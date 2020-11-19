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Проект SputnikPro впервые прошел в Мали
Проект SputnikPro впервые прошел в Мали
Международное новостное агентство и радио Sputnik совместно с медиагруппой Media Energie провело первый онлайн-модуль SputnikPro для малийских медиа. В фокусе... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T16:06
2020-11-19T16:06
россия
sputnik
мали
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Международное новостное агентство и радио Sputnik совместно с медиагруппой Media Energie провело первый онлайн-модуль SputnikPro для малийских медиа. В фокусе мастер-класса - журналистика в период кризиса. Эту тему представил корреспондент Sputnik France в Алжире Тарик Хафид. Вместе с лектором слушатели обсудили вызовы, которые перед СМИ ставит как пандемия коронавируса, так и социальные конфликты в различных регионах мира. В мастер-классе приняли участие около 20 сотрудников теле- и радиокомпаний, а также печатных и онлайн-изданий из разных регионов Мали. По итогам мероприятия пресс-секретарь медиагруппы Media Energie Калилу Хайдара поделился своими впечатлениями: "Мы приветствуем сотрудничество со Sputnik. Для нашей медиагруппы мастер-класс стал замечательным событием. Мы были рады диалогу с потрясающим лектором, господином Тариком Хафидом".Медиагруппа Media Energie – крупнейшая частная медиакомпания Мали. В состав холдинга входят радио Energie Fm 107.9 и телеканал Energie ТV, вещающий в режиме 24/7.SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3 000 слушателей из 80 государств. Следите за новостями проекта на нашей странице в Facebook.Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные интернет-сайты на 33 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 80 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях Sputnik превышает 20 миллионов. В 24 редакционных центрах по всему миру от Бишкека до Кишинёва и от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.
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россия, sputnik, мали

Проект SputnikPro впервые прошел в Мали

16:06 19.11.2020
 
© SputnikПроект SputnikPro впервые прошёл в Мали
Проект SputnikPro впервые прошёл в Мали - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© Sputnik
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Международное новостное агентство и радио Sputnik совместно с медиагруппой Media Energie провело первый онлайн-модуль SputnikPro для малийских медиа. В фокусе мастер-класса - журналистика в период кризиса.
Эту тему представил корреспондент Sputnik France в Алжире Тарик Хафид. Вместе с лектором слушатели обсудили вызовы, которые перед СМИ ставит как пандемия коронавируса, так и социальные конфликты в различных регионах мира. В мастер-классе приняли участие около 20 сотрудников теле- и радиокомпаний, а также печатных и онлайн-изданий из разных регионов Мали.
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По итогам мероприятия пресс-секретарь медиагруппы Media Energie Калилу Хайдара поделился своими впечатлениями: "Мы приветствуем сотрудничество со Sputnik. Для нашей медиагруппы мастер-класс стал замечательным событием. Мы были рады диалогу с потрясающим лектором, господином Тариком Хафидом".
"Общение со слушателями вышло взаимно обогащающим. По их вопросам я понял, что тема работы в условиях чрезвычайных ситуаций, таких как кризис Covid-19, фаза политического перехода и кризис безопасности в Мали, очень волнует их", - поделился по итогам Тарик Хафид.
Медиагруппа Media Energie – крупнейшая частная медиакомпания Мали. В состав холдинга входят радио Energie Fm 107.9 и телеканал Energie ТV, вещающий в режиме 24/7.
SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3 000 слушателей из 80 государств. Следите за новостями проекта на нашей странице в Facebook.
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