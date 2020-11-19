https://ria.ru/20201119/vladivostok-1585293024.html
Прокуратура начала проверку после падения плиты на машину во Владивостоке
Прокуратура начала проверку после падения плиты на машину во Владивостоке
Прокуратура начала проверку по факту падения бетонной плиты с крыши дома на автомобиль во Владивостоке, где объявлено штормовое предупреждение, сообщает... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T09:51
2020-11-19T09:51
2020-11-19T09:51
владивосток
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 19 ноя – РИА Новости. Прокуратура начала проверку по факту падения бетонной плиты с крыши дома на автомобиль во Владивостоке, где объявлено штормовое предупреждение, сообщает региональное ведомство.В четверг бетонная плита упала с крыши 9-этажного дома во Владивостоке на автомобиль, который в этот момент чистил владелец. Видео инцидента опубликовано в соцсетях: хозяин машины успевает отскочить лишь за секунду до падения массивного объекта на крышу иномарки. В мэрии сообщали, что убирать плиту будут только после приезда полиции."В связи с падением бетонных плит с жилого дома по ул. Нейбута, 34 и со строящегося многоквартирного дома по ул. Пихтовой, 35 во Владивостоке прокуратура организовала проверку исполнения жилищного законодательства", - говорится в сообщении.По предварительной информации прокуратуры, в доме по улице Нейбута на припаркованный автомобиль упал козырек вентиляционной шахты. Подробности инцидента на Пихтовой выясняются - в прокуратуре РИА Новости уточнили, что там ни машины, ни люди не пострадали.В ходе проверки будет дана оценка обстоятельствам произошедшего, действиям уполномоченных органов и их должностных лиц. Результаты проверки поставлены в прокуратуре края на контрольРанее синоптики распространили штормовое предупреждение в Приморье на 19-20 ноября. В крае идет снег с дождем, без света остались 30 тысяч человек. Во Владивостоке - ледяной дождь, нарушено электроснабжение в 10 районах города, есть проблемы с сотовой связью. Также остановлены паромы, частично нарушено движение автобусом, ряд авиарейсов задержаны, машины и дороги сковало льдом, повсюду лежат упавшие деревья и ветви, падают столбы. По прогнозам синоптиков, в Приморье ожидается дальнейшее понижение температуры и снег.
https://ria.ru/20201119/padenie-1585281810.html
https://ria.ru/20200603/1572425198.html
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РИА Новости
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Кадры падения бетонной плиты на автомобиль во Владивостоке
Водителя иномарки во Владивостоке, где прошел сильный ледяной дождь, едва не раздавило бетонной плитой. Она прилетела с высоты 9-го этажа, когда мужчина чистил машину у подъезда.
2020-11-19T09:51
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РИА Новости
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владивосток, происшествия
ВЛАДИВОСТОК, 19 ноя – РИА Новости.
Прокуратура начала проверку по факту падения бетонной плиты с крыши дома на автомобиль во Владивостоке
, где объявлено штормовое предупреждение, сообщает региональное ведомство.
В четверг бетонная плита упала с крыши 9-этажного дома во Владивостоке на автомобиль, который в этот момент чистил владелец. Видео инцидента опубликовано в соцсетях: хозяин машины успевает отскочить лишь за секунду до падения массивного объекта на крышу иномарки. В мэрии сообщали, что убирать плиту будут только после приезда полиции.
"В связи с падением бетонных плит с жилого дома по ул. Нейбута, 34 и со строящегося многоквартирного дома по ул. Пихтовой, 35 во Владивостоке прокуратура организовала проверку исполнения жилищного законодательства", - говорится в сообщении.
По предварительной информации прокуратуры, в доме по улице Нейбута на припаркованный автомобиль упал козырек вентиляционной шахты. Подробности инцидента на Пихтовой выясняются - в прокуратуре РИА Новости уточнили, что там ни машины, ни люди не пострадали.
В ходе проверки будет дана оценка обстоятельствам произошедшего, действиям уполномоченных органов и их должностных лиц. Результаты проверки поставлены в прокуратуре края на контроль
Ранее синоптики распространили штормовое предупреждение в Приморье на 19-20 ноября. В крае идет снег с дождем, без света остались 30 тысяч человек. Во Владивостоке - ледяной дождь, нарушено электроснабжение в 10 районах города, есть проблемы с сотовой связью. Также остановлены паромы, частично нарушено движение автобусом, ряд авиарейсов задержаны, машины и дороги сковало льдом, повсюду лежат упавшие деревья и ветви, падают столбы. По прогнозам синоптиков, в Приморье ожидается дальнейшее понижение температуры и снег.