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В Госдуму внесли проект об увеличении штрафа не незаконную агитацию
В Госдуму внесли проект об увеличении штрафа не незаконную агитацию
Депутаты от "Единой России" внесли в Госдуму проект о существенном увеличении штрафов за незаконную агитацию, максимальная санкция составит до 500 тысяч рублей, РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T13:58
2020-11-20T14:24
ольга савастьянова
александр хинштейн
госдума рф
единая россия
политика
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Депутаты от "Единой России" внесли в Госдуму проект о существенном увеличении штрафов за незаконную агитацию, максимальная санкция составит до 500 тысяч рублей, документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.За размещение агитационных материалов в запрещенных законом местах или на объектах без разрешения владельца будет грозить штраф до 500 тысяч рублей, следует из проекта, внесенного группой депутатов в Госдуму.Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.Авторами инициативы стали депутаты вместе с главами думских комитетов по контролю и регламенту Ольга Савастьянова и по информационной политике Александр Хинштейн.Изменения предлагаются в статью 5.10 КоАП "Проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума вне агитационного периода и в местах, где ее проведение запрещено законодательством о выборах и референдумах".Согласно документу, предвыборная агитация, агитация по вопросам референдума вне агитационного периода, установленного законодательством о выборах и референдумах, либо в местах, где ее проведение запрещено, будет грозить штрафом для граждан в размере от 5 до 20 тысяч рублей (было от 1 до 1,5 тысяч), для должностных лиц - от 30 до 50 тысяч (было от 2 до 5 тысяч), для юрлиц - от 100 до 500 тысяч (было от 20 до 100 тысяч).
https://ria.ru/20200917/golosovanie-1577393390.html
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ольга савастьянова, александр хинштейн, госдума рф, единая россия, политика

В Госдуму внесли проект об увеличении штрафа не незаконную агитацию

13:58 20.11.2020 (обновлено: 14:24 20.11.2020)
 
© Фото : сайт Государственной думы РФЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© Фото : сайт Государственной думы РФ
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Депутаты от "Единой России" внесли в Госдуму проект о существенном увеличении штрафов за незаконную агитацию, максимальная санкция составит до 500 тысяч рублей, документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
За размещение агитационных материалов в запрещенных законом местах или на объектах без разрешения владельца будет грозить штраф до 500 тысяч рублей, следует из проекта, внесенного группой депутатов в Госдуму.
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Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Авторами инициативы стали депутаты вместе с главами думских комитетов по контролю и регламенту Ольга Савастьянова и по информационной политике Александр Хинштейн.
Изменения предлагаются в статью 5.10 КоАП "Проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума вне агитационного периода и в местах, где ее проведение запрещено законодательством о выборах и референдумах".
Согласно документу, предвыборная агитация, агитация по вопросам референдума вне агитационного периода, установленного законодательством о выборах и референдумах, либо в местах, где ее проведение запрещено, будет грозить штрафом для граждан в размере от 5 до 20 тысяч рублей (было от 1 до 1,5 тысяч), для должностных лиц - от 30 до 50 тысяч (было от 2 до 5 тысяч), для юрлиц - от 100 до 500 тысяч (было от 20 до 100 тысяч).
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