https://ria.ru/20201119/ubiystvo-1585359638.html

В Иркутской области пьяный мужчина застрелил ребенка

В Иркутской области пьяный мужчина застрелил ребенка

В селе Барлук Иркутской области молодой человек выстрелил по подросткам, один из них погиб, сообщили в региональном СК. РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T14:53

2020-11-19T14:53

2020-11-19T22:02

иркутская область

происшествия

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ИРКУТСК, 19 ноя — РИА Новости. В селе Барлук Иркутской области молодой человек выстрелил по подросткам, один из них погиб, сообщили в региональном СК.Инцидент произошел 18 ноября. Двадцатидвухлетний молодой человек, будучи пьяным, открыл огонь из незарегистрированного нарезного карабина марки "Сайга". Сначала он стрелял в воздух, а потом по стоявшей рядом машине.В ней находились двое подростков. Пятнадцатилетняя девочка скончалась на месте. Ее семнадцатилетний брат госпитализирован с ранением головы, он находится в коме.Стрелявшего задержали. Возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство.

https://ria.ru/20201105/strelba-1583171100.html

иркутская область

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2020

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Допрос расстрелявшего подростков мужчины в Иркутской области. Кадры МВД В селе Барлук Иркутской области молодой человек выстрелил по подросткам, один из них погиб, сообщили в региональном СК. 2020-11-19T14:53 true PT0M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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иркутская область, происшествия