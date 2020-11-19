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Во Владивостоке ввели режим ЧС
Во Владивостоке ввели режим ЧС
Режим ЧС вводится во Владивостоке, где из-за циклона без света остаются 90 тысяч человек, а часть домов — без отопления, сообщили журналистам в мэрии. РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T13:51
2020-11-19T13:51
2020-11-19T15:11
дальний восток
владивосток
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 19 ноя — РИА Новости. Режим ЧС вводится во Владивостоке, где из-за циклона без света остаются 90 тысяч человек, а часть домов — без отопления, сообщили журналистам в мэрии."В связи со сложившейся сложной обстановкой во Владивостоке с сегодняшнего дня вводится режим ЧС. Это позволит привлечь дополнительные силы и средства для ликвидации последствий стихии", — сообщили в мэрии, добавив, что в ближайшее время будет подписано соответствующее постановление.Там отметили, что на этот час в результате непогоды остаются без электроэнергии более 90 тысяч жителей города, часть домов находится без отопления.Городская дорожная служба продолжает обрабатывать и очищать дороги, производится распил упавших деревьев. По прогнозам синоптиков, ожидается ухудшение погодных условий.В крае с ночи четверга идет снег с дождем. Без света остаются около 120 тысяч человек. Во Владивостоке идет дождь, ледяной дождь, нарушено электроснабжение более чем в десяти районах города, есть проблемы с сотовой связью. Также остановлены паромы, частично нарушено движение автобусов, ряд авиарейсов задержаны, машины и дороги сковало льдом, повсюду лежат упавшие деревья и ветви, падают столбы. По прогнозам синоптиков, в Приморье ожидается дальнейшее понижение температуры и снег.
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Дороги под коркой льда: снежный циклон во Владивостоке
Режим ЧС вводится во Владивостоке, где из-за циклона без света остаются 90 тысяч человек, а часть домов — без отопления.
2020-11-19T13:51
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PT0M59S
РИА Новости
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дальний восток, владивосток, приморский край, происшествия
ВЛАДИВОСТОК, 19 ноя — РИА Новости.
Режим ЧС вводится во Владивостоке
, где из-за циклона без света остаются 90 тысяч человек, а часть домов — без отопления, сообщили журналистам в мэрии.
"В связи со сложившейся сложной обстановкой во Владивостоке с сегодняшнего дня вводится режим ЧС. Это позволит привлечь дополнительные силы и средства для ликвидации последствий стихии", — сообщили в мэрии, добавив, что в ближайшее время будет подписано соответствующее постановление.
Там отметили, что на этот час в результате непогоды остаются без электроэнергии более 90 тысяч жителей города, часть домов находится без отопления.
Городская дорожная служба продолжает обрабатывать и очищать дороги, производится распил упавших деревьев. По прогнозам синоптиков, ожидается ухудшение погодных условий.
В крае с ночи четверга идет снег с дождем. Без света остаются около 120 тысяч человек. Во Владивостоке идет дождь, ледяной дождь, нарушено электроснабжение более чем в десяти районах города, есть проблемы с сотовой связью. Также остановлены паромы, частично нарушено движение автобусов, ряд авиарейсов задержаны, машины и дороги сковало льдом, повсюду лежат упавшие деревья и ветви, падают столбы. По прогнозам синоптиков, в Приморье ожидается дальнейшее понижение температуры и снег.