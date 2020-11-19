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СП назвала объем вложений в незавершенное строительство в России
СП назвала объем вложений в незавершенное строительство в России
Счетная палата РФ оценила меры, принимаемые властями для сокращения объёмов и количества объектов незавершенного строительства (ОНС) в стране, и обнаружила, что РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T00:17
2020-11-19T00:17
2020-11-19T00:17
россия
счетная палата рф
общество
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Счетная палата РФ оценила меры, принимаемые властями для сокращения объёмов и количества объектов незавершенного строительства (ОНС) в стране, и обнаружила, что общий объем вложений в такие объекты на 1 января 2020 года превысил 5 триллионов рублей, а их число достигло 74,6 тысячи, говорится в опубликованных в четверг материалах контрольного ведомства."Сюда входит всё, что строится за счет бюджетных средств: плановое/текущее строительство и проблемные объекты ("брошенные объекты" и "долгострой")", - поясняет СП.При этом проведенный аудиторами анализ касался только действительно проблемных объектов: которые считаются брошенными, то есть их строительство приостановлено или законсервировано, или так называемого долгостроя - если стройка ведется больше пяти лет. Ведомство пришло к выводу, что, несмотря на принимаемые органами исполнительной власти меры, количество таких проблемных объектов не сокращается.Количество "брошенных объектов", по данным СП на начало года, составило 4,3 тысячи – на 6 больше, чем по итогам 2018 года. Объем вложений в них составил 248,337 миллиарда рублей, что на 11,6 миллиарда или на 4,4%, меньше, чем годом ранее. Количество долгостроя составило 3,4 тысячи - что на 47 объектов, или на 1,4%, больше показателя предшествующего года. Объем вложений в них составил 875,563 миллиарда рублей и сократился за год на 23%, или на 261,893 миллиарда рублей.СП предложила правительству свое решение проблемы. В частности: определить уполномоченный орган власти, который будет осуществлять нормативно-правовое регулирование вопросов незавершенного строительства, а каждому капительному объекту на период его жизненного цикла присваивать спецномер, чтобы вести их реестр и контролировать стройки в авторежиме.
https://realty.ria.ru/20201119/dolgostroy-1585068522.html
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россия, счетная палата рф, общество
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Счетная палата РФ
оценила меры, принимаемые властями для сокращения объёмов и количества объектов незавершенного строительства (ОНС) в стране, и обнаружила, что общий объем вложений в такие объекты на 1 января 2020 года превысил 5 триллионов рублей, а их число достигло 74,6 тысячи, говорится в опубликованных в четверг материалах контрольного ведомства.
"Количество ОНС по главным распорядителям средств федерального бюджета составило 14,5 тысячи объектов, что на 1,7 тысячи объектов, или на 13,5%, больше, чем в 2018 году. Объем вложений – 2,143 триллиона рублей, что на 229,7 миллиарда рублей, или на 9,7%, меньше, чем в 2018 году. Количество ОНС по субъектам РФ составило 60,1 тысячи объектов, что на 1,5 тысячи объектов, или на 2,6%, больше, чем в 2018 году. Объем вложений – 2,952 триллиона рублей, что на 60,6 миллиарда рублей, или 2,1%, больше, чем в 2018 году", – отмечает ведомство.
"Сюда входит всё, что строится за счет бюджетных средств: плановое/текущее строительство и проблемные объекты ("брошенные объекты" и "долгострой")", - поясняет СП.
При этом проведенный аудиторами анализ касался только действительно проблемных объектов: которые считаются брошенными, то есть их строительство приостановлено или законсервировано, или так называемого долгостроя - если стройка ведется больше пяти лет. Ведомство пришло к выводу, что, несмотря на принимаемые органами исполнительной власти меры, количество таких проблемных объектов не сокращается.
Количество "брошенных объектов", по данным СП на начало года, составило 4,3 тысячи – на 6 больше, чем по итогам 2018 года. Объем вложений в них составил 248,337 миллиарда рублей, что на 11,6 миллиарда или на 4,4%, меньше, чем годом ранее. Количество долгостроя составило 3,4 тысячи - что на 47 объектов, или на 1,4%, больше показателя предшествующего года. Объем вложений в них составил 875,563 миллиарда рублей и сократился за год на 23%, или на 261,893 миллиарда рублей.
СП предложила правительству свое решение проблемы. В частности: определить уполномоченный орган власти, который будет осуществлять нормативно-правовое регулирование вопросов незавершенного строительства, а каждому капительному объекту на период его жизненного цикла присваивать спецномер, чтобы вести их реестр и контролировать стройки в авторежиме.