https://ria.ru/20201119/ukraina-1585336547.html

Музей "Революции достоинства" в Киеве заявил, что в здании идет обыск

Музей "Революции достоинства" в Киеве заявил, что в здании идет обыск

Национальный музей "Революции достоинства" ("евромайдана") в Киеве заявил, что правоохранители проводят в его здании обыск. РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T13:17

2020-11-19T13:17

2020-11-19T14:57

украинский институт национальной памяти

виктор янукович

николай азаров (политик)

киев

в мире

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КИЕВ, 19 ноя – РИА Новости. Национальный музей "Революции достоинства" ("евромайдана") в Киеве заявил, что правоохранители проводят в его здании обыск."У нас обыск! В эти минуты как раз открыли и проводим международный научный форум, готовим мероприятия к годовщине Революции достоинства, поэтому... детали позже", - говорится в сообщении музея в Facebook.Согласно опубликованным фото, обыск проводят сотрудники отделения расследования преступлений в сфере хозяйственной и служебной деятельности.Пресс-служба Службы безопасности Украины сообщила, что следователи подозревают чиновников музея в хищении средств, выделенных на реконструкцию объекта.Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной сотни - Музей Революции достоинства – это музейный научно-исследовательский, культурно-образовательный и научно-методический государственный институт, который относится к сфере управления Украинского института национальной памяти.Главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.

https://ria.ru/20200612/1572841583.html

киев

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украинский институт национальной памяти, виктор янукович, николай азаров (политик), киев, в мире