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Москва не закрывала дверь для диалога с США по теме ПРО, заявили в МИД

Москва не закрывала дверь для диалога с США по теме ПРО, заявили в МИД

Москва вновь призывает Вашингтон совместно искать решения проблем в сфере безопасности, в том числе связанных с эволюцией глобальной ПРО США, заявила... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T12:36

2020-11-19T12:36

2020-11-19T13:04

мария захарова

москва

сша

в мире

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Москва вновь призывает Вашингтон совместно искать решения проблем в сфере безопасности, в том числе связанных с эволюцией глобальной ПРО США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы никогда не закрывали дверь для продолжения диалога по вопросам противоракетной обороны", - сказала Захарова на брифинге в четверг.По ее словам, требуется искать возможность для конструктивного диалога по вопросам комплексного обеспечения безопасности, а "коллегам в Вашингтоне не следует делать ставку на иллюзорный выигрыш в провозглашенном ими некоем соперничестве великих держав"."Вновь призываем американскую сторону заняться совместным поиском решения накопившихся проблем в сфере безопасности, в том числа связанных с эволюцией глобальной ПРО США", - заявила официальный представитель МИД РФ.

https://ria.ru/20201029/vybory-1582129961.html

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москва

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, москва, сша, в мире