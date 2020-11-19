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Суд в Екатеринбурге оставил под стражей находящегося в розыске бразильца
Суд в Екатеринбурге оставил под стражей находящегося в розыске бразильца
Свердловский областной суд оставил под стражей гражданина Бразилии, находящегося в международном розыске по обвинению в убийстве, сообщает пресс-служба суда. РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T18:50
2020-11-19T18:50
2020-11-19T18:50
свердловский областной суд
интерпол
ленинский район
рио-де-жанейро (город)
екатеринбург
бразилия
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноя – РИА Новости. Свердловский областной суд оставил под стражей гражданина Бразилии, находящегося в международном розыске по обвинению в убийстве, сообщает пресс-служба суда.В декабре 2019 года мужчина был заочно арестован судом Рио-де-Жанейро по обвинению в убийстве и совершении взрыва, он разыскивался по линии Интерпола. В начале сентября его задержали в Ленинском районе Екатеринбурга и арестовали."Постановлением Ленинского районного суда Екатеринбурга от 3 ноября 2020 года гражданину Бразилии Фаузи Ришарду Серкези Эдуардо была продлена мера пресечения в виде заключения под стражу по 3 марта 2021 года. Адвокатом привлекаемого к уголовной ответственности в Федеративной Республике Бразилия Фаузи была подана апелляционная жалоба в Свердловский областной суд. Постановлением Свердловского областного суда в удовлетворении апелляционной жалобы было отказано", - говорится в сообщении.
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ленинский район
рио-де-жанейро (город)
екатеринбург
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свердловский областной суд, интерпол, ленинский район, рио-де-жанейро (город), екатеринбург, бразилия, происшествия