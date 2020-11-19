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"Яндекс" впервые раскрыл свои "внутренние принципы"
"Яндекс" впервые раскрыл свои "внутренние принципы"
"Яндекс" опубликовал внутренние принципы, которыми должны руководствоваться сотрудники компании. РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T13:20
2020-11-19T14:09
яндекс
технологии
общество
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. "Яндекс" опубликовал внутренние принципы, которыми должны руководствоваться сотрудники компании.Во вступлении к документу указано, что список был сформулирован за годы существования компании и является не строгим кодексом, а набором выводов, помогающих сотрудникам принимать решения. Отмечается также, что принципы "не высечены в камне" и время от времени список может дополняться."Мы публикуем этот внутренний документ, чтобы наши пользователи и партнеры также знали, что для нас важно", — говорится в тексте.В документе содержатся общие принципы создания сервисов, а также блоки относительно коммерции, данных, отношений с государством и обществом, конкурентов, искусственного интеллекта и дистрибуции.В частности, пользователь провозглашается главным заказчиком, которого компания не обманывает и на котором не зарабатывает обманом. Безопасность пользовательских данных называется одним из приоритетов "Яндекса", а умение слушать общество и реагировать на общественные запросы, оставаясь при этом в правовом поле, — необходимым условием развития компании.
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яндекс, технологии, общество

"Яндекс" впервые раскрыл свои "внутренние принципы"

13:20 19.11.2020 (обновлено: 14:09 19.11.2020)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкОфис компании "Яндекс"
Офис компании Яндекс - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. "Яндекс" опубликовал внутренние принципы, которыми должны руководствоваться сотрудники компании.
Во вступлении к документу указано, что список был сформулирован за годы существования компании и является не строгим кодексом, а набором выводов, помогающих сотрудникам принимать решения. Отмечается также, что принципы "не высечены в камне" и время от времени список может дополняться.
"Мы публикуем этот внутренний документ, чтобы наши пользователи и партнеры также знали, что для нас важно", — говорится в тексте.
В документе содержатся общие принципы создания сервисов, а также блоки относительно коммерции, данных, отношений с государством и обществом, конкурентов, искусственного интеллекта и дистрибуции.
В частности, пользователь провозглашается главным заказчиком, которого компания не обманывает и на котором не зарабатывает обманом. Безопасность пользовательских данных называется одним из приоритетов "Яндекса", а умение слушать общество и реагировать на общественные запросы, оставаясь при этом в правовом поле, — необходимым условием развития компании.
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