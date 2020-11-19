https://ria.ru/20201119/tsenzura-1585281223.html

Источник: меры за цензуру российских СМИ будут согласовывать с МИД

Источник: меры за цензуру российских СМИ будут согласовывать с МИД

Решение о мерах в отношении иностранных интернет-платформ за цензуру будет приниматься по согласованию с МИД России, рассказал РИА Новости источник, знакомый с... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T07:12

2020-11-19T07:12

2020-11-19T07:12

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

госдума рф

общество

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Решение о мерах в отношении иностранных интернет-платформ за цензуру будет приниматься по согласованию с МИД России, рассказал РИА Новости источник, знакомый с текстом законопроекта.Законопроект об ответных санкциях в отношении интернет-платформ за цензуру против российских СМИ будет внесен в Госдуму в четверг. В качестве мер будут предусматриваться блокировка, замедление траффика и административные штрафы, заявил ранее РИА Новости источник, знакомый с текстом законопроекта.

https://ria.ru/20201030/tsenzura-1582280146.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), госдума рф, общество