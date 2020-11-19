https://ria.ru/20201119/turisty-1585180962.html

Туристы рассказали, какими иностранными языками они пользуются в поездках

Туристы рассказали, какими иностранными языками они пользуются в поездках

Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, на каких языках они говорят и какие из них чаще всего используют в путешествиях, сообщает... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T10:45

2020-11-19T10:45

2020-11-19T10:45

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, на каких языках они говорят и какие из них чаще всего используют в путешествиях, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании опросили 2480 пользователей и выяснили, что больше трети из них (34 процента) не говорят ни на каком языке, кроме родного. Столько же владеют одним иностранным, а двумя — 19 процентов респондентов. Каждый десятый выучил три языка. И лишь один процент оказались полиглотами, они знают четыре или пять языков.Чем моложе путешественники, тем чаще они разговаривают хотя бы на одном иностранном языке. Среди респондентов в возрасте от 19 до 25 лет не имеет этого навыка лишь четверть опрошенных, а среди тех, кому за 40 лет — уже 52 процента.Лучше всего пользователи знают английский (84 процента). Каждый двадцатый может говорить на немецком, а четыре процента — на испанском. Итальянским и французским владеют по три процента путешественников.Большинство респондентов сомневаются в своих знаниях: 44 процента признались, что им нужно продолжать обучение, еще 40 процентов отметили, что их уровень средний, и им есть к чему стремиться. Владеют языком в совершенстве только 16 процентов туристов.С местными жителями в путешествиях россияне обычно общаются по-английски — такой ответ выбрали 39 процентов. Четверть опрошенных признались, что используют язык жестов, а 12 процентов пользуются в туре услугами гида или переводчика. Три процента — указывали другие варианты ответа, например, кто-то ищет русскоговорящих сотрудников отеля или кафе. Каждый пятый ответил, что старается говорить на языке страны пребывания.Онлайн-переводчиками или разговорниками в поездках пользуются больше половины опрошенных (56 процентов).

https://ria.ru/20201118/covid-19-1585069454.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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