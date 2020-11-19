Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
https://ria.ru/20201119/yagtu-1585138729.html
Российские ученые создали покрытие, которое улучшит работу трубопроводов
Российские ученые создали покрытие, которое улучшит работу трубопроводов
Новый противокороззионный материал, способный увеличить скорость транспортировки углеводородов по трубопроводам, разработали специалисты Ярославского... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T09:00
2020-11-19T09:00
риа наука
университетская наука
навигатор абитуриента
ярославль
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585141061_0:209:2000:1334_1400x0_80_0_0_4b9f417d2ab9e1fcc3244711a637e143.jpg
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Новый противокороззионный материал, способный увеличить скорость транспортировки углеводородов по трубопроводам, разработали специалисты Ярославского государственного технического университета (ЯГТУ). Разработка должна снизить потери энергии при транспортировке нефти и газа за счет уменьшения шероховатости внутренней поверхности трубы. Ученые сообщают, что им удалось подобрать оптимальную рецептуру нового материала и разработать технологию его промышленного получения. Результаты опубликованы в журнале Russian Journal of Applied Chemistry.Трубопроводный транспорт сегодня остается основным способом для транспортировки больших объемов углеводородного топлива — нефти, нефтепродуктов, природного и попутного газа. В структуре российской экономики на долю трубопроводного транспорта приходится до половины всего грузооборота страны. Однако при транспортировке углеводородов на большие расстояния возникает проблема затрат энергии на преодоление сил трения нефти или газа о стенки трубопровода.Чтобы решить эту проблему, ученые ЯГТУ разрабатывают композиционные лакокрасочные составы для покрытия внутренней поверхности труб, снижающие трение транспортируемого материала о поверхность."На сегодняшний день шероховатость поверхности используемых материалов находится в диапазоне 3-5 мкм. По сравнению с шероховатостью в 50 мкм для труб 400-го диаметра это позволяет увеличить максимальную скорость подачи газа почти на 18 процентов, с 8,25 млн кубометров до 9,91 млн кубометров в день. Полученное нами покрытие дает шероховатость в 0,18-0,35 мкм, в результате чего увеличивается скорость транспортирования углеводородов с сохранением противокоррозионных свойств на высоком уровне", — рассказал заведующий кафедрой химической технологии органических покрытий ЯГТУ профессор Александр Ильин.Он отметил, что разработанный полимерный материал имеет сложный состав. В качестве связующего компонента используются эпоксидные смолы, которые позволяют добиваться необходимых физико-химических свойств. Для хорошего растекания по окрашиваемой поверхности, снижения содержания органических растворителей и увеличения гладкостности формируемой пленки в состав композиции вводится активный разбавитель — линейный алкилглицидиловый эфир.Для придания покрытию противокоррозионных свойств исследователи ввели в состав композиции противокоррозионные пигменты с различными функциональными добавками. Высокоэффективные пигменты такого типа содержат свинец, цинк, тяжелые металлы и оказывают негативное влияние на окружающую среду и здоровье человека. Поэтому ученые поставили перед собой задачу добиться нужных свойств при внимании к экологичности полученного материла.Ученые успешно опробовали различные методы нанесения полученных образцов на внутреннюю поверхность трубы путем пневмо- и безвоздушного распыления и с использованием аппликатора.Несмотря на то, что состав разрабатывался специально для трубопроводной отрасли, исследователи не исключают, что его можно применять и для окраски металлоконструкций широкого назначения.По итогам исследования авторы разработали технические условия на гладкостной противокоррозионный материал. Сейчас ведутся работы по внедрению этой технологии в производство на базе АО "Русские краски" (г. Ярославль).
https://ria.ru/20180731/1525651788.html
https://ria.ru/20200122/1563687629.html
https://ria.ru/20180426/1519464801.html
ярославль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585141061_96:0:1875:1334_1400x0_80_0_0_3965ace24ea03cb8b467ee530379a0c5.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
университетская наука, навигатор абитуриента, ярославль, технологии

