https://ria.ru/20201119/stavropole-1585307155.html
На Ставрополье разработан план противопаводковых мероприятий до 2025 года
На Ставрополье разработан план противопаводковых мероприятий до 2025 года
Власти Ставропольского края в рамках реализации краевой государственной программы "Охрана окружающей среды" разработали и утвердили план противопаводковых... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T11:14
2020-11-19T11:14
2020-11-19T11:14
владимир владимиров
ставропольский край
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СТАВРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. Власти Ставропольского края в рамках реализации краевой государственной программы "Охрана окружающей среды" разработали и утвердили план противопаводковых мероприятий до 2025 года, сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды края Андрей Хлопянова.По его словам, одним из ключевых направлений программы является улучшение противопаводковой защиты и профилактика засорения и истощения водных объектов.На реализацию программы будут выделены около 5 миллиардов рублей. На 2021 год запланировано выполнение работ на сумму 740 миллионов рублей. Хлопянов также сообщил, что для оперативного реагирования на обращения граждан министерство разработало и запустило мобильное приложение "Природа 26".Как отметил губернатор края Владимир Владимиров, планы ведущейся сегодня противопаводковой работы сформированы по итогам наводнения 2017 года. "Все, что мы наметили, должно быть полностью выполнено - чтобы и люди, и территории в крае были защищены от угрозы "большой воды", - заявил глава региона.
https://ria.ru/20201118/okna-1585177526.html
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владимир владимиров, ставропольский край
СТАВРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. Власти Ставропольского края в рамках реализации краевой государственной программы "Охрана окружающей среды" разработали и утвердили план противопаводковых мероприятий до 2025 года, сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды края Андрей Хлопянова.
По его словам, одним из ключевых направлений программы является улучшение противопаводковой защиты и профилактика засорения и истощения водных объектов.
На реализацию программы будут выделены около 5 миллиардов рублей. На 2021 год запланировано выполнение работ на сумму 740 миллионов рублей.
Хлопянов также сообщил, что для оперативного реагирования на обращения граждан министерство разработало и запустило мобильное приложение "Природа 26".
Как отметил губернатор края Владимир Владимиров
, планы ведущейся сегодня противопаводковой работы сформированы по итогам наводнения 2017 года.
"Все, что мы наметили, должно быть полностью выполнено - чтобы и люди, и территории в крае были защищены от угрозы "большой воды", - заявил глава региона.