https://ria.ru/20201119/tsenzura-1585323995.html

В Кремле отметили важность противодействия цензуре иностранных сайтов

В Кремле отметили важность противодействия цензуре иностранных сайтов

Механизмы противодействия цензуре со стороны иностранных интернет-платформ необходимы, они будут выработаны при обсуждении законопроекта в Госдуме, заявил... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T12:34

2020-11-19T12:34

2020-11-19T12:59

госдума рф

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Механизмы противодействия цензуре со стороны иностранных интернет-платформ необходимы, они будут выработаны при обсуждении законопроекта в Госдуме, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Законопроект об ответных санкциях в отношении интернет-платформ за цензуру против российских СМИ внесен в Госдуму в четверг. В качестве мер будут предусматриваться блокировка, замедление трафика и административные штрафы.Он добавил, что обсуждение проекта ведется и механизмы противодействия цензуре со стороны иностранных интернет-платформ необходимы.Песков отметил, что у иностранных интернет-платформ есть проблемы и со своими клиентами, так как они дискриминируют не только российские СМИ и пользователей.Пресс-секретарь добавил, что эта проблема носит более широкий характер, однако Россия в первую очередь должна защитить от такой дискриминации российских пользователей.Пескова спросили, какой, по мнению Кремля, путь лучше – блокировка ресурсов или же штрафы. Пресс-секретарь президента отметил, что по мере обсуждения законодательной инициативы в Кремле будет формироваться своя точка зрения. "Это будут специалисты решать и в ходе обсуждения законопроекта будут решать депутаты. По ходу обсуждения и здесь будет какая-то точка зрения формироваться. Сейчас не могу сказать, какие методы наиболее предпочтительны", - сказал он.Он также отметил, что не обладает информацией, на каких платформах чаще встречается дискриминация, и переадресовал этот вопрос к авторам законопроекта."Здесь нужно спрашивать инициаторов этого законопроекта, они же уже основывались на каких-то подсчетах, на каких-то данных , поэтому это не к Кремлю вопрос", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли у Кремля представление, на какой платформе дискриминация происходит чаще.

https://ria.ru/20201119/tsenzura-1585303089.html

https://ria.ru/20201119/sanktsii-1585300156.html

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госдума рф, дмитрий песков, общество