https://ria.ru/20201119/subsidii-1585409813.html
Кубанские НКО получат 11 миллионов рублей субсидий из краевого бюджета
Кубанские НКО получат 11 миллионов рублей субсидий из краевого бюджета
Краснодарский край выделит региональным некоммерческим организациям (НКО) субсидии из краевого бюджета на общую сумму более 11 миллионов рублей, сообщает... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T18:25
2020-11-19T18:25
2020-11-19T18:25
краснодарский край
краснодарский край
общество
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КРАСНОДАР, 19 ноя - РИА Новости. Краснодарский край выделит региональным некоммерческим организациям (НКО) субсидии из краевого бюджета на общую сумму более 11 миллионов рублей, сообщает администрация Кубани."Кубанским НКО выделят субсидии из краевого бюджета на общую сумму более 11 миллионов рублей", - говорится в сообщении.Уточняется, что итоги внеочередного конкурса на получение грантов социально ориентированных некоммерческих организаций подвели на заседании комиссии.Так, например, дети с ментальными и опорно-двигательными нарушениями пройдут курс индивидуальных обучающих занятий по адаптивным горным лыжам. Его проведет краевая общественная организация содействия интеграции детей с ограниченными возможностями "Крылья" по программе "Лыжи мечты".По данным краевых властей, для участия в конкурсе поступили заявки от 31 социально ориентированной некоммерческой организации. "Реализовывать программы победители конкурса начнут с января 2021 года", – добавили в администрации.Конкурс проводился в рамках реализации краевой госпрограммы "Региональная политика и развитие гражданского общества". Всего в 2020 году социально ориентированным некоммерческим организациям и общественным объединениям будут предоставлены гранты администрации края на сумму почти 130 миллионов рублей.
https://ria.ru/20201116/shkoly-1584884926.html
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краснодарский край, общество
КРАСНОДАР, 19 ноя - РИА Новости. Краснодарский край
выделит региональным некоммерческим организациям (НКО) субсидии из краевого бюджета на общую сумму более 11 миллионов рублей, сообщает администрация Кубани.
"Кубанским НКО выделят субсидии из краевого бюджета на общую сумму более 11 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что итоги внеочередного конкурса на получение грантов социально ориентированных некоммерческих организаций подвели на заседании комиссии.
"Победителями стали семь организаций. Их программы направлены на социальную поддержку и защиту граждан, пропаганду здорового образа жизни, охрану окружающей среды и патриотическое воспитание", - пояснили в администрации.
Так, например, дети с ментальными и опорно-двигательными нарушениями пройдут курс индивидуальных обучающих занятий по адаптивным горным лыжам. Его проведет краевая общественная организация содействия интеграции детей с ограниченными возможностями "Крылья" по программе "Лыжи мечты".
По данным краевых властей, для участия в конкурсе поступили заявки от 31 социально ориентированной некоммерческой организации. "Реализовывать программы победители конкурса начнут с января 2021 года", – добавили в администрации.
Конкурс проводился в рамках реализации краевой госпрограммы "Региональная политика и развитие гражданского общества". Всего в 2020 году социально ориентированным некоммерческим организациям и общественным объединениям будут предоставлены гранты администрации края на сумму почти 130 миллионов рублей.