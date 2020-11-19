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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201119/ssha-1585299654.html
В Палате представителей США потребовали проверить честность выборов
В Палате представителей США потребовали проверить честность выборов
Республиканцы влиятельного судебного комитета Палаты представителей и комитета по надзору и реформированию призвали председателей комитетов Джеррольда Надлера и РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T10:38
2020-11-19T10:38
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Республиканцы влиятельного судебного комитета Палаты представителей и комитета по надзору и реформированию призвали председателей комитетов Джеррольда Надлера и Кэролин Малони начать расследование предполагаемых ошибок и неправомерных действий на выборах президента США, сообщает телеканал Fox News.Согласно телеканалу, письмо главам комитетов направили высокопоставленные республиканцы Палаты представителей Джим Джордан и Джеймс Комер."Мы призываем вас немедленно организовать слушания для проверки честности выборов 2020 года на фоне тревожных сообщений о нарушениях и махинациях", - говорится в письме.Джордан и Комер призвали коллег-демократов к сотрудничеству, чтобы назначить проведение слушаний "как можно скорее".Из письма следует, что конгресс обязан провести проверку, "чтобы гарантировать, что американцы верят в честность наших выборов".Выборы президента в США состоялись 3 ноября. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Многие мировые лидеры уже поздравили его с победой. Вместе с тем Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
https://ria.ru/20201117/twitter-1585092825.html
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дональд трамп, джо байден, сша, в мире

В Палате представителей США потребовали проверить честность выборов

10:38 19.11.2020
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБюллетени в коробках на столе внутри Конгресс-центра в Филадельфии, помещения которого используются для подсчета голосов на президентских выборах в США
Бюллетени в коробках на столе внутри Конгресс-центра в Филадельфии, помещения которого используются для подсчета голосов на президентских выборах в США - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Республиканцы влиятельного судебного комитета Палаты представителей и комитета по надзору и реформированию призвали председателей комитетов Джеррольда Надлера и Кэролин Малони начать расследование предполагаемых ошибок и неправомерных действий на выборах президента США, сообщает телеканал Fox News.
Согласно телеканалу, письмо главам комитетов направили высокопоставленные республиканцы Палаты представителей Джим Джордан и Джеймс Комер.
Страница социальной сети Twitter на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
17 ноября, 22:48Выборы президента США — 2020
Twitter пометил как спорные более 300 тысяч публикаций о выборах в США
"Мы призываем вас немедленно организовать слушания для проверки честности выборов 2020 года на фоне тревожных сообщений о нарушениях и махинациях", - говорится в письме.
Джордан и Комер призвали коллег-демократов к сотрудничеству, чтобы назначить проведение слушаний "как можно скорее".
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Из письма следует, что конгресс обязан провести проверку, "чтобы гарантировать, что американцы верят в честность наших выборов".
Выборы президента в США состоялись 3 ноября. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Многие мировые лидеры уже поздравили его с победой. Вместе с тем Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
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