", - призналась Алексиевич.

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После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
После выборов по инициативе Тихановской оппозиция создала координационный совет (КС) по транзиту власти в республике. Оппозиция требует назначения в стране новых выборов, настаивает на переговорах с действующими властями. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием совета возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. К настоящему времени все семь членов президиума КС арестованы или находятся за границей, в их числе - Алексиевич. Тихановская выехала в Литву.
 
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяСветлана АлексиевичАлександр ЛукашенкоБелоруссияБерлин (город)ЛитваВ мире
 
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