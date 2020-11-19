https://ria.ru/20201119/vladivostok-1585293024.html

Прокуратура начала проверку после падения плиты на машину во Владивостоке

Прокуратура начала проверку после падения плиты на машину во Владивостоке

Прокуратура начала проверку по факту падения бетонной плиты с крыши дома на автомобиль во Владивостоке, где объявлено штормовое предупреждение, сообщает... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T09:51

2020-11-19T09:51

2020-11-19T09:51

владивосток

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 19 ноя – РИА Новости. Прокуратура начала проверку по факту падения бетонной плиты с крыши дома на автомобиль во Владивостоке, где объявлено штормовое предупреждение, сообщает региональное ведомство.В четверг бетонная плита упала с крыши 9-этажного дома во Владивостоке на автомобиль, который в этот момент чистил владелец. Видео инцидента опубликовано в соцсетях: хозяин машины успевает отскочить лишь за секунду до падения массивного объекта на крышу иномарки. В мэрии сообщали, что убирать плиту будут только после приезда полиции."В связи с падением бетонных плит с жилого дома по ул. Нейбута, 34 и со строящегося многоквартирного дома по ул. Пихтовой, 35 во Владивостоке прокуратура организовала проверку исполнения жилищного законодательства", - говорится в сообщении.По предварительной информации прокуратуры, в доме по улице Нейбута на припаркованный автомобиль упал козырек вентиляционной шахты. Подробности инцидента на Пихтовой выясняются - в прокуратуре РИА Новости уточнили, что там ни машины, ни люди не пострадали.В ходе проверки будет дана оценка обстоятельствам произошедшего, действиям уполномоченных органов и их должностных лиц. Результаты проверки поставлены в прокуратуре края на контрольРанее синоптики распространили штормовое предупреждение в Приморье на 19-20 ноября. В крае идет снег с дождем, без света остались 30 тысяч человек. Во Владивостоке - ледяной дождь, нарушено электроснабжение в 10 районах города, есть проблемы с сотовой связью. Также остановлены паромы, частично нарушено движение автобусом, ряд авиарейсов задержаны, машины и дороги сковало льдом, повсюду лежат упавшие деревья и ветви, падают столбы. По прогнозам синоптиков, в Приморье ожидается дальнейшее понижение температуры и снег.

https://ria.ru/20201119/padenie-1585281810.html

https://ria.ru/20200603/1572425198.html

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры падения бетонной плиты на автомобиль во Владивостоке Водителя иномарки во Владивостоке, где прошел сильный ледяной дождь, едва не раздавило бетонной плитой. Она прилетела с высоты 9-го этажа, когда мужчина чистил машину у подъезда. 2020-11-19T09:51 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владивосток, происшествия