https://ria.ru/20201119/stroitelstvo-1585267709.html

СП назвала объем вложений в незавершенное строительство в России

СП назвала объем вложений в незавершенное строительство в России

Счетная палата РФ оценила меры, принимаемые властями для сокращения объёмов и количества объектов незавершенного строительства (ОНС) в стране, и обнаружила, что РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T00:17

2020-11-19T00:17

2020-11-19T00:17

россия

счетная палата рф

общество

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Счетная палата РФ оценила меры, принимаемые властями для сокращения объёмов и количества объектов незавершенного строительства (ОНС) в стране, и обнаружила, что общий объем вложений в такие объекты на 1 января 2020 года превысил 5 триллионов рублей, а их число достигло 74,6 тысячи, говорится в опубликованных в четверг материалах контрольного ведомства."Сюда входит всё, что строится за счет бюджетных средств: плановое/текущее строительство и проблемные объекты ("брошенные объекты" и "долгострой")", - поясняет СП.При этом проведенный аудиторами анализ касался только действительно проблемных объектов: которые считаются брошенными, то есть их строительство приостановлено или законсервировано, или так называемого долгостроя - если стройка ведется больше пяти лет. Ведомство пришло к выводу, что, несмотря на принимаемые органами исполнительной власти меры, количество таких проблемных объектов не сокращается.Количество "брошенных объектов", по данным СП на начало года, составило 4,3 тысячи – на 6 больше, чем по итогам 2018 года. Объем вложений в них составил 248,337 миллиарда рублей, что на 11,6 миллиарда или на 4,4%, меньше, чем годом ранее. Количество долгостроя составило 3,4 тысячи - что на 47 объектов, или на 1,4%, больше показателя предшествующего года. Объем вложений в них составил 875,563 миллиарда рублей и сократился за год на 23%, или на 261,893 миллиарда рублей.СП предложила правительству свое решение проблемы. В частности: определить уполномоченный орган власти, который будет осуществлять нормативно-правовое регулирование вопросов незавершенного строительства, а каждому капительному объекту на период его жизненного цикла присваивать спецномер, чтобы вести их реестр и контролировать стройки в авторежиме.

https://realty.ria.ru/20201119/dolgostroy-1585068522.html

https://ria.ru/20201118/raskhody-1585124895.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, счетная палата рф, общество