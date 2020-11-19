Онлайн-конференция к 77-й годовщине Тегеранской конференции
24 ноября в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию о влиянии Второй мировой войны на эволюцию системы международных отношений, в рамках которой будет представлена коллективная монография "Вторая мировая война и трансформация международных отношений: от многополярности к биполярному миру".
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Участники:
- декан исторического факультета, заведующий кафедрой новой и новейшей истории МГУ им. М.В. Ломоносова, академик РАН Лев БЕЛОУСОВ;
- профессор кафедры новой и новейшей истории исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Александр МАНЫКИН;
- декан факультета мировой политики, заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей СИДОРОВ;
- профессор кафедры истории и политики стран Европы и Америки МГИМО МИД России Владимир ПЕЧАТНОВ;
- доцент кафедры новой и новейшей истории исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Наталья НАУМОВА;
- старший научный сотрудник Лаборатории новой и новейшей истории стран Европы и Америки исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Ольга АГАНСОН.
28 ноября 1943 года, 77 лет назад, начала работу Тегеранская конференция, на которой были намечены контуры послевоенной Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений. Вторая мировая война привела к трансформации международных отношений, на 45 лет закрепив двухполюсную структуру политических сил. Об эволюции системной модели международных отношений, о перипетиях ее трансформации от полицентричности, существовавшей до начала войны и в первые годы конфликта, к биполярности и холодной войне, а также о процессах, которые происходят сегодня в мире, пойдет речь в рамках мероприятия.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- декан исторического факультета, заведующий кафедрой новой и новейшей истории МГУ им. М.В. Ломоносова, академик РАН Лев БЕЛОУСОВ;
- профессор кафедры новой и новейшей истории исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Александр МАНЫКИН;
- декан факультета мировой политики, заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей СИДОРОВ;
- профессор кафедры истории и политики стран Европы и Америки МГИМО МИД России Владимир ПЕЧАТНОВ;
- доцент кафедры новой и новейшей истории исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Наталья НАУМОВА;
- старший научный сотрудник Лаборатории новой и новейшей истории стран Европы и Америки исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Ольга АГАНСОН.
28 ноября 1943 года, 77 лет назад, начала работу Тегеранская конференция, на которой были намечены контуры послевоенной Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений. Вторая мировая война привела к трансформации международных отношений, на 45 лет закрепив двухполюсную структуру политических сил. Об эволюции системной модели международных отношений, о перипетиях ее трансформации от полицентричности, существовавшей до начала войны и в первые годы конфликта, к биполярности и холодной войне, а также о процессах, которые происходят сегодня в мире, пойдет речь в рамках мероприятия.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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