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Все городские системы жизнеобеспечения в Москве работают в штатном режиме
Все городские системы жизнеобеспечения в Москве работают в штатном режиме
Все городские системы жизнеобеспечения в Москве работают в штатном режиме, никаких аварийных отключений из-за ухудшения погоды нет, падения деревьев и... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T12:55
2020-11-19T12:55
москва сегодня: мегаполис для жизни
жкх
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Все городские системы жизнеобеспечения в Москве работают в штатном режиме, никаких аварийных отключений из-за ухудшения погоды нет, падения деревьев и повреждения автомобилей не зафиксировано, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра столицы Петр Бирюков.По его словам, заранее была проведена противогололедная обработка дорог, тротуаров, пешеходных зон, на отдельных участках МКАД и в ТиНАО организовано дежурство тягачей. Для обеспечения бесперебойного электроснабжения были подготовлены дизель-генераторы, на круглосуточном дежурстве находятся более 1,5 тысячи аварийных бригад."Благодаря принятым мерам удалось не допустить аварийных отключений систем жизнеобеспечения, все они работают в штатном режиме, без сбоев. Случаев падения деревьев, повреждения автомобилей и опор освещения из-за ухудшения погоды не зафиксировано", - подчеркнул он.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что коммунальные службы продолжают работать в режиме повышенной готовности.
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жкх, петр бирюков, москва

Все городские системы жизнеобеспечения в Москве работают в штатном режиме

12:55 19.11.2020
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкРаботники коммунальных служб убирают улицу в Южном Бутово в Москве после прошедшего ледяного дождя
Работники коммунальных служб убирают улицу в Южном Бутово в Москве после прошедшего ледяного дождя - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Все городские системы жизнеобеспечения в Москве работают в штатном режиме, никаких аварийных отключений из-за ухудшения погоды нет, падения деревьев и повреждения автомобилей не зафиксировано, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

"За минувшие сутки в столичном регионе произошло резкое ухудшение погодные условий и выпадение осадков при минусовой температуре. В связи с этим все городские службы были переведены в режим повышенной готовности", — рассказал Бирюков.

По его словам, заранее была проведена противогололедная обработка дорог, тротуаров, пешеходных зон, на отдельных участках МКАД и в ТиНАО организовано дежурство тягачей. Для обеспечения бесперебойного электроснабжения были подготовлены дизель-генераторы, на круглосуточном дежурстве находятся более 1,5 тысячи аварийных бригад.
"Благодаря принятым мерам удалось не допустить аварийных отключений систем жизнеобеспечения, все они работают в штатном режиме, без сбоев. Случаев падения деревьев, повреждения автомобилей и опор освещения из-за ухудшения погоды не зафиксировано", - подчеркнул он.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что коммунальные службы продолжают работать в режиме повышенной готовности.
"Согласно прогнозу синоптиков, неблагоприятные погодные условия будут сохраняться в столице минимум до середины пятницы, сегодня в городе ожидаются местами небольшие осадки и ветер с порывами до 20 метров в секунду. В связи с этим жителям необходимо быть внимательнее на улице, соблюдать правила безопасности, не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать под ними автомобили", — отметил Бирюков.
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