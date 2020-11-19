https://ria.ru/20201119/tsenzura-1585323995.html
В Кремле отметили важность противодействия цензуре иностранных сайтов
В Кремле отметили важность противодействия цензуре иностранных сайтов
Механизмы противодействия цензуре со стороны иностранных интернет-платформ необходимы, они будут выработаны при обсуждении законопроекта в Госдуме, заявил... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T12:34
2020-11-19T12:34
2020-11-19T12:59
госдума рф
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Механизмы противодействия цензуре со стороны иностранных интернет-платформ необходимы, они будут выработаны при обсуждении законопроекта в Госдуме, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Законопроект об ответных санкциях в отношении интернет-платформ за цензуру против российских СМИ внесен в Госдуму в четверг. В качестве мер будут предусматриваться блокировка, замедление трафика и административные штрафы.Он добавил, что обсуждение проекта ведется и механизмы противодействия цензуре со стороны иностранных интернет-платформ необходимы.Песков отметил, что у иностранных интернет-платформ есть проблемы и со своими клиентами, так как они дискриминируют не только российские СМИ и пользователей.Пресс-секретарь добавил, что эта проблема носит более широкий характер, однако Россия в первую очередь должна защитить от такой дискриминации российских пользователей.Пескова спросили, какой, по мнению Кремля, путь лучше – блокировка ресурсов или же штрафы. Пресс-секретарь президента отметил, что по мере обсуждения законодательной инициативы в Кремле будет формироваться своя точка зрения. "Это будут специалисты решать и в ходе обсуждения законопроекта будут решать депутаты. По ходу обсуждения и здесь будет какая-то точка зрения формироваться. Сейчас не могу сказать, какие методы наиболее предпочтительны", - сказал он.Он также отметил, что не обладает информацией, на каких платформах чаще встречается дискриминация, и переадресовал этот вопрос к авторам законопроекта."Здесь нужно спрашивать инициаторов этого законопроекта, они же уже основывались на каких-то подсчетах, на каких-то данных , поэтому это не к Кремлю вопрос", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли у Кремля представление, на какой платформе дискриминация происходит чаще.
https://ria.ru/20201119/tsenzura-1585303089.html
https://ria.ru/20201119/sanktsii-1585300156.html
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госдума рф, дмитрий песков, общество
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости.
Механизмы противодействия цензуре со стороны иностранных интернет-платформ необходимы, они будут выработаны при обсуждении законопроекта в Госдуме
, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
.
Законопроект об ответных санкциях в отношении интернет-платформ за цензуру против российских СМИ внесен в Госдуму в четверг. В качестве мер будут предусматриваться блокировка, замедление трафика и административные штрафы.
"Дискриминационные действия в отношении российских клиентов этих служб имеют место. Мы были свидетелями таких действий по ущемлению интересов пользователей из России. Мы их видели в последние недели, месяцы, и, конечно, этому нужно противодействовать... Выработка механизмов - это предмет для тщательной проработки, и я думаю, что в процессе обсуждения этого законопроекта такой механизм будет выработан", - сказал Песков, комментируя журналистам законопроект.
Он добавил, что обсуждение проекта ведется и механизмы противодействия цензуре со стороны иностранных интернет-платформ необходимы.
Песков отметил, что у иностранных интернет-платформ есть проблемы и со своими клиентами, так как они дискриминируют не только российские СМИ и пользователей.
Пресс-секретарь добавил, что эта проблема носит более широкий характер, однако Россия в первую очередь должна защитить от такой дискриминации российских пользователей.
Пескова спросили, какой, по мнению Кремля, путь лучше – блокировка ресурсов или же штрафы. Пресс-секретарь президента отметил, что по мере обсуждения законодательной инициативы в Кремле будет формироваться своя точка зрения. "Это будут специалисты решать и в ходе обсуждения законопроекта будут решать депутаты. По ходу обсуждения и здесь будет какая-то точка зрения формироваться. Сейчас не могу сказать, какие методы наиболее предпочтительны", - сказал он.
Он также отметил, что не обладает информацией, на каких платформах чаще встречается дискриминация, и переадресовал этот вопрос к авторам законопроекта.
"Здесь нужно спрашивать инициаторов этого законопроекта, они же уже основывались на каких-то подсчетах, на каких-то данных , поэтому это не к Кремлю вопрос", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли у Кремля представление, на какой платформе дискриминация происходит чаще.