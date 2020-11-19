https://ria.ru/20201119/yandeks-1585337237.html

"Яндекс" впервые раскрыл свои "внутренние принципы"

"Яндекс" впервые раскрыл свои "внутренние принципы"

"Яндекс" опубликовал внутренние принципы, которыми должны руководствоваться сотрудники компании. РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T13:20

2020-11-19T13:20

2020-11-19T14:09

яндекс

технологии

общество

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. "Яндекс" опубликовал внутренние принципы, которыми должны руководствоваться сотрудники компании.Во вступлении к документу указано, что список был сформулирован за годы существования компании и является не строгим кодексом, а набором выводов, помогающих сотрудникам принимать решения. Отмечается также, что принципы "не высечены в камне" и время от времени список может дополняться."Мы публикуем этот внутренний документ, чтобы наши пользователи и партнеры также знали, что для нас важно", — говорится в тексте.В документе содержатся общие принципы создания сервисов, а также блоки относительно коммерции, данных, отношений с государством и обществом, конкурентов, искусственного интеллекта и дистрибуции.В частности, пользователь провозглашается главным заказчиком, которого компания не обманывает и на котором не зарабатывает обманом. Безопасность пользовательских данных называется одним из приоритетов "Яндекса", а умение слушать общество и реагировать на общественные запросы, оставаясь при этом в правовом поле, — необходимым условием развития компании.

https://realty.ria.ru/20201116/yandex-1584797103.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

яндекс, технологии, общество