https://ria.ru/20201119/voyna-1585316160.html

Онлайн-конференция к 77-й годовщине Тегеранской конференции

Онлайн-конференция к 77-й годовщине Тегеранской конференции

24 ноября в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию о влиянии Второй мировой войны на эволюцию системы международных отношений, в рамках которой будет представлена коллективная монография "Вторая мировая война и трансформация международных отношений: от многополярности к биполярному миру".

2020-11-19T12:04

2020-11-19T12:04

2020-11-19T12:04

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Задать вопросУчастники:- декан исторического факультета, заведующий кафедрой новой и новейшей истории МГУ им. М.В. Ломоносова, академик РАН Лев БЕЛОУСОВ;- профессор кафедры новой и новейшей истории исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Александр МАНЫКИН;- декан факультета мировой политики, заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей СИДОРОВ;- профессор кафедры истории и политики стран Европы и Америки МГИМО МИД России Владимир ПЕЧАТНОВ;- доцент кафедры новой и новейшей истории исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Наталья НАУМОВА;- старший научный сотрудник Лаборатории новой и новейшей истории стран Европы и Америки исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Ольга АГАНСОН.28 ноября 1943 года, 77 лет назад, начала работу Тегеранская конференция, на которой были намечены контуры послевоенной Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений. Вторая мировая война привела к трансформации международных отношений, на 45 лет закрепив двухполюсную структуру политических сил. Об эволюции системной модели международных отношений, о перипетиях ее трансформации от полицентричности, существовавшей до начала войны и в первые годы конфликта, к биполярности и холодной войне, а также о процессах, которые происходят сегодня в мире, пойдет речь в рамках мероприятия.Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы