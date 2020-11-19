Музей "Революции достоинства" в Киеве заявил, что в здании идет обыск
13:17 19.11.2020 (обновлено: 14:57 19.11.2020)
© РИА Новости / Александр Максименко / Перейти в фотобанкОткрытие памятника героям небесной сотни в Киеве
КИЕВ, 19 ноя – РИА Новости. Национальный музей "Революции достоинства" ("евромайдана") в Киеве заявил, что правоохранители проводят в его здании обыск.
"У нас обыск! В эти минуты как раз открыли и проводим международный научный форум, готовим мероприятия к годовщине Революции достоинства, поэтому... детали позже", - говорится в сообщении музея в Facebook.
У нас обшук! У ці хвилини саме відкрили і проводимо міжнародний науковий форум, готуємо заходи до річниці Революції Гідності, тому... деталі згодом.Опубликовано Національний музей Революції Гідності • Maidan Museum Четверг, 19 ноября 2020 г.
Согласно опубликованным фото, обыск проводят сотрудники отделения расследования преступлений в сфере хозяйственной и служебной деятельности.
Пресс-служба Службы безопасности Украины сообщила, что следователи подозревают чиновников музея в хищении средств, выделенных на реконструкцию объекта.
"Задокументировано, что руководство музея заключило договоры на почти 150 миллионов гривен (около 5,4 миллиона долларов) на работы по реконструкции и благоустройству объектов мемориального комплекса. Подрядчикам передали аванс в размере 80% от суммы договора, что составило 111 миллионов гривен (почти 4 миллиона долларов). Но правоохранители выяснили, что в установленные соглашениями сроки работы фактически не проводились. Однако большинство полученных подрядчиком бюджетных средств потратили не на цели, которые прописаны в соответствующих договорах", - говорится в сообщении.
Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной сотни - Музей Революции достоинства – это музейный научно-исследовательский, культурно-образовательный и научно-методический государственный институт, который относится к сфере управления Украинского института национальной памяти.
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