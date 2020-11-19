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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201119/tserkov-1585363902.html
РПЦ опубликовала список фейковых священников и ресурсов по сбору средств
РПЦ опубликовала список фейковых священников и ресурсов по сбору средств
Список лжесвященников и мошеннических онлайн-ресурсов, которые собирают средства, используя имя Русской православной церкви, опубликовали на сайте синодального... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T15:12
2020-11-19T15:14
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
русская православная церковь
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Список лжесвященников и мошеннических онлайн-ресурсов, которые собирают средства, используя имя Русской православной церкви, опубликовали на сайте синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ."На сайте синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ открылся новый раздел: "Борьба со злоупотреблениями в сети интернет". В разделе размещена информация о лицах, которые выдают себя в интернете за священнослужителей и тем самым вводят верующих в заблуждение. Список будет обновляться", - говорится в сообщении отдела.На сайте отмечают, что лжесвященники "ведут блоги и каналы на церковную тематику в социальных сетях, дают пастырские советы и принимают пожертвования, тем самым вводя в заблуждение верующих".В том же разделе размещен перечень онлайн-ресурсов, "занимающихся несанкционированным сбором пожертвований от имени Русской православной церкви".Летом 2020 года в РПЦ заявили, что увеличивается количество онлайн-сервисов и мобильных приложений, которые предлагают заказ треб в храмах и собирают пожертвования от имени Русской православной церкви. При этом такие услуги оказывают за комиссионное вознаграждение, "размер которого скрыт от жертвователя и может достигать 20 и более процентов от переводимой суммы", то есть "значительная часть средств жертвователя уходит на содержание посреднической организации, которая оказывает подобную услугу", подчеркнули в Русской церкви.
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60
новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь

РПЦ опубликовала список фейковых священников и ресурсов по сбору средств

15:12 19.11.2020 (обновлено: 15:14 19.11.2020)
 
© РИА НовостиЯщик для пожертвований
Ящик для пожертвований - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Список лжесвященников и мошеннических онлайн-ресурсов, которые собирают средства, используя имя Русской православной церкви, опубликовали на сайте синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.
"На сайте синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ открылся новый раздел: "Борьба со злоупотреблениями в сети интернет". В разделе размещена информация о лицах, которые выдают себя в интернете за священнослужителей и тем самым вводят верующих в заблуждение. Список будет обновляться", - говорится в сообщении отдела.
На сайте отмечают, что лжесвященники "ведут блоги и каналы на церковную тематику в социальных сетях, дают пастырские советы и принимают пожертвования, тем самым вводя в заблуждение верующих".
В том же разделе размещен перечень онлайн-ресурсов, "занимающихся несанкционированным сбором пожертвований от имени Русской православной церкви".
Летом 2020 года в РПЦ заявили, что увеличивается количество онлайн-сервисов и мобильных приложений, которые предлагают заказ треб в храмах и собирают пожертвования от имени Русской православной церкви. При этом такие услуги оказывают за комиссионное вознаграждение, "размер которого скрыт от жертвователя и может достигать 20 и более процентов от переводимой суммы", то есть "значительная часть средств жертвователя уходит на содержание посреднической организации, которая оказывает подобную услугу", подчеркнули в Русской церкви.
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В Ленобласти взломщик украл пожертвования из храма и купил на них телефон
 
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