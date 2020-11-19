https://ria.ru/20201119/studenty-1585363285.html

Липецкие студенты помогут в развитии сельских территорий

Липецкие студенты помогут в развитии сельских территорий

Студенты трех ведущих липецких вузов стали участниками стартовавшего в области пилотного проекта "Будущее моего района", который направлен на развитие сельских... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T15:08

2020-11-19T15:08

2020-11-19T15:08

липецкая область

игорь артамонов

липецкая область

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ЛИПЕЦК, 19 ноя – РИА Новости. Студенты трех ведущих липецких вузов стали участниками стартовавшего в области пилотного проекта "Будущее моего района", который направлен на развитие сельских территории, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, на базе учебных заведений организованы аналитические группы – "фабрики идей", где под руководством наставников молодые люди будут изучать действующие стратегии социально-экономического развития в муниципалитетах, проводить "полевые" обсуждения с участием жителей, представителей бизнеса и общественных организаций. По итогам каждая из рабочих групп подготовит план действий для повышения качества жизни в селах, который представят районным и региональным властям.Участие в пилотном проекте примут три района: Воловский, Лебедянский и Усманский."Для успешной реализации задач по качественному развитию региона нам необходимы конструктивные идеи и целеустремленные, активные люди. Убежден, что липецкая молодежь сумеет в полной мере проявить свои умения и таланты, направив их на развитие региона", — прокомментировал начинание руководитель Липецкой области Игорь Артамонов.Он также добавил, что, участвуя в проекте, студенты приобретут навыки работы в команде, получат возможность на практике познакомиться с механизмами госуправления, а также различные бонусы. Например, возможность получить дополнительное образование.

https://ria.ru/20201118/selkhozproduktsiya-1585180431.html

липецкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов, липецкая область