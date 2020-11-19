https://ria.ru/20201119/tsenzura-1585372933.html

Глава ТРК "Крым" поддержал закон о санкциях за цензуру российских СМИ

Глава ТРК "Крым" поддержал закон о санкциях за цензуру российских СМИ

Генеральный директор республиканской телерадиокомпании "Крым" Вадим Первых назвал своевременным законопроект, предусматривающий ответные санкции за цензуру... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T15:55

2020-11-19T15:55

2020-11-19T15:55

youtube

госдума рф

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580597134_0:0:2876:1619_1400x0_80_0_0_564e66472b9ad199224c98d7f3b90181.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. Генеральный директор республиканской телерадиокомпании "Крым" Вадим Первых назвал своевременным законопроект, предусматривающий ответные санкции за цензуру российских СМИ.Законопроект об ответных санкциях в отношении интернет-платформ за цензуру против российских СМИ внесен в Госдуму в четверг. В качестве мер будут предусматриваться блокировка, замедление трафика и административные штрафы."Очень своевременное предложение. К сожалению, в этой отрасли давно наблюдается цифровой бандитизм. Что характерно, цензуре подвергаются российские СМИ, набирающие просмотры в украинском и европейском сегментах. Телеканал "Крым 24" - не исключение", - сказал РИА Новости Первых.По его словам, так как у западных стран не получается организовать эффективное вторжение в информпространство Крыма, им остается только блокировать ресурсы, которые говорят правду."Нужно с этим бороться. Нужно придерживаться принципа права силы", - сказал Первых.Ранее американский видеохостинг YouTube удалил с сервиса аккаунт одного из главных крымских телеканалов "Крым 24". Видеохостинг объяснил это решение формулировкой "за нарушение условий использования YouTube". Телеканал принес извинения за доставленные неудобства и спустя время все видеосюжеты и выпуски программ восстановил на своем сайте.

https://ria.ru/20201119/gosduma-1585360726.html

https://ria.ru/20201119/sanktsii-1585338893.html

https://ria.ru/20201119/tsenzura-1585313465.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

youtube, госдума рф, в мире