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Музей "Революции достоинства" в Киеве заявил, что в здании идет обыск
Музей "Революции достоинства" в Киеве заявил, что в здании идет обыск
Национальный музей "Революции достоинства" ("евромайдана") в Киеве заявил, что правоохранители проводят в его здании обыск. РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T13:17
2020-11-19T14:57
украинский институт национальной памяти
виктор янукович
николай азаров (политик)
киев
в мире
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КИЕВ, 19 ноя – РИА Новости. Национальный музей "Революции достоинства" ("евромайдана") в Киеве заявил, что правоохранители проводят в его здании обыск."У нас обыск! В эти минуты как раз открыли и проводим международный научный форум, готовим мероприятия к годовщине Революции достоинства, поэтому... детали позже", - говорится в сообщении музея в Facebook.Согласно опубликованным фото, обыск проводят сотрудники отделения расследования преступлений в сфере хозяйственной и служебной деятельности.Пресс-служба Службы безопасности Украины сообщила, что следователи подозревают чиновников музея в хищении средств, выделенных на реконструкцию объекта.Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной сотни - Музей Революции достоинства – это музейный научно-исследовательский, культурно-образовательный и научно-методический государственный институт, который относится к сфере управления Украинского института национальной памяти.Главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.
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украинский институт национальной памяти, виктор янукович, николай азаров (политик), киев, в мире

Музей "Революции достоинства" в Киеве заявил, что в здании идет обыск

13:17 19.11.2020 (обновлено: 14:57 19.11.2020)
 
© РИА Новости / Александр Максименко / Перейти в фотобанкОткрытие памятника героям небесной сотни в Киеве
Открытие памятника героям небесной сотни в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Александр Максименко
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КИЕВ, 19 ноя – РИА Новости. Национальный музей "Революции достоинства" ("евромайдана") в Киеве заявил, что правоохранители проводят в его здании обыск.
"У нас обыск! В эти минуты как раз открыли и проводим международный научный форум, готовим мероприятия к годовщине Революции достоинства, поэтому... детали позже", - говорится в сообщении музея в Facebook.

У нас обшук! У ці хвилини саме відкрили і проводимо міжнародний науковий форум, готуємо заходи до річниці Революції Гідності, тому... деталі згодом.

Опубликовано Національний музей Революції Гідності • Maidan Museum Четверг, 19 ноября 2020 г.
Согласно опубликованным фото, обыск проводят сотрудники отделения расследования преступлений в сфере хозяйственной и служебной деятельности.
Пресс-служба Службы безопасности Украины сообщила, что следователи подозревают чиновников музея в хищении средств, выделенных на реконструкцию объекта.
"Задокументировано, что руководство музея заключило договоры на почти 150 миллионов гривен (около 5,4 миллиона долларов) на работы по реконструкции и благоустройству объектов мемориального комплекса. Подрядчикам передали аванс в размере 80% от суммы договора, что составило 111 миллионов гривен (почти 4 миллиона долларов). Но правоохранители выяснили, что в установленные соглашениями сроки работы фактически не проводились. Однако большинство полученных подрядчиком бюджетных средств потратили не на цели, которые прописаны в соответствующих договорах", - говорится в сообщении.
Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной сотни - Музей Революции достоинства – это музейный научно-исследовательский, культурно-образовательный и научно-методический государственный институт, который относится к сфере управления Украинского института национальной памяти.
Главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.
Владимир Омелян - РИА Новости, 1920, 12.06.2020
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К экс-министру инфраструктуры Украины пришли с обыском
 
Украинский институт национальной памятиВиктор ЯнуковичНиколай Азаров (политик)КиевВ мире
 
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