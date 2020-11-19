https://ria.ru/20201119/vladivostok-1585420065.html

В значительной части Владивостока нет света, воды и тепла

В значительной части Владивостока нет света, воды и тепла

Во Владивостоке около 155 тысяч жителей Первомайского района остались без воды и тепла, более 92 тысяч человек в Советском районе — без отопления, следует из... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T19:19

2020-11-19T19:19

2020-11-19T19:53

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

надеждинский район

владивосток

первомайский район

происшествия

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Во Владивостоке около 155 тысяч жителей Первомайского района остались без воды и тепла, более 92 тысяч человек в Советском районе — без отопления, следует из материалов российского Минэнерго."Девятнадцатого ноября в 1:46 мск прекращено водоснабжение и теплоснабжение в Первомайском районе <...>. В 12:14 прекращено теплоснабжение в Советском районе", — говорится в сообщении.Без электроэнергии осталась часть потребителей во Владивостоке и Артеме, в 37 населенных пунктах Шкотовского и Надеждинского районов — около 148 тысяч человек.С ночи со среды на четверг из-за неблагоприятных погодных условий — ветра до 30 метров в секунду и мокрого снега — в Приморском крае происходят отключения в электрических сетях 35-220 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ. Во Владивостоке ввели режим ЧС.

https://ria.ru/20201119/vladivostok-1585345626.html

надеждинский район

владивосток

первомайский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство энергетики рф (минэнерго россии), надеждинский район, владивосток, первомайский район , происшествия