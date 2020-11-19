https://ria.ru/20201119/stavropole-1585307155.html

На Ставрополье разработан план противопаводковых мероприятий до 2025 года

На Ставрополье разработан план противопаводковых мероприятий до 2025 года

Власти Ставропольского края в рамках реализации краевой государственной программы "Охрана окружающей среды" разработали и утвердили план противопаводковых... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T11:14

2020-11-19T11:14

2020-11-19T11:14

владимир владимиров

ставропольский край

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СТАВРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. Власти Ставропольского края в рамках реализации краевой государственной программы "Охрана окружающей среды" разработали и утвердили план противопаводковых мероприятий до 2025 года, сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды края Андрей Хлопянова.По его словам, одним из ключевых направлений программы является улучшение противопаводковой защиты и профилактика засорения и истощения водных объектов.На реализацию программы будут выделены около 5 миллиардов рублей. На 2021 год запланировано выполнение работ на сумму 740 миллионов рублей. Хлопянов также сообщил, что для оперативного реагирования на обращения граждан министерство разработало и запустило мобильное приложение "Природа 26".Как отметил губернатор края Владимир Владимиров, планы ведущейся сегодня противопаводковой работы сформированы по итогам наводнения 2017 года. "Все, что мы наметили, должно быть полностью выполнено - чтобы и люди, и территории в крае были защищены от угрозы "большой воды", - заявил глава региона.

https://ria.ru/20201118/okna-1585177526.html

ставропольский край

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владимир владимиров, ставропольский край