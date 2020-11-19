https://ria.ru/20201119/tsenzura-1585303089.html

В Госдуме рассказали о санкциях против ресурсов за цензуру российских СМИ

В Госдуме рассказали о санкциях против ресурсов за цензуру российских СМИ

Блокировка и замедление трафика интернет-платформ за цензуру российских СМИ могут применяться вместе со штрафами, так как "одно другое не отменяет", а... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T10:54

2020-11-19T10:54

2020-11-19T10:56

госдума рф

александр хинштейн

технологии

медиа - общество

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Блокировка и замедление трафика интернет-платформ за цензуру российских СМИ могут применяться вместе со штрафами, так как "одно другое не отменяет", а блокировка отдельных страниц или ресурса полностью будет зависеть от возможностей самой интернет-платформы, заявил РИА Новости один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.Законопроект об ответных санкциях в отношении интернет-платформ за цензуру против российских СМИ внесен в Госдуму в четверг. В качестве мер будут предусматриваться блокировка, замедление трафика и административные штрафы.Он отметил, что помимо блокировки есть возможность замедления трафика и взыскания административных штрафов.При этом, по его словам, "одно может не противоречить другому", так как в законодательстве нет такого вида наказания как блокировка или замедление трафика."Одно другое не отменяет", - сказал Хинштейн.

https://ria.ru/20201119/sanktsii-1585300156.html

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госдума рф, александр хинштейн, технологии, медиа - общество