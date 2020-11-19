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В Госдуму внесли проект о санкциях против иностранных сайтов за цензуру
В Госдуму внесли проект о санкциях против иностранных сайтов за цензуру
В Госдуму внесли законопроект об ограничениях работы иностранных интернет-платформ за цензуру против россиян и российских СМИ. РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T09:34
2020-11-19T10:20
госдума рф
россия
общество
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект об ограничениях работы иностранных интернет-платформ за цензуру против россиян и российских СМИ.Уточняется, что речь идет о цензуре по признаку национальности, профессии, религии, а также о блокировке российских аккаунтов из-за санкций. Авторами документа выступили парламентарии от разных фракций. Они предлагают расширить действие закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации" на владельцев иностранных интернет-ресурсов.Если сайт попадет под действие этого закона, ему будут грозить блокировка, замедление траффика и административные штрафы от нескольких тысяч до трех миллионов рублей. Генпрокурор сможет присваивать владельцу инфоресурса "дискриминационный" статус, а Роскомнадзор будет вести перечень нарушителей. Сначала Роскомнадзор направит владельцу платформы предупреждение о необходимости устранить нарушение. Если в указанные сроки ситуация не поменяется, начнут действовать ограничения. Санкции снимут только после аналогичных мер в адрес России, подчеркивается в проекте.Ранее знакомый с текстом документа источник сообщил РИА Новости, что решение о мерах будут принимать по согласованию с МИД, чтобы учитывать все внешнеполитические обстоятельства.Накануне Роскомнадзор направил письмо компании Google с требованием снять ограничения в отношении YouTube-канала "Соловьев LIVE", чьи видео с октября перестали попадать в раздел "В тренды". В надзорном ведомстве такую ситуацию сочли попыткой "ограничить распространение материалов популярного российского автора".Роскомнадзор и ранее призывал Facebook, Twitter и Google прекратить цензуру. По информации ведомства, эти платформы сейчас ограничивают доступ к материалам около 20 российских СМИ, среди которых РИА Новости, RT, Sputnik и "Россия 1".Кроме того, несколько месяцев назад видеохостинг YouTube заблокировал аккаунты канала "Царьград", информационных агентств Anna News и News Front и удалил аккаунт одного из главных крымских телеканалов "Крым 24". Также Google ограничил на территории России распространение фильма Александра Рогаткина "Беслан".Всего, по данным открытых источников, в последние годы в зарубежный черный список попали около 200 русскоязычных каналов.
https://radiosputnik.ria.ru/20201030/runet-1582338030.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201116/tsenzura-1584877284.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201113/platforma-1584455674.html
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госдума рф, россия, общество

В Госдуму внесли проект о санкциях против иностранных сайтов за цензуру

09:34 19.11.2020 (обновлено: 10:20 19.11.2020)
 
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ / Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ /
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект об ограничениях работы иностранных интернет-платформ за цензуру против россиян и российских СМИ.
Уточняется, что речь идет о цензуре по признаку национальности, профессии, религии, а также о блокировке российских аккаунтов из-за санкций.
Авторами документа выступили парламентарии от разных фракций. Они предлагают расширить действие закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации" на владельцев иностранных интернет-ресурсов.
Если сайт попадет под действие этого закона, ему будут грозить блокировка, замедление траффика и административные штрафы от нескольких тысяч до трех миллионов рублей.
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30 октября, 17:50Сказано в эфире
"Не надо сюсюкать". Как должна ответить Россия на атаку в Рунете? На Западе введена фактическая цензура в отношении российских СМИ, а зарубежные издания действуют в Рунете абсолютно свободно. Насколько нормальна такая ситуация? Об этом говорили в эфире радио Sputnik гендир ФАН Евгений Зубарев и журналист, историк Армен Гаспарян.
Генпрокурор сможет присваивать владельцу инфоресурса "дискриминационный" статус, а Роскомнадзор будет вести перечень нарушителей.
Сначала Роскомнадзор направит владельцу платформы предупреждение о необходимости устранить нарушение. Если в указанные сроки ситуация не поменяется, начнут действовать ограничения.
Санкции снимут только после аналогичных мер в адрес России, подчеркивается в проекте.
Ранее знакомый с текстом документа источник сообщил РИА Новости, что решение о мерах будут принимать по согласованию с МИД, чтобы учитывать все внешнеполитические обстоятельства.
Человек за компьютером - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
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Что такое "хорошо" и что такое "плохо": соцсети увлеклись цензуройУдаление аккаунтов и постов в соцсетях стало явлением обыденным. Порой доходит до курьезов и откровенно необъяснимых решений. С одним из них столкнулся польский депутат.
Накануне Роскомнадзор направил письмо компании Google с требованием снять ограничения в отношении YouTube-канала "Соловьев LIVE", чьи видео с октября перестали попадать в раздел "В тренды". В надзорном ведомстве такую ситуацию сочли попыткой "ограничить распространение материалов популярного российского автора".
Роскомнадзор и ранее призывал Facebook, Twitter и Google прекратить цензуру. По информации ведомства, эти платформы сейчас ограничивают доступ к материалам около 20 российских СМИ, среди которых РИА Новости, RT, Sputnik и "Россия 1".
Кроме того, несколько месяцев назад видеохостинг YouTube заблокировал аккаунты канала "Царьград", информационных агентств Anna News и News Front и удалил аккаунт одного из главных крымских телеканалов "Крым 24". Также Google ограничил на территории России распространение фильма Александра Рогаткина "Беслан".
Всего, по данным открытых источников, в последние годы в зарубежный черный список попали около 200 русскоязычных каналов.
Видезапись, где толкают на тротуаре девушку с маленьким ребенком в коляске - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
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СМИ рекомендовали размещать материалы на российских платформах
 
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