https://ria.ru/20201119/tserkov-1585363902.html
РПЦ опубликовала список фейковых священников и ресурсов по сбору средств
РПЦ опубликовала список фейковых священников и ресурсов по сбору средств
Список лжесвященников и мошеннических онлайн-ресурсов, которые собирают средства, используя имя Русской православной церкви, опубликовали на сайте синодального... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T15:12
2020-11-19T15:12
2020-11-19T15:14
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
русская православная церковь
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Список лжесвященников и мошеннических онлайн-ресурсов, которые собирают средства, используя имя Русской православной церкви, опубликовали на сайте синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ."На сайте синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ открылся новый раздел: "Борьба со злоупотреблениями в сети интернет". В разделе размещена информация о лицах, которые выдают себя в интернете за священнослужителей и тем самым вводят верующих в заблуждение. Список будет обновляться", - говорится в сообщении отдела.На сайте отмечают, что лжесвященники "ведут блоги и каналы на церковную тематику в социальных сетях, дают пастырские советы и принимают пожертвования, тем самым вводя в заблуждение верующих".В том же разделе размещен перечень онлайн-ресурсов, "занимающихся несанкционированным сбором пожертвований от имени Русской православной церкви".Летом 2020 года в РПЦ заявили, что увеличивается количество онлайн-сервисов и мобильных приложений, которые предлагают заказ треб в храмах и собирают пожертвования от имени Русской православной церкви. При этом такие услуги оказывают за комиссионное вознаграждение, "размер которого скрыт от жертвователя и может достигать 20 и более процентов от переводимой суммы", то есть "значительная часть средств жертвователя уходит на содержание посреднической организации, которая оказывает подобную услугу", подчеркнули в Русской церкви.
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новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь
МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости.
Список лжесвященников и мошеннических онлайн-ресурсов, которые собирают средства, используя имя Русской православной церкви
, опубликовали на сайте
синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.
"На сайте синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ открылся новый раздел: "Борьба со злоупотреблениями в сети интернет". В разделе размещена информация о лицах, которые выдают себя в интернете за священнослужителей и тем самым вводят верующих в заблуждение. Список будет обновляться", - говорится в сообщении отдела.
На сайте отмечают, что лжесвященники "ведут блоги и каналы на церковную тематику в социальных сетях, дают пастырские советы и принимают пожертвования, тем самым вводя в заблуждение верующих".
В том же разделе размещен перечень онлайн-ресурсов, "занимающихся несанкционированным сбором пожертвований от имени Русской православной церкви".
Летом 2020 года в РПЦ заявили, что увеличивается количество онлайн-сервисов и мобильных приложений, которые предлагают заказ треб в храмах и собирают пожертвования от имени Русской православной церкви. При этом такие услуги оказывают за комиссионное вознаграждение, "размер которого скрыт от жертвователя и может достигать 20 и более процентов от переводимой суммы", то есть "значительная часть средств жертвователя уходит на содержание посреднической организации, которая оказывает подобную услугу", подчеркнули в Русской церкви.