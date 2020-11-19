https://ria.ru/20201119/tsenzura-1585372933.html
Глава ТРК "Крым" поддержал закон о санкциях за цензуру российских СМИ
Глава ТРК "Крым" поддержал закон о санкциях за цензуру российских СМИ
Генеральный директор республиканской телерадиокомпании "Крым" Вадим Первых назвал своевременным законопроект, предусматривающий ответные санкции за цензуру... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T15:55
2020-11-19T15:55
2020-11-19T15:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. Генеральный директор республиканской телерадиокомпании "Крым" Вадим Первых назвал своевременным законопроект, предусматривающий ответные санкции за цензуру российских СМИ.Законопроект об ответных санкциях в отношении интернет-платформ за цензуру против российских СМИ внесен в Госдуму в четверг. В качестве мер будут предусматриваться блокировка, замедление трафика и административные штрафы."Очень своевременное предложение. К сожалению, в этой отрасли давно наблюдается цифровой бандитизм. Что характерно, цензуре подвергаются российские СМИ, набирающие просмотры в украинском и европейском сегментах. Телеканал "Крым 24" - не исключение", - сказал РИА Новости Первых.По его словам, так как у западных стран не получается организовать эффективное вторжение в информпространство Крыма, им остается только блокировать ресурсы, которые говорят правду."Нужно с этим бороться. Нужно придерживаться принципа права силы", - сказал Первых.Ранее американский видеохостинг YouTube удалил с сервиса аккаунт одного из главных крымских телеканалов "Крым 24". Видеохостинг объяснил это решение формулировкой "за нарушение условий использования YouTube". Телеканал принес извинения за доставленные неудобства и спустя время все видеосюжеты и выпуски программ восстановил на своем сайте.
https://ria.ru/20201119/gosduma-1585360726.html
https://ria.ru/20201119/sanktsii-1585338893.html
https://ria.ru/20201119/tsenzura-1585313465.html
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youtube, госдума рф, в мире
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. Генеральный директор республиканской телерадиокомпании "Крым" Вадим Первых назвал своевременным законопроект, предусматривающий ответные санкции за цензуру российских СМИ.
Законопроект об ответных санкциях в отношении интернет-платформ за цензуру против российских СМИ внесен в Госдуму
в четверг. В качестве мер будут предусматриваться блокировка, замедление трафика и административные штрафы.
"Очень своевременное предложение. К сожалению, в этой отрасли давно наблюдается цифровой бандитизм. Что характерно, цензуре подвергаются российские СМИ, набирающие просмотры в украинском и европейском сегментах. Телеканал "Крым 24" - не исключение", - сказал РИА Новости Первых.
По его словам, так как у западных стран не получается организовать эффективное вторжение в информпространство Крыма, им остается только блокировать ресурсы, которые говорят правду.
"Нужно с этим бороться. Нужно придерживаться принципа права силы", - сказал Первых.
Ранее американский видеохостинг YouTube
удалил с сервиса аккаунт одного из главных крымских телеканалов "Крым 24". Видеохостинг объяснил это решение формулировкой "за нарушение условий использования YouTube". Телеканал принес извинения за доставленные неудобства и спустя время все видеосюжеты и выпуски программ восстановил на своем сайте.