https://ria.ru/20201119/vaktsinatsiya-1585291380.html

Валенса рассказал, как будет принимать решение о вакцинации от COVID-19

Валенса рассказал, как будет принимать решение о вакцинации от COVID-19

Один из самых известных польских политиков, нобелевский лауреат и бывший президент Лех Валенса рассказал в интервью РИА Новости, что решение о вакцинации от... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T09:35

2020-11-19T09:35

2020-11-19T09:35

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

польша

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лех валенса

в мире

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ВАРШАВА, 19 ноя - РИА Новости. Один из самых известных польских политиков, нобелевский лауреат и бывший президент Лех Валенса рассказал в интервью РИА Новости, что решение о вакцинации от COVID-19 будет принимать в зависимости от качества вакцины."Это зависит от некоторых факторов. Я знаю, что множество прививок спасли людей от различных болезней. Проблема в том, чтобы эти прививки были действительно эффективны. И чтобы мы не делали так, что один создает болезни, а другой прививки, потому что так тоже может быть. Нужно контролировать это - и если прививка хорошая, то применять, а если плохая – отбросить", - сказал Валенса, отвечая на вопрос, собирается ли вакцинироваться.При этом он отметил, что ему сейчас 77 лет. "Я уже прожил жизнь и скоро должен буду уйти туда… Там лучше, потому что до сих пор никто оттуда не сбежал. Если бы там было плохо, то кто-нибудь сбежал бы оттуда. В связи с этим я настраиваюсь на лучшее", - сказал Валенса.В Польше в последнее время наблюдался резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией и числа летальных случаев. В ноябре были зафиксированы антирекорды - 27 875 новых заболевших COVID-19 и 548 умерших за сутки.Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший из Германии. Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения.Правительство страны ввело достаточно жесткие меры по борьбе с коронавирусом. Вся территория Польши теперь отнесена к "красной" зоне распространения COVID-19. Закрыты рестораны, бары, кафе. Они могут работать только на вынос. Все школьники перешли на дистанционное обучение. Детям и подросткам запрещено находиться на улице без сопровождения взрослых с 8.00 до 16.00. Запрещены собрания более пяти человек за исключением людей, проживающих вместе. Маски обязательны в том числе на улице.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201117/vaktsina-1585008892.html

https://ria.ru/20201118/vaktsina-1585186886.html

польша

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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