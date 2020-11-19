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Британия создаст национальные силы кибербезопасности
Британия создаст национальные силы кибербезопасности
Великобритания создаст национальные силы кибербезопасности, агентство по искусственному интеллекту и новое "космическое командование", сообщила канцелярия... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T01:35
2020-11-19T01:35
2020-11-19T01:35
великобритания
в мире
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ЛОНДОН, 19 ноя - РИА Новости, Денис Ворошилов. Великобритания создаст национальные силы кибербезопасности, агентство по искусственному интеллекту и новое "космическое командование", сообщила канцелярия правительства.О создании новых спецслужб объявит в четверг в парламенте премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон. Новые структуры создаются по итогам пересмотра эффективности национальных оборонных, разведывательных и международных стратегий и программ, инициированного Джонсоном в начале этого года. Для укрепления обороноспособности страны, в том числе, в области высоких технологий, правительство страны выделит минобороны дополнительно к уже утвержденному бюджету 16,5 миллиарда фунтов стерлингов.Все это, а также увеличение оборонных расходов необходимо, по заявлению властей, для успешного противостояния "врагам", использующим современные вооружение и методы атак."Со времен холодной войны угроза от противника выросла. Наши традиционные способы обороны и сдерживания остаются жизненно важными, и наши вооруженные силы каждый день делают все, чтобы не допустить террор к берегам Британии. Но наши враги действуют для отстаивания собственных интересов все более сложными способами, в том числе и в киберпространстве", - говорится в сообщении."Я принял это решение в разгар пандемии, потому что защита государства является первостепенной задачей. Это наш шанс... преобразовать наши вооруженные силы, укрепить влияние в мире, объединиться и поднять страну на новый уровень, использовать новые технологии, а также защитить наших граждан и образ жизни", - приводятся в сообщении выдержки из речи Джонсона, с которой он выступит в четверг в парламенте.Джонсон 26 февраля объявил о начале пересмотра национальных оборонных, разведывательных и международных стратегий и программ. Премьер обещал сделать это еще в прошлом году, сразу после парламентских выборов, которые возглавляемая им Консервативная партия выиграла, получив абсолютное большинство в парламенте. Пересмотр завершился в срок - к концу 2020 года, как и обещало правительство.В работе участвовали правительственные и неправительственные эксперты в области внешней политики, национальной безопасности, специалисты в области глобальных вызовов и угроз. Это самый масштабный пересмотр национальных стратегий с момента окончания холодной войны. Исследование включает оценку боеспособности вооруженных сил, а также уровень подготовки спецслужб.Полностью выводы правительства по пересмотру стратегий будут объявлены в 2021 году.
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ЛОНДОН, 19 ноя - РИА Новости, Денис Ворошилов. Великобритания
создаст национальные силы кибербезопасности, агентство по искусственному интеллекту и новое "космическое командование", сообщила канцелярия правительства.
О создании новых спецслужб объявит в четверг в парламенте премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон
. Новые структуры создаются по итогам пересмотра эффективности национальных оборонных, разведывательных и международных стратегий и программ, инициированного Джонсоном в начале этого года. Для укрепления обороноспособности страны, в том числе, в области высоких технологий, правительство страны выделит минобороны дополнительно к уже утвержденному бюджету 16,5 миллиарда фунтов стерлингов.
"Все это позволит правительству инвестировать в прорывные технологии и сделать Британию глобальным лидером в киберпространстве и космосе... Премьер-министр объявит о создании нового агентства, которое будет заниматься искусственным интеллектом, создании национальных кибер-сил для защиты наших граждан, а также о создании нового "космического командования", которое сможет запустить нашу первую ракету в 2022 году", - говорится в заявлении канцелярии правительства.
Все это, а также увеличение оборонных расходов необходимо, по заявлению властей, для успешного противостояния "врагам", использующим современные вооружение и методы атак.
"Со времен холодной войны угроза от противника выросла. Наши традиционные способы обороны и сдерживания остаются жизненно важными, и наши вооруженные силы каждый день делают все, чтобы не допустить террор к берегам Британии. Но наши враги действуют для отстаивания собственных интересов все более сложными способами, в том числе и в киберпространстве", - говорится в сообщении.
"Я принял это решение в разгар пандемии, потому что защита государства является первостепенной задачей. Это наш шанс... преобразовать наши вооруженные силы, укрепить влияние в мире, объединиться и поднять страну на новый уровень, использовать новые технологии, а также защитить наших граждан и образ жизни", - приводятся в сообщении выдержки из речи Джонсона, с которой он выступит в четверг в парламенте.
Джонсон 26 февраля объявил о начале пересмотра национальных оборонных, разведывательных и международных стратегий и программ. Премьер обещал сделать это еще в прошлом году, сразу после парламентских выборов, которые возглавляемая им Консервативная партия выиграла, получив абсолютное большинство в парламенте. Пересмотр завершился в срок - к концу 2020 года, как и обещало правительство.
В работе участвовали правительственные и неправительственные эксперты в области внешней политики, национальной безопасности, специалисты в области глобальных вызовов и угроз. Это самый масштабный пересмотр национальных стратегий с момента окончания холодной войны. Исследование включает оценку боеспособности вооруженных сил, а также уровень подготовки спецслужб.
Полностью выводы правительства по пересмотру стратегий будут объявлены в 2021 году.