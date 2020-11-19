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В Совфеде прокомментировали американскую резолюцию по делу Навального
В Совфеде прокомментировали американскую резолюцию по делу Навального
США, где палата представителей конгресса приняла резолюцию по "отравлению" Алексея Навального с призывом ввести санкции против России, используют тему для... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T11:46
2020-11-19T11:46
госпитализация алексея навального
вадим деньгин
алексей навальный
дмитрий песков
москва
сша
берлин (город)
в мире
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. США, где палата представителей конгресса приняла резолюцию по "отравлению" Алексея Навального с призывом ввести санкции против России, используют тему для давления на российскую экономику, заявил РИА Новости в четверг член международного комитета Совфеда Вадим Деньгин.Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, в которой осуждают "отравление" Навального и призывают американские власти к введению санкций против России."На данный момент конкретики нет, нужно реагировать в тот момент, когда решение по антироссийским санкциям может быть принято", - сказал парламентарий.Он подчеркнул, что задача США – постоянное ослабление экономики России, и сейчас предпринимаются попытки использовать тему Навального. "Не было бы "отравления" Навального, был бы выбран другой формат", - уверен он.Деньгин полагает, что США постоянно будут анализировать, обыгрывать любую негативную информацию в отношении России. "Мы к этому готовы, при необходимости будем реагировать по всем официальным каналам", - сказал он.Парламентарий выразил надежду, что у американских политиков хватит мудрости пойти на конструктивное сотрудничество с Россией, использовать любые площадки "для концентрации конструктивного диалога".Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации.
https://ria.ru/20201119/navalnyy-1585270152.html
https://ria.ru/20201114/navalnyy-1584583618.html
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москва
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госпитализация алексея навального, вадим деньгин, алексей навальный, дмитрий песков, москва, сша, берлин (город), в мире

В Совфеде прокомментировали американскую резолюцию по делу Навального

11:46 19.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВадим Деньгин
Вадим Деньгин - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. США, где палата представителей конгресса приняла резолюцию по "отравлению" Алексея Навального с призывом ввести санкции против России, используют тему для давления на российскую экономику, заявил РИА Новости в четверг член международного комитета Совфеда Вадим Деньгин.
Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, в которой осуждают "отравление" Навального и призывают американские власти к введению санкций против России.
Алексей Навальный в клинике Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
Вчера, 00:58
В конгрессе США приняли резолюцию о санкциях против РФ из-за Навального
"На данный момент конкретики нет, нужно реагировать в тот момент, когда решение по антироссийским санкциям может быть принято", - сказал парламентарий.
Он подчеркнул, что задача США – постоянное ослабление экономики России, и сейчас предпринимаются попытки использовать тему Навального. "Не было бы "отравления" Навального, был бы выбран другой формат", - уверен он.
Деньгин полагает, что США постоянно будут анализировать, обыгрывать любую негативную информацию в отношении России. "Мы к этому готовы, при необходимости будем реагировать по всем официальным каналам", - сказал он.
Рейхстаг - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
14 ноября, 07:53
В бундестаге заявили об атаке на Россию из-за ситуации с Навальным
Парламентарий выразил надежду, что у американских политиков хватит мудрости пойти на конструктивное сотрудничество с Россией, использовать любые площадки "для концентрации конструктивного диалога".
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации.
Флаг ЕС у здания представительства Европейского Союза в Москве - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
12 ноября, 16:46
Москва ввела зеркальные санкции против ФРГ и Франции из-за Навального
 
Госпитализация Алексея НавальногоВадим ДеньгинАлексей НавальныйДмитрий ПесковМоскваСШАБерлин (город)В мире
 
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