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Во Владивостоке ввели режим ЧС
Во Владивостоке ввели режим ЧС
Режим ЧС вводится во Владивостоке, где из-за циклона без света остаются 90 тысяч человек, а часть домов — без отопления, сообщили журналистам в мэрии. РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T13:51
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дальний восток
владивосток
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 19 ноя — РИА Новости. Режим ЧС вводится во Владивостоке, где из-за циклона без света остаются 90 тысяч человек, а часть домов — без отопления, сообщили журналистам в мэрии."В связи со сложившейся сложной обстановкой во Владивостоке с сегодняшнего дня вводится режим ЧС. Это позволит привлечь дополнительные силы и средства для ликвидации последствий стихии", — сообщили в мэрии, добавив, что в ближайшее время будет подписано соответствующее постановление.Там отметили, что на этот час в результате непогоды остаются без электроэнергии более 90 тысяч жителей города, часть домов находится без отопления.Городская дорожная служба продолжает обрабатывать и очищать дороги, производится распил упавших деревьев. По прогнозам синоптиков, ожидается ухудшение погодных условий.В крае с ночи четверга идет снег с дождем. Без света остаются около 120 тысяч человек. Во Владивостоке идет дождь, ледяной дождь, нарушено электроснабжение более чем в десяти районах города, есть проблемы с сотовой связью. Также остановлены паромы, частично нарушено движение автобусов, ряд авиарейсов задержаны, машины и дороги сковало льдом, повсюду лежат упавшие деревья и ветви, падают столбы. По прогнозам синоптиков, в Приморье ожидается дальнейшее понижение температуры и снег.
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РИА Новости
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96
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Дороги под коркой льда: снежный циклон во Владивостоке
Режим ЧС вводится во Владивостоке, где из-за циклона без света остаются 90 тысяч человек, а часть домов — без отопления.
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дальний восток, владивосток, приморский край, происшествия

Во Владивостоке ввели режим ЧС

13:51 19.11.2020 (обновлено: 15:11 19.11.2020)
 
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ВЛАДИВОСТОК, 19 ноя — РИА Новости. Режим ЧС вводится во Владивостоке, где из-за циклона без света остаются 90 тысяч человек, а часть домов — без отопления, сообщили журналистам в мэрии.
"В связи со сложившейся сложной обстановкой во Владивостоке с сегодняшнего дня вводится режим ЧС. Это позволит привлечь дополнительные силы и средства для ликвидации последствий стихии", — сообщили в мэрии, добавив, что в ближайшее время будет подписано соответствующее постановление.
Там отметили, что на этот час в результате непогоды остаются без электроэнергии более 90 тысяч жителей города, часть домов находится без отопления.
Городская дорожная служба продолжает обрабатывать и очищать дороги, производится распил упавших деревьев. По прогнозам синоптиков, ожидается ухудшение погодных условий.
В крае с ночи четверга идет снег с дождем. Без света остаются около 120 тысяч человек. Во Владивостоке идет дождь, ледяной дождь, нарушено электроснабжение более чем в десяти районах города, есть проблемы с сотовой связью. Также остановлены паромы, частично нарушено движение автобусов, ряд авиарейсов задержаны, машины и дороги сковало льдом, повсюду лежат упавшие деревья и ветви, падают столбы. По прогнозам синоптиков, в Приморье ожидается дальнейшее понижение температуры и снег.
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