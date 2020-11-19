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Самозанятые таксисты не смогут работать без агрегатора
Самозанятые таксисты не смогут работать без агрегатора
В проекте о регулировании работы такси появится норма о самозанятых, однако такие водители не смогут работать самостоятельно без агрегатора, следует из... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T14:40
2020-11-19T14:40
россия
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единая россия
общество
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. В проекте о регулировании работы такси появится норма о самозанятых, однако такие водители не смогут работать самостоятельно без агрегатора, следует из очередной версии проекта, подготовленного комитетом Госдумы по транспорту и строительству ко второму чтению.Комитет по транспорту и строительству направил в государственное правовое управление (ГПУ) президента РФ пятый вариант законопроекта о регулировании работы такси в РФ, документ, который готовится ко второму чтению, перетерпел значительные изменения. Новый, пятый документ имеется в распоряжении РИА Новости. В июне 2018 года депутаты Вячеслав Лысаков, Евгений Москвичев, Виталий Ефимов и Виктор Дзюба (все - ЕР) внесли в Госдуму проект закона о регулировании деятельности агрегаторов такси. Законопроект был принят в первом чтении, однако при подготовке его ко второму чтению возник ряд противоречий.Согласно проекту, самозанятые, в отличие от индивидуальных предпринимателей, не смогут работать без агрегатора."На агрегаторов не может быть возложена обязанность осуществлять свою деятельность во всех населенных пунктах региона. Агрегаторы не работают в небольших городах и поселках, в которых их деятельность убыточна. А вот такси там есть. Более того, оно там замещает общественный транспорт. Такси вызывают по телефону или берут с места парковки. Именно таким таксистам необходимо максимально облегчить административное бремя ведения деятельности, но проект лишает их права быть самозанятыми", - прокомментировал журналистам новеллу один из соавторов первоначальной версии проекта, член комитета Госдумы Вячеслав Лысаков.Кроме того, согласно документу, агрегатор обязан контролировать самозанятых как штатных сотрудников, также вводится обязанность агрегаторов контролировать режим работы всех водителей такси, а не только самозанятых.
https://ria.ru/20201014/taksi-1579677842.html
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россия, госдума рф, единая россия, общество

Самозанятые таксисты не смогут работать без агрегатора

14:40 19.11.2020
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЛоготип службы "Яндекс.Такси"
Логотип службы Яндекс.Такси - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. В проекте о регулировании работы такси появится норма о самозанятых, однако такие водители не смогут работать самостоятельно без агрегатора, следует из очередной версии проекта, подготовленного комитетом Госдумы по транспорту и строительству ко второму чтению.
Комитет по транспорту и строительству направил в государственное правовое управление (ГПУ) президента РФ пятый вариант законопроекта о регулировании работы такси в РФ, документ, который готовится ко второму чтению, перетерпел значительные изменения. Новый, пятый документ имеется в распоряжении РИА Новости. В июне 2018 года депутаты Вячеслав Лысаков, Евгений Москвичев, Виталий Ефимов и Виктор Дзюба (все - ЕР) внесли в Госдуму проект закона о регулировании деятельности агрегаторов такси. Законопроект был принят в первом чтении, однако при подготовке его ко второму чтению возник ряд противоречий.
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Согласно проекту, самозанятые, в отличие от индивидуальных предпринимателей, не смогут работать без агрегатора.
"На агрегаторов не может быть возложена обязанность осуществлять свою деятельность во всех населенных пунктах региона. Агрегаторы не работают в небольших городах и поселках, в которых их деятельность убыточна. А вот такси там есть. Более того, оно там замещает общественный транспорт. Такси вызывают по телефону или берут с места парковки. Именно таким таксистам необходимо максимально облегчить административное бремя ведения деятельности, но проект лишает их права быть самозанятыми", - прокомментировал журналистам новеллу один из соавторов первоначальной версии проекта, член комитета Госдумы Вячеслав Лысаков.
Кроме того, согласно документу, агрегатор обязан контролировать самозанятых как штатных сотрудников, также вводится обязанность агрегаторов контролировать режим работы всех водителей такси, а не только самозанятых.
 
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