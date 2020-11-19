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На Ставрополье растет производство пищевых продуктов
На Ставрополье растет производство пищевых продуктов
Индекс производства пищевых продуктов в Ставропольском крае за 9 месяцев текущего года вырос на 6,4%, сообщила первый заместитель председателя комитета по... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T10:41
2020-11-19T10:41
ставропольский край
экономика
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СТАВРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. Индекс производства пищевых продуктов в Ставропольском крае за 9 месяцев текущего года вырос на 6,4%, сообщила первый заместитель председателя комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию региона Алла Дубинина.В комитете отметили, что в рамках реализации государственной программы Ставропольского края "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка" оборот отраслевых организаций с января по сентябрь вырос на 10 процентов и достиг 68,1 миллиарда рублей. Увеличено производство основных продуктов - сыров, мяса крупного рогатого скота, свинины, баранины, полуфабрикатов и мяса птицы, молока, круп, растительных масел, минеральных вод. Рост по каждой категории составляет от 6 до 15 процентов."Благодаря реализации регионального проекта "Экспорт продукции АПК Ставропольского края" увеличился и экспорт продукции перерабатывающей промышленности. В сравнении с прошлым годом он вырос на 19% и составляет на сегодня 195,5 миллиона долларов. Поставка ставропольских продуктов осуществляется в 56 стран", - говорится в сообщении ведомства.В этом году в отрасли реализуются 11 инвестиционных проектов общей стоимостью 6,4 миллиарда рублей, с созданием 814 рабочих мест. Четыре из них – общей стоимостью около 750 миллионов рублей – уже выполнены.В 2021-2023 годах в крае запланирована реализация еще шести инвестиционных проектов на сумму более 12,2 миллиардов рублей. Предполагается создание 1150 новых рабочих мест.Власти Ставропольского края считают, что развитие пищевой и перерабатывающей промышленности должно оставаться в числе приоритетов на ближайшие годы. Росту отрасли должно сопутствовать и расширение сырьевого потенциала АПК, условием для которого является эффективное использование сельхозугодий и планирование структуры посевов.
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ставропольский край, экономика

На Ставрополье растет производство пищевых продуктов

10:41 19.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей МальгавкоГречневая крупа
Гречневая крупа - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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СТАВРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. Индекс производства пищевых продуктов в Ставропольском крае за 9 месяцев текущего года вырос на 6,4%, сообщила первый заместитель председателя комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию региона Алла Дубинина.
В комитете отметили, что в рамках реализации государственной программы Ставропольского края "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка" оборот отраслевых организаций с января по сентябрь вырос на 10 процентов и достиг 68,1 миллиарда рублей. Увеличено производство основных продуктов - сыров, мяса крупного рогатого скота, свинины, баранины, полуфабрикатов и мяса птицы, молока, круп, растительных масел, минеральных вод. Рост по каждой категории составляет от 6 до 15 процентов.
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"Благодаря реализации регионального проекта "Экспорт продукции АПК Ставропольского края" увеличился и экспорт продукции перерабатывающей промышленности. В сравнении с прошлым годом он вырос на 19% и составляет на сегодня 195,5 миллиона долларов. Поставка ставропольских продуктов осуществляется в 56 стран", - говорится в сообщении ведомства.
В этом году в отрасли реализуются 11 инвестиционных проектов общей стоимостью 6,4 миллиарда рублей, с созданием 814 рабочих мест. Четыре из них – общей стоимостью около 750 миллионов рублей – уже выполнены.
В 2021-2023 годах в крае запланирована реализация еще шести инвестиционных проектов на сумму более 12,2 миллиардов рублей. Предполагается создание 1150 новых рабочих мест.
Власти Ставропольского края считают, что развитие пищевой и перерабатывающей промышленности должно оставаться в числе приоритетов на ближайшие годы. Росту отрасли должно сопутствовать и расширение сырьевого потенциала АПК, условием для которого является эффективное использование сельхозугодий и планирование структуры посевов.
 
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