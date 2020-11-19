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https://ria.ru/20201119/vladivostok-1585420065.html
В значительной части Владивостока нет света, воды и тепла
В значительной части Владивостока нет света, воды и тепла
Во Владивостоке около 155 тысяч жителей Первомайского района остались без воды и тепла, более 92 тысяч человек в Советском районе — без отопления, следует из... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T19:19
2020-11-19T19:53
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
надеждинский район
владивосток
первомайский район
происшествия
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Во Владивостоке около 155 тысяч жителей Первомайского района остались без воды и тепла, более 92 тысяч человек в Советском районе — без отопления, следует из материалов российского Минэнерго."Девятнадцатого ноября в 1:46 мск прекращено водоснабжение и теплоснабжение в Первомайском районе &lt;...&gt;. В 12:14 прекращено теплоснабжение в Советском районе", — говорится в сообщении.Без электроэнергии осталась часть потребителей во Владивостоке и Артеме, в 37 населенных пунктах Шкотовского и Надеждинского районов — около 148 тысяч человек.С ночи со среды на четверг из-за неблагоприятных погодных условий — ветра до 30 метров в секунду и мокрого снега — в Приморском крае происходят отключения в электрических сетях 35-220 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ. Во Владивостоке ввели режим ЧС.
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надеждинский район
владивосток
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министерство энергетики рф (минэнерго россии), надеждинский район, владивосток, первомайский район , происшествия

В значительной части Владивостока нет света, воды и тепла

19:19 19.11.2020 (обновлено: 19:53 19.11.2020)
 
© РИА Новости / Илья Аверьянов / Перейти в фотобанкПоследствия ледяного дождя во Владивостоке
Последствия ледяного дождя во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Илья Аверьянов
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Во Владивостоке около 155 тысяч жителей Первомайского района остались без воды и тепла, более 92 тысяч человек в Советском районе — без отопления, следует из материалов российского Минэнерго.
"Девятнадцатого ноября в 1:46 мск прекращено водоснабжение и теплоснабжение в Первомайском районе <...>. В 12:14 прекращено теплоснабжение в Советском районе", — говорится в сообщении.
Без электроэнергии осталась часть потребителей во Владивостоке и Артеме, в 37 населенных пунктах Шкотовского и Надеждинского районов — около 148 тысяч человек.
С ночи со среды на четверг из-за неблагоприятных погодных условий — ветра до 30 метров в секунду и мокрого снега — в Приморском крае происходят отключения в электрических сетях 35-220 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ. Во Владивостоке ввели режим ЧС.
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Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)Надеждинский районВладивостокПервомайский районПроисшествия
 
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