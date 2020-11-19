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В Иркутской области пьяный мужчина застрелил ребенка
В Иркутской области пьяный мужчина застрелил ребенка
В селе Барлук Иркутской области молодой человек выстрелил по подросткам, один из них погиб, сообщили в региональном СК. РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T14:53
2020-11-19T14:53
2020-11-19T22:02
иркутская область
происшествия
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ИРКУТСК, 19 ноя — РИА Новости. В селе Барлук Иркутской области молодой человек выстрелил по подросткам, один из них погиб, сообщили в региональном СК.Инцидент произошел 18 ноября. Двадцатидвухлетний молодой человек, будучи пьяным, открыл огонь из незарегистрированного нарезного карабина марки "Сайга". Сначала он стрелял в воздух, а потом по стоявшей рядом машине.В ней находились двое подростков. Пятнадцатилетняя девочка скончалась на месте. Ее семнадцатилетний брат госпитализирован с ранением головы, он находится в коме.Стрелявшего задержали. Возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство.
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Допрос расстрелявшего подростков мужчины в Иркутской области. Кадры МВД
В селе Барлук Иркутской области молодой человек выстрелил по подросткам, один из них погиб, сообщили в региональном СК.
2020-11-19T14:53
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РИА Новости
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иркутская область, происшествия