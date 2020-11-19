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В Госдуме рассказали о санкциях против ресурсов за цензуру российских СМИ
В Госдуме рассказали о санкциях против ресурсов за цензуру российских СМИ
Блокировка и замедление трафика интернет-платформ за цензуру российских СМИ могут применяться вместе со штрафами, так как "одно другое не отменяет", а... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T10:54
2020-11-19T10:56
госдума рф
александр хинштейн
технологии
медиа - общество
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Блокировка и замедление трафика интернет-платформ за цензуру российских СМИ могут применяться вместе со штрафами, так как "одно другое не отменяет", а блокировка отдельных страниц или ресурса полностью будет зависеть от возможностей самой интернет-платформы, заявил РИА Новости один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.Законопроект об ответных санкциях в отношении интернет-платформ за цензуру против российских СМИ внесен в Госдуму в четверг. В качестве мер будут предусматриваться блокировка, замедление трафика и административные штрафы.Он отметил, что помимо блокировки есть возможность замедления трафика и взыскания административных штрафов.При этом, по его словам, "одно может не противоречить другому", так как в законодательстве нет такого вида наказания как блокировка или замедление трафика."Одно другое не отменяет", - сказал Хинштейн.
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госдума рф, александр хинштейн, технологии, медиа - общество

В Госдуме рассказали о санкциях против ресурсов за цензуру российских СМИ

10:54 19.11.2020 (обновлено: 10:56 19.11.2020)
 
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Клавиатура ноутбука - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© Depositphotos / pressmaster
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Блокировка и замедление трафика интернет-платформ за цензуру российских СМИ могут применяться вместе со штрафами, так как "одно другое не отменяет", а блокировка отдельных страниц или ресурса полностью будет зависеть от возможностей самой интернет-платформы, заявил РИА Новости один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.
Законопроект об ответных санкциях в отношении интернет-платформ за цензуру против российских СМИ внесен в Госдуму в четверг. В качестве мер будут предусматриваться блокировка, замедление трафика и административные штрафы.

"Это будет зависеть, безусловно, от особенностей каждого конкретного ресурса. Потому что в каком-то ресурсе есть возможность блокировки конкретных страниц, в каком-то ресурсе невозможно заблокировать отдельную страницу, можно заблокировать только целиком", - сказал Хинштейн.

Он отметил, что помимо блокировки есть возможность замедления трафика и взыскания административных штрафов.
При этом, по его словам, "одно может не противоречить другому", так как в законодательстве нет такого вида наказания как блокировка или замедление трафика.
"Одно другое не отменяет", - сказал Хинштейн.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
Вчера, 10:42
Ответные санкции за цензуру будут касаться Twitter, Facebook и YouTube
 
Госдума РФАлександр ХинштейнТехнологииМедиа - Общество
 
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