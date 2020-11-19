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Москва не закрывала дверь для диалога с США по теме ПРО, заявили в МИД
Москва не закрывала дверь для диалога с США по теме ПРО, заявили в МИД
Москва вновь призывает Вашингтон совместно искать решения проблем в сфере безопасности, в том числе связанных с эволюцией глобальной ПРО США, заявила... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T12:36
2020-11-19T12:36
2020-11-19T13:04
мария захарова
москва
сша
в мире
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Москва вновь призывает Вашингтон совместно искать решения проблем в сфере безопасности, в том числе связанных с эволюцией глобальной ПРО США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы никогда не закрывали дверь для продолжения диалога по вопросам противоракетной обороны", - сказала Захарова на брифинге в четверг.По ее словам, требуется искать возможность для конструктивного диалога по вопросам комплексного обеспечения безопасности, а "коллегам в Вашингтоне не следует делать ставку на иллюзорный выигрыш в провозглашенном ими некоем соперничестве великих держав"."Вновь призываем американскую сторону заняться совместным поиском решения накопившихся проблем в сфере безопасности, в том числа связанных с эволюцией глобальной ПРО США", - заявила официальный представитель МИД РФ.
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мария захарова, москва, сша, в мире