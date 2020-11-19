https://ria.ru/20201119/vaktsina-1585303233.html

В ВОЗ подали заявку на сертификацию российской вакцины "Спутник V"

В ВОЗ подали заявку на сертификацию российской вакцины "Спутник V"

Производители вакцины от коронавируса "Спутник V" подали заявку на сертификацию в штаб-квартиру ВОЗ, сообщила представитель организации в России Мелита... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T10:55

2020-11-19T10:55

2020-11-19T11:12

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Производители вакцины от коронавируса "Спутник V" подали заявку на сертификацию в штаб-квартиру ВОЗ, сообщила представитель организации в России Мелита Вуйнович."ВОЗ не высказалась еще, не объявила (не высказалась) ни за одну вакцину потому, что вакцины проходят систему оценки ...это практически такая условная сертификация, которая делается в случае пандемии. Такую условную сертификацию все вакцины должны пройти, прежде всего, в своей стране, и в России это произошло... и сейчас мы знаем, что "Спутник" вакцина подала на сертификацию в Женеву, в штаб-квартиру ВОЗ", - сказала Вуйнович в эфире радиостанции "Эхо Москвы".Говоря в целом о вакцинах, она заметила, что "это не лечение, а предупреждение".Российский "Спутник V" - первая зарегистрированная вакцина в мире. Сейчас проводятся ее клинические исследования в России, а также ряде других стран, в том числе Индии и Бразилии. Первый промежуточный анализ данных третьей фазы клинических исследований в РФ продемонстрировал эффективность применения "Спутник V" на уровне 92%. Президент РФ Владимир Путин призвал объединять усилия по производству вакцины, заявил, что производство "Спутник V" может быть развернуто в Индии и Китае.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года 2020-11-19T10:55 true PT3M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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