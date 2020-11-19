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Липецкая область
https://ria.ru/20201119/studenty-1585363285.html
Липецкие студенты помогут в развитии сельских территорий
Липецкие студенты помогут в развитии сельских территорий
Студенты трех ведущих липецких вузов стали участниками стартовавшего в области пилотного проекта "Будущее моего района", который направлен на развитие сельских... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T15:08
2020-11-19T15:08
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
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ЛИПЕЦК, 19 ноя – РИА Новости. Студенты трех ведущих липецких вузов стали участниками стартовавшего в области пилотного проекта "Будущее моего района", который направлен на развитие сельских территории, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, на базе учебных заведений организованы аналитические группы – "фабрики идей", где под руководством наставников молодые люди будут изучать действующие стратегии социально-экономического развития в муниципалитетах, проводить "полевые" обсуждения с участием жителей, представителей бизнеса и общественных организаций. По итогам каждая из рабочих групп подготовит план действий для повышения качества жизни в селах, который представят районным и региональным властям.Участие в пилотном проекте примут три района: Воловский, Лебедянский и Усманский."Для успешной реализации задач по качественному развитию региона нам необходимы конструктивные идеи и целеустремленные, активные люди. Убежден, что липецкая молодежь сумеет в полной мере проявить свои умения и таланты, направив их на развитие региона", — прокомментировал начинание руководитель Липецкой области Игорь Артамонов.Он также добавил, что, участвуя в проекте, студенты приобретут навыки работы в команде, получат возможность на практике познакомиться с механизмами госуправления, а также различные бонусы. Например, возможность получить дополнительное образование.
https://ria.ru/20201118/selkhozproduktsiya-1585180431.html
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игорь артамонов, липецкая область

Липецкие студенты помогут в развитии сельских территорий

15:08 19.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСтуденты во время лекции генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина в МГУ. 23 мая 2019
Студенты во время лекции генерального директора госкорпорации Роскосмос Дмитрия Рогозина в МГУ. 23 мая 2019 - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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ЛИПЕЦК, 19 ноя – РИА Новости. Студенты трех ведущих липецких вузов стали участниками стартовавшего в области пилотного проекта "Будущее моего района", который направлен на развитие сельских территории, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, на базе учебных заведений организованы аналитические группы – "фабрики идей", где под руководством наставников молодые люди будут изучать действующие стратегии социально-экономического развития в муниципалитетах, проводить "полевые" обсуждения с участием жителей, представителей бизнеса и общественных организаций. По итогам каждая из рабочих групп подготовит план действий для повышения качества жизни в селах, который представят районным и региональным властям.
Участие в пилотном проекте примут три района: Воловский, Лебедянский и Усманский.
"Для успешной реализации задач по качественному развитию региона нам необходимы конструктивные идеи и целеустремленные, активные люди. Убежден, что липецкая молодежь сумеет в полной мере проявить свои умения и таланты, направив их на развитие региона", — прокомментировал начинание руководитель Липецкой области Игорь Артамонов.
Он также добавил, что, участвуя в проекте, студенты приобретут навыки работы в команде, получат возможность на практике познакомиться с механизмами госуправления, а также различные бонусы. Например, возможность получить дополнительное образование.
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Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкая область
 
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