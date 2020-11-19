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Глава ТРК "Крым" поддержал закон о санкциях за цензуру российских СМИ
Глава ТРК "Крым" поддержал закон о санкциях за цензуру российских СМИ
Генеральный директор республиканской телерадиокомпании "Крым" Вадим Первых назвал своевременным законопроект, предусматривающий ответные санкции за цензуру... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T15:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. Генеральный директор республиканской телерадиокомпании "Крым" Вадим Первых назвал своевременным законопроект, предусматривающий ответные санкции за цензуру российских СМИ.Законопроект об ответных санкциях в отношении интернет-платформ за цензуру против российских СМИ внесен в Госдуму в четверг. В качестве мер будут предусматриваться блокировка, замедление трафика и административные штрафы."Очень своевременное предложение. К сожалению, в этой отрасли давно наблюдается цифровой бандитизм. Что характерно, цензуре подвергаются российские СМИ, набирающие просмотры в украинском и европейском сегментах. Телеканал "Крым 24" - не исключение", - сказал РИА Новости Первых.По его словам, так как у западных стран не получается организовать эффективное вторжение в информпространство Крыма, им остается только блокировать ресурсы, которые говорят правду."Нужно с этим бороться. Нужно придерживаться принципа права силы", - сказал Первых.Ранее американский видеохостинг YouTube удалил с сервиса аккаунт одного из главных крымских телеканалов "Крым 24". Видеохостинг объяснил это решение формулировкой "за нарушение условий использования YouTube". Телеканал принес извинения за доставленные неудобства и спустя время все видеосюжеты и выпуски программ восстановил на своем сайте.
https://ria.ru/20201119/gosduma-1585360726.html
https://ria.ru/20201119/sanktsii-1585338893.html
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353
60
youtube, госдума рф, в мире

Глава ТРК "Крым" поддержал закон о санкциях за цензуру российских СМИ

15:55 19.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЖурналисты перед зданием Московского городского суда, где проходит рассмотрение апелляционной жалобы на приговор актеру Михаилу Ефремову
Журналисты перед зданием Московского городского суда, где проходит рассмотрение апелляционной жалобы на приговор актеру Михаилу Ефремову - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. Генеральный директор республиканской телерадиокомпании "Крым" Вадим Первых назвал своевременным законопроект, предусматривающий ответные санкции за цензуру российских СМИ.
Законопроект об ответных санкциях в отношении интернет-платформ за цензуру против российских СМИ внесен в Госдуму в четверг. В качестве мер будут предусматриваться блокировка, замедление трафика и административные штрафы.
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
Вчера, 14:56
В Госдуме рассказали, как закон о борьбе с цензурой отразится на YouTube
"Очень своевременное предложение. К сожалению, в этой отрасли давно наблюдается цифровой бандитизм. Что характерно, цензуре подвергаются российские СМИ, набирающие просмотры в украинском и европейском сегментах. Телеканал "Крым 24" - не исключение", - сказал РИА Новости Первых.
По его словам, так как у западных стран не получается организовать эффективное вторжение в информпространство Крыма, им остается только блокировать ресурсы, которые говорят правду.
Исполнительный директор МИА Россия сегодня Кирилл Вышинский во время пресс-конференции на полях сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
Вчера, 13:28
Вышинский оценил законопроект о санкциях за цензуру против российских СМИ
"Нужно с этим бороться. Нужно придерживаться принципа права силы", - сказал Первых.
Ранее американский видеохостинг YouTube удалил с сервиса аккаунт одного из главных крымских телеканалов "Крым 24". Видеохостинг объяснил это решение формулировкой "за нарушение условий использования YouTube". Телеканал принес извинения за доставленные неудобства и спустя время все видеосюжеты и выпуски программ восстановил на своем сайте.
Здание Общественной палаты РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
Вчера, 11:49
В ОП оценили проект о санкциях против иностранных сайтов за цензуру
 
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