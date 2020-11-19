https://ria.ru/20201119/ssha-1585299654.html

В Палате представителей США потребовали проверить честность выборов

В Палате представителей США потребовали проверить честность выборов

Республиканцы влиятельного судебного комитета Палаты представителей и комитета по надзору и реформированию призвали председателей комитетов Джеррольда Надлера и РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T10:38

2020-11-19T10:38

2020-11-19T10:38

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Республиканцы влиятельного судебного комитета Палаты представителей и комитета по надзору и реформированию призвали председателей комитетов Джеррольда Надлера и Кэролин Малони начать расследование предполагаемых ошибок и неправомерных действий на выборах президента США, сообщает телеканал Fox News.Согласно телеканалу, письмо главам комитетов направили высокопоставленные республиканцы Палаты представителей Джим Джордан и Джеймс Комер."Мы призываем вас немедленно организовать слушания для проверки честности выборов 2020 года на фоне тревожных сообщений о нарушениях и махинациях", - говорится в письме.Джордан и Комер призвали коллег-демократов к сотрудничеству, чтобы назначить проведение слушаний "как можно скорее".Из письма следует, что конгресс обязан провести проверку, "чтобы гарантировать, что американцы верят в честность наших выборов".Выборы президента в США состоялись 3 ноября. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Многие мировые лидеры уже поздравили его с победой. Вместе с тем Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.

https://ria.ru/20201117/twitter-1585092825.html

https://ria.ru/20201116/tramp-1584769082.html

https://ria.ru/20201114/vybory-1584580822.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, в мире