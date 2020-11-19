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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201119/vaktsinatsiya-1585291380.html
Валенса рассказал, как будет принимать решение о вакцинации от COVID-19
Валенса рассказал, как будет принимать решение о вакцинации от COVID-19
Один из самых известных польских политиков, нобелевский лауреат и бывший президент Лех Валенса рассказал в интервью РИА Новости, что решение о вакцинации от... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T09:35
2020-11-19T09:35
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
польша
германия
лех валенса
в мире
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ВАРШАВА, 19 ноя - РИА Новости. Один из самых известных польских политиков, нобелевский лауреат и бывший президент Лех Валенса рассказал в интервью РИА Новости, что решение о вакцинации от COVID-19 будет принимать в зависимости от качества вакцины."Это зависит от некоторых факторов. Я знаю, что множество прививок спасли людей от различных болезней. Проблема в том, чтобы эти прививки были действительно эффективны. И чтобы мы не делали так, что один создает болезни, а другой прививки, потому что так тоже может быть. Нужно контролировать это - и если прививка хорошая, то применять, а если плохая – отбросить", - сказал Валенса, отвечая на вопрос, собирается ли вакцинироваться.При этом он отметил, что ему сейчас 77 лет. "Я уже прожил жизнь и скоро должен буду уйти туда… Там лучше, потому что до сих пор никто оттуда не сбежал. Если бы там было плохо, то кто-нибудь сбежал бы оттуда. В связи с этим я настраиваюсь на лучшее", - сказал Валенса.В Польше в последнее время наблюдался резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией и числа летальных случаев. В ноябре были зафиксированы антирекорды - 27 875 новых заболевших COVID-19 и 548 умерших за сутки.Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший из Германии. Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения.Правительство страны ввело достаточно жесткие меры по борьбе с коронавирусом. Вся территория Польши теперь отнесена к "красной" зоне распространения COVID-19. Закрыты рестораны, бары, кафе. Они могут работать только на вынос. Все школьники перешли на дистанционное обучение. Детям и подросткам запрещено находиться на улице без сопровождения взрослых с 8.00 до 16.00. Запрещены собрания более пяти человек за исключением людей, проживающих вместе. Маски обязательны в том числе на улице.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201117/vaktsina-1585008892.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, польша, германия, лех валенса, в мире

Валенса рассказал, как будет принимать решение о вакцинации от COVID-19

09:35 19.11.2020
 
© AP Photo / Markus SchreiberБывший президент Польши Лех Валенса
Бывший президент Польши Лех Валенса - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© AP Photo / Markus Schreiber
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 19 ноя - РИА Новости. Один из самых известных польских политиков, нобелевский лауреат и бывший президент Лех Валенса рассказал в интервью РИА Новости, что решение о вакцинации от COVID-19 будет принимать в зависимости от качества вакцины.
"Это зависит от некоторых факторов. Я знаю, что множество прививок спасли людей от различных болезней. Проблема в том, чтобы эти прививки были действительно эффективны. И чтобы мы не делали так, что один создает болезни, а другой прививки, потому что так тоже может быть. Нужно контролировать это - и если прививка хорошая, то применять, а если плохая – отбросить", - сказал Валенса, отвечая на вопрос, собирается ли вакцинироваться.
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При этом он отметил, что ему сейчас 77 лет. "Я уже прожил жизнь и скоро должен буду уйти туда… Там лучше, потому что до сих пор никто оттуда не сбежал. Если бы там было плохо, то кто-нибудь сбежал бы оттуда. В связи с этим я настраиваюсь на лучшее", - сказал Валенса.
В Польше в последнее время наблюдался резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией и числа летальных случаев. В ноябре были зафиксированы антирекорды - 27 875 новых заболевших COVID-19 и 548 умерших за сутки.
Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший из Германии. Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения.
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Правительство страны ввело достаточно жесткие меры по борьбе с коронавирусом. Вся территория Польши теперь отнесена к "красной" зоне распространения COVID-19. Закрыты рестораны, бары, кафе. Они могут работать только на вынос. Все школьники перешли на дистанционное обучение. Детям и подросткам запрещено находиться на улице без сопровождения взрослых с 8.00 до 16.00. Запрещены собрания более пяти человек за исключением людей, проживающих вместе. Маски обязательны в том числе на улице.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоПольшаГерманияЛех ВаленсаВ мире
 
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