Российские ученые создали покрытие, которое улучшит работу трубопроводов

09:00 19.11.2020
 
© Depositphotos / xloadВнутри трубы
Внутри трубы - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© Depositphotos / xload
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Новый противокороззионный материал, способный увеличить скорость транспортировки углеводородов по трубопроводам, разработали специалисты Ярославского государственного технического университета (ЯГТУ). Разработка должна снизить потери энергии при транспортировке нефти и газа за счет уменьшения шероховатости внутренней поверхности трубы. Ученые сообщают, что им удалось подобрать оптимальную рецептуру нового материала и разработать технологию его промышленного получения. Результаты опубликованы в журнале Russian Journal of Applied Chemistry.
Трубопроводный транспорт сегодня остается основным способом для транспортировки больших объемов углеводородного топлива — нефти, нефтепродуктов, природного и попутного газа. В структуре российской экономики на долю трубопроводного транспорта приходится до половины всего грузооборота страны. Однако при транспортировке углеводородов на большие расстояния возникает проблема затрат энергии на преодоление сил трения нефти или газа о стенки трубопровода.
Проект Северкор - РИА Новости, 1920, 31.07.2018
31 июля 2018, 11:11РИА Наука
В России создана сталь, которая вдвое увеличит срок службы нефтепроводов
Чтобы решить эту проблему, ученые ЯГТУ разрабатывают композиционные лакокрасочные составы для покрытия внутренней поверхности труб, снижающие трение транспортируемого материала о поверхность.
"На сегодняшний день шероховатость поверхности используемых материалов находится в диапазоне 3-5 мкм. По сравнению с шероховатостью в 50 мкм для труб 400-го диаметра это позволяет увеличить максимальную скорость подачи газа почти на 18 процентов, с 8,25 млн кубометров до 9,91 млн кубометров в день. Полученное нами покрытие дает шероховатость в 0,18-0,35 мкм, в результате чего увеличивается скорость транспортирования углеводородов с сохранением противокоррозионных свойств на высоком уровне", — рассказал заведующий кафедрой химической технологии органических покрытий ЯГТУ профессор Александр Ильин.
Он отметил, что разработанный полимерный материал имеет сложный состав. В качестве связующего компонента используются эпоксидные смолы, которые позволяют добиваться необходимых физико-химических свойств. Для хорошего растекания по окрашиваемой поверхности, снижения содержания органических растворителей и увеличения гладкостности формируемой пленки в состав композиции вводится активный разбавитель — линейный алкилглицидиловый эфир.
Трубы на территории завода по производству сжиженного природного газа в посёлке Сабетта в Ямало-Ненецком автономном округе - РИА Новости, 1920, 22.01.2020
22 января, 08:00Хорошие новости
Томские ученые изобрели робота, который будет ремонтировать трубы
Для придания покрытию противокоррозионных свойств исследователи ввели в состав композиции противокоррозионные пигменты с различными функциональными добавками. Высокоэффективные пигменты такого типа содержат свинец, цинк, тяжелые металлы и оказывают негативное влияние на окружающую среду и здоровье человека. Поэтому ученые поставили перед собой задачу добиться нужных свойств при внимании к экологичности полученного материла.
"Нами разработаны экологически чистые пигменты ионообменного действия на основе аморфного диоксида кремния и керновые пигменты с оболочкой из полианнилина. Наш ионообменный пигмент — аналог импортного экологически чистого пигмента Shieldex™, но в 2-2,5 раза дешевле. Такого результата удалось достичь за счет получения пигмента из отходов пищевого производства — продуктов пиролиза рисовой шелухи", — объяснил Ильин.
Ученые успешно опробовали различные методы нанесения полученных образцов на внутреннюю поверхность трубы путем пневмо- и безвоздушного распыления и с использованием аппликатора.
Несмотря на то, что состав разрабатывался специально для трубопроводной отрасли, исследователи не исключают, что его можно применять и для окраски металлоконструкций широкого назначения.
По итогам исследования авторы разработали технические условия на гладкостной противокоррозионный материал. Сейчас ведутся работы по внедрению этой технологии в производство на базе АО "Русские краски" (г. Ярославль).
Трубы на палубе морского трубоукладчика - РИА Новости, 1920, 26.04.2018
26 апреля 2018, 15:16РИА Наука
Ученые из ТПУ придумали, как защитить подводные трубопроводы
 
РИА НаукаУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаЯрославльТехнологии
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:19На Украине введут обязательный тест для военных на знание английского
10:16Курс рубля снизился к доллару и евро
10:14Главврача медицинского центра Читы уволили за плохую работу в пандемию
10:14Назван неожиданный симптом рака поджелудочной железы на ранней стадии
10:12Правящая фракция парламента Армении считает смену премьера неприемлемой
10:10Названы штрафы для иностранных сайтов за цензуру против российских СМИ
10:05Валенса призвал страны вместе решить, как подготовиться к новым пандемиям
10:00Генпрокурор сможет присваивать владельцу сайта "дискриминационный" статус
10:00Опрос показал, как в Армении относятся к России
09:54Врио главы Мордовии назвал приоритетные задачи
09:52Ученые определили, насколько эффективно маски защищают от COVID-19
09:51Прокуратура начала проверку после падения плиты на машину во Владивостоке
09:50Роскомнадзор назвал условие снятия санкций с иностранного ресурса
09:46Роскомнадзор будет вести перечень владельцев сайтов, причастных к цензуре
09:41Правительственная комиссия одобрила дорожную карту развития 5G в России
09:35Валенса рассказал, как будет принимать решение о вакцинации от COVID-19
09:34В Госдуму внесли проект о санкциях против иностранных сайтов за цензуру
09:33В Саранске представят врио главы Мордовии
09:31Найден способ сэкономить 3,5 млн рублей в год на топливе для "Белаза"
09:23Назван фактор, увеличивающий риск смерти от COVID-19 в 12 раз
Лента новостейМолния