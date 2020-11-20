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Республика Адыгея
https://ria.ru/20201120/adygeya-1585517315.html
Адыгею отметили за лучшие показатели по дорожному нацпроекту
Адыгею отметили за лучшие показатели по дорожному нацпроекту
Правительство РФ отметило Адыгею за наилучшие показатели по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщает пресс-служба главы республики... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T14:16
2020-11-20T14:16
республика адыгея
мурат кумпилов
черное море
марат хуснуллин
майкоп
тахтамукайский район
республика адыгея
общество
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КРАСНОДАР, 20 ноя - РИА Новости. Правительство РФ отметило Адыгею за наилучшие показатели по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщает пресс-служба главы республики Мурата Кумпилова.Сообщается, что в ходе видеоселектора с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллинин, где обсуждались результаты реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", были названы лучшие субъекты РФ в дорожной сфере по итогам года.По данным властей Адыгеи, одним из значимых проектов, который в настоящее время реализуется в республике, является строительство автодороги в обход Майкопа общей протяженностью 27 километров. В рамках первой очереди, введенной в 2009 году, проложено около 9 километров, протяженность второй очереди с тремя мостовыми сооружениями составляет 10,4 километра, третьей – 7,5 километра. Среди других масштабных проектов также называется возведение транспортной развязки на автодороге Энем-Новобжегокай в Тахтамукайском районе, а также строительство участка автодороги через горы к Чёрному морю Черниговская-Дагомыс протяженностью 10,3 километра. На строительство и реконструкцию автодорог в сельской местности в этом году было предусмотрено 212 миллионов рублей."В 2020 году Адыгея завершила 49 дорожных объектов, на которых освоено свыше 485 миллионов рублей. В текущем году для ускорения реализации мероприятий в городских агломерациях и приведения в нормативное состояние автодорог межмуниципального значения и улично-дорожной сети распоряжением Правительства России выделено 50% средств, предусмотренных на 2021 год. За счет такого финансирования с опережением будет отремонтировано 10 участков автодорог протяжённостью более 17 километров", - цитирует Кумпилова его пресс-служба.В четверг Хуснуллин заявил, что объемы дорожного строительства в России в 2020 году, несмотря на пандемию коронавируса, превзошли запланированные результаты.
https://ria.ru/20201102/adygeya-1581721924.html
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мурат кумпилов, черное море, марат хуснуллин, майкоп, тахтамукайский район, республика адыгея, общество

Адыгею отметили за лучшие показатели по дорожному нацпроекту

14:16 20.11.2020
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВид на город Майкоп
Вид на город Майкоп - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 20 ноя - РИА Новости. Правительство РФ отметило Адыгею за наилучшие показатели по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщает пресс-служба главы республики Мурата Кумпилова.
Сообщается, что в ходе видеоселектора с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллинин, где обсуждались результаты реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", были названы лучшие субъекты РФ в дорожной сфере по итогам года.
"Региональной проектной команде Адыгеи в номинации "За достижение наилучших показателей проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" вручен диплом правительства РФ и символическая статуэтка. Награда была передана заместителю премьер-министра республики Адыгея – официальному представителю Адыгеи при президенте РФ Мурату Тхакушинову", - сообщает пресс-служба главы республики.
По данным властей Адыгеи, одним из значимых проектов, который в настоящее время реализуется в республике, является строительство автодороги в обход Майкопа общей протяженностью 27 километров. В рамках первой очереди, введенной в 2009 году, проложено около 9 километров, протяженность второй очереди с тремя мостовыми сооружениями составляет 10,4 километра, третьей – 7,5 километра. Среди других масштабных проектов также называется возведение транспортной развязки на автодороге Энем-Новобжегокай в Тахтамукайском районе, а также строительство участка автодороги через горы к Чёрному морю Черниговская-Дагомыс протяженностью 10,3 километра. На строительство и реконструкцию автодорог в сельской местности в этом году было предусмотрено 212 миллионов рублей.
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"В 2020 году Адыгея завершила 49 дорожных объектов, на которых освоено свыше 485 миллионов рублей. В текущем году для ускорения реализации мероприятий в городских агломерациях и приведения в нормативное состояние автодорог межмуниципального значения и улично-дорожной сети распоряжением Правительства России выделено 50% средств, предусмотренных на 2021 год. За счет такого финансирования с опережением будет отремонтировано 10 участков автодорог протяжённостью более 17 километров", - цитирует Кумпилова его пресс-служба.
В четверг Хуснуллин заявил, что объемы дорожного строительства в России в 2020 году, несмотря на пандемию коронавируса, превзошли запланированные результаты.
 
Республика АдыгеяМурат КумпиловЧерное мореМарат ХуснуллинМайкопТахтамукайский районРеспублика АдыгеяОбщество
 
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