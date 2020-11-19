https://ria.ru/20201119/tsenzura-1585281223.html
Источник: меры за цензуру российских СМИ будут согласовывать с МИД
Источник: меры за цензуру российских СМИ будут согласовывать с МИД
Решение о мерах в отношении иностранных интернет-платформ за цензуру будет приниматься по согласованию с МИД России, рассказал РИА Новости источник, знакомый с... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T07:12
2020-11-19T07:12
2020-11-19T07:12
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
госдума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571640315_0:0:3016:1696_1400x0_80_0_0_e1288fcae5450dec19d8990870df7f04.jpg
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Решение о мерах в отношении иностранных интернет-платформ за цензуру будет приниматься по согласованию с МИД России, рассказал РИА Новости источник, знакомый с текстом законопроекта.Законопроект об ответных санкциях в отношении интернет-платформ за цензуру против российских СМИ будет внесен в Госдуму в четверг. В качестве мер будут предусматриваться блокировка, замедление траффика и административные штрафы, заявил ранее РИА Новости источник, знакомый с текстом законопроекта.
https://ria.ru/20201030/tsenzura-1582280146.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571640315_53:0:2784:2048_1400x0_80_0_0_4d95f3507a143883dbfa7fe22b088aea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), госдума рф, общество