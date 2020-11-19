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В ВОЗ подали заявку на сертификацию российской вакцины "Спутник V"
В ВОЗ подали заявку на сертификацию российской вакцины "Спутник V"
Производители вакцины от коронавируса "Спутник V" подали заявку на сертификацию в штаб-квартиру ВОЗ, сообщила представитель организации в России Мелита... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T10:55
2020-11-19T11:12
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Производители вакцины от коронавируса "Спутник V" подали заявку на сертификацию в штаб-квартиру ВОЗ, сообщила представитель организации в России Мелита Вуйнович."ВОЗ не высказалась еще, не объявила (не высказалась) ни за одну вакцину потому, что вакцины проходят систему оценки ...это практически такая условная сертификация, которая делается в случае пандемии. Такую условную сертификацию все вакцины должны пройти, прежде всего, в своей стране, и в России это произошло... и сейчас мы знаем, что "Спутник" вакцина подала на сертификацию в Женеву, в штаб-квартиру ВОЗ", - сказала Вуйнович в эфире радиостанции "Эхо Москвы".Говоря в целом о вакцинах, она заметила, что "это не лечение, а предупреждение".Российский "Спутник V" - первая зарегистрированная вакцина в мире. Сейчас проводятся ее клинические исследования в России, а также ряде других стран, в том числе Индии и Бразилии. Первый промежуточный анализ данных третьей фазы клинических исследований в РФ продемонстрировал эффективность применения "Спутник V" на уровне 92%. Президент РФ Владимир Путин призвал объединять усилия по производству вакцины, заявил, что производство "Спутник V" может быть развернуто в Индии и Китае.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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5
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96
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7 495 645-6601
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353
60
Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19
В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, общество

В ВОЗ подали заявку на сертификацию российской вакцины "Спутник V"

10:55 19.11.2020 (обновлено: 11:12 19.11.2020)
 
© Фото : РФПИВакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V
Вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© Фото : РФПИ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Производители вакцины от коронавируса "Спутник V" подали заявку на сертификацию в штаб-квартиру ВОЗ, сообщила представитель организации в России Мелита Вуйнович.
"ВОЗ не высказалась еще, не объявила (не высказалась) ни за одну вакцину потому, что вакцины проходят систему оценки ...это практически такая условная сертификация, которая делается в случае пандемии. Такую условную сертификацию все вакцины должны пройти, прежде всего, в своей стране, и в России это произошло... и сейчас мы знаем, что "Спутник" вакцина подала на сертификацию в Женеву, в штаб-квартиру ВОЗ", - сказала Вуйнович в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Говоря в целом о вакцинах, она заметила, что "это не лечение, а предупреждение".
Российский "Спутник V" - первая зарегистрированная вакцина в мире. Сейчас проводятся ее клинические исследования в России, а также ряде других стран, в том числе Индии и Бразилии. Первый промежуточный анализ данных третьей фазы клинических исследований в РФ продемонстрировал эффективность применения "Спутник V" на уровне 92%. Президент РФ Владимир Путин призвал объединять усилия по производству вакцины, заявил, что производство "Спутник V" может быть развернуто в Индии и Китае.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗОбщество
 
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