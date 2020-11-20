https://ria.ru/20201120/agitatsiya-1585513837.html

В Госдуму внесли проект об увеличении штрафа не незаконную агитацию

В Госдуму внесли проект об увеличении штрафа не незаконную агитацию

Депутаты от "Единой России" внесли в Госдуму проект о существенном увеличении штрафов за незаконную агитацию, максимальная санкция составит до 500 тысяч рублей, РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T13:58

2020-11-20T13:58

2020-11-20T14:24

ольга савастьянова

александр хинштейн

госдума рф

единая россия

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577337476_0:0:2507:1410_1400x0_80_0_0_a816d971318492bb3cb00206787fc4d3.jpg

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Депутаты от "Единой России" внесли в Госдуму проект о существенном увеличении штрафов за незаконную агитацию, максимальная санкция составит до 500 тысяч рублей, документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.За размещение агитационных материалов в запрещенных законом местах или на объектах без разрешения владельца будет грозить штраф до 500 тысяч рублей, следует из проекта, внесенного группой депутатов в Госдуму.Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.Авторами инициативы стали депутаты вместе с главами думских комитетов по контролю и регламенту Ольга Савастьянова и по информационной политике Александр Хинштейн.Изменения предлагаются в статью 5.10 КоАП "Проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума вне агитационного периода и в местах, где ее проведение запрещено законодательством о выборах и референдумах".Согласно документу, предвыборная агитация, агитация по вопросам референдума вне агитационного периода, установленного законодательством о выборах и референдумах, либо в местах, где ее проведение запрещено, будет грозить штрафом для граждан в размере от 5 до 20 тысяч рублей (было от 1 до 1,5 тысяч), для должностных лиц - от 30 до 50 тысяч (было от 2 до 5 тысяч), для юрлиц - от 100 до 500 тысяч (было от 20 до 100 тысяч).

https://ria.ru/20200917/golosovanie-1577393390.html

https://ria.ru/20200904/vybory-1576725907.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга савастьянова, александр хинштейн, госдума рф, единая россия, политика