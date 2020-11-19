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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201119/valensa-1585288902.html
Валенса рассказал, что из-за COVID-19 остался без денег
Валенса рассказал, что из-за COVID-19 остался без денег
Один из самых известных польских политиков, нобелевский лауреат и бывший президент Лех Валенса в интервью РИА Новости рассказал, что из-за пандемии нового... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T09:22
2020-11-19T09:22
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
солидарность
польша
лех валенса
в мире
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ВАРШАВА, 19 ноя - РИА Новости. Один из самых известных польских политиков, нобелевский лауреат и бывший президент Лех Валенса в интервью РИА Новости рассказал, что из-за пандемии нового коронавируса перестал ездить с лекциями и зарабатывать достаточно денег."Это ужасно потому, что я жил за счет этих путешествий. У меня были хорошие платные выезды. Мне хорошо платили за лекции. Сейчас это все прекратилось, и жена гонит меня на какую-нибудь работу, чтобы заработать на жизнь", - рассказал Валенса.На уточняющий вопрос по поводу его статуса бывшего президента, собеседник агентства сказал: "Ну и что с того? Все равно нужно иметь больше денег, а у меня их нет".В случае снятия ограничений Валенса готов поехать, куда пригласят. "У меня было много приглашений. Особенно на Запад, но также и на Восток. Так что не знаю, куда, не знаю, дождусь ли этих времен. Мне уже 77 лет…" - заключил он.Валенса - один из самых известных политиков XX века. Еще в 1980-х годах он создал независимый профсоюз "Солидарность", который противостоял Компартии. Валенса сидел в тюрьме, был удостоен Нобелевской премии мира, а в 1990 году бывший электрик гданьской судоверфи стал президентом Польши.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус covid-19, солидарность, польша, лех валенса, в мире

Валенса рассказал, что из-за COVID-19 остался без денег

09:22 19.11.2020
 
© AP Photo / Markus SchreiberБывший президент Польши Лех Валенса
Бывший президент Польши Лех Валенса - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© AP Photo / Markus Schreiber
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 19 ноя - РИА Новости. Один из самых известных польских политиков, нобелевский лауреат и бывший президент Лех Валенса в интервью РИА Новости рассказал, что из-за пандемии нового коронавируса перестал ездить с лекциями и зарабатывать достаточно денег.
"Это ужасно потому, что я жил за счет этих путешествий. У меня были хорошие платные выезды. Мне хорошо платили за лекции. Сейчас это все прекратилось, и жена гонит меня на какую-нибудь работу, чтобы заработать на жизнь", - рассказал Валенса.
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На уточняющий вопрос по поводу его статуса бывшего президента, собеседник агентства сказал: "Ну и что с того? Все равно нужно иметь больше денег, а у меня их нет".
В случае снятия ограничений Валенса готов поехать, куда пригласят. "У меня было много приглашений. Особенно на Запад, но также и на Восток. Так что не знаю, куда, не знаю, дождусь ли этих времен. Мне уже 77 лет…" - заключил он.
Валенса - один из самых известных политиков XX века. Еще в 1980-х годах он создал независимый профсоюз "Солидарность", который противостоял Компартии. Валенса сидел в тюрьме, был удостоен Нобелевской премии мира, а в 1990 году бывший электрик гданьской судоверфи стал президентом Польши.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19СолидарностьПольшаЛех ВаленсаВ мире
 
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