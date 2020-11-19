https://ria.ru/20201119/zhkkh-1585330332.html

Все городские системы жизнеобеспечения в Москве работают в штатном режиме

Все городские системы жизнеобеспечения в Москве работают в штатном режиме

Все городские системы жизнеобеспечения в Москве работают в штатном режиме, никаких аварийных отключений из-за ухудшения погоды нет, падения деревьев и... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T12:55

2020-11-19T12:55

2020-11-19T12:55

москва сегодня: мегаполис для жизни

жкх

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Все городские системы жизнеобеспечения в Москве работают в штатном режиме, никаких аварийных отключений из-за ухудшения погоды нет, падения деревьев и повреждения автомобилей не зафиксировано, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра столицы Петр Бирюков.По его словам, заранее была проведена противогололедная обработка дорог, тротуаров, пешеходных зон, на отдельных участках МКАД и в ТиНАО организовано дежурство тягачей. Для обеспечения бесперебойного электроснабжения были подготовлены дизель-генераторы, на круглосуточном дежурстве находятся более 1,5 тысячи аварийных бригад."Благодаря принятым мерам удалось не допустить аварийных отключений систем жизнеобеспечения, все они работают в штатном режиме, без сбоев. Случаев падения деревьев, повреждения автомобилей и опор освещения из-за ухудшения погоды не зафиксировано", - подчеркнул он.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что коммунальные службы продолжают работать в режиме повышенной готовности.

https://radiosputnik.ria.ru/20201119/tsodd-1585317767.html

москва

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жкх, петр бирюков, москва