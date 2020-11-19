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Актеру Кириллу Гребенщикову запретили въезд на Украину

Актеру Кириллу Гребенщикову запретили въезд на Украину

Украинские пограничники не пустили в страну и запретили въезд на три года российскому актеру Кириллу Гребенщикову из-за поездок в Крым, сообщила в четверг... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T13:32

2020-11-19T13:32

2020-11-19T13:55

министерство культуры украины

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КИЕВ, 19 ноя – РИА Новости. Украинские пограничники не пустили в страну и запретили въезд на три года российскому актеру Кириллу Гребенщикову из-за поездок в Крым, сообщила в четверг пресс-служба государственной пограничной службы Украины.По данным пресс-службы, актер наотрез отказывался признать, что ездил в Крым и не смог объяснить пограничникам фотографию в Instagram с подписью "Крым, до свидания! Было круто"."Пограничники отказали ему во въезде и вынесли решение о трехлетнем запрете на въезд на Украину. Сейчас россиянин вернулся обратным рейсом в Белоруссию", - добавили в ведомстве.Гребенщиков сообщил РИА Новости, что не будет комментировать данную ситуацию.Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры, в том числе из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности". В числе артистов, попавших тогда в список, Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно расширяется.В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, непричастна к событиям на юго-востоке страны и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20201021/korchevnikov-1580782184.html

https://ria.ru/20201119/krym-1585280211.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство культуры украины, верховная рада украины, россия, украина, общество