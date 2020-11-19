В Палате представителей США потребовали проверить честность выборов
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБюллетени в коробках на столе внутри Конгресс-центра в Филадельфии, помещения которого используются для подсчета голосов на президентских выборах в США
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Республиканцы влиятельного судебного комитета Палаты представителей и комитета по надзору и реформированию призвали председателей комитетов Джеррольда Надлера и Кэролин Малони начать расследование предполагаемых ошибок и неправомерных действий на выборах президента США, сообщает телеканал Fox News.
Согласно телеканалу, письмо главам комитетов направили высокопоставленные республиканцы Палаты представителей Джим Джордан и Джеймс Комер.
"Мы призываем вас немедленно организовать слушания для проверки честности выборов 2020 года на фоне тревожных сообщений о нарушениях и махинациях", - говорится в письме.
Джордан и Комер призвали коллег-демократов к сотрудничеству, чтобы назначить проведение слушаний "как можно скорее".
Из письма следует, что конгресс обязан провести проверку, "чтобы гарантировать, что американцы верят в честность наших выборов".
Выборы президента в США состоялись 3 ноября. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Многие мировые лидеры уже поздравили его с победой. Вместе с тем Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.