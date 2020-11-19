https://ria.ru/20201119/sovfed-1585312591.html
В Совфеде прокомментировали американскую резолюцию по делу Навального
В Совфеде прокомментировали американскую резолюцию по делу Навального
США, где палата представителей конгресса приняла резолюцию по "отравлению" Алексея Навального с призывом ввести санкции против России, используют тему для... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T11:46
2020-11-19T11:46
2020-11-19T11:46
госпитализация алексея навального
вадим деньгин
алексей навальный
дмитрий песков
москва
сша
берлин (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/102570/04/1025700495_0:0:2499:1407_1400x0_80_0_0_48735be33e4108ae206bae14bf1c3b0c.jpg
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. США, где палата представителей конгресса приняла резолюцию по "отравлению" Алексея Навального с призывом ввести санкции против России, используют тему для давления на российскую экономику, заявил РИА Новости в четверг член международного комитета Совфеда Вадим Деньгин.Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, в которой осуждают "отравление" Навального и призывают американские власти к введению санкций против России."На данный момент конкретики нет, нужно реагировать в тот момент, когда решение по антироссийским санкциям может быть принято", - сказал парламентарий.Он подчеркнул, что задача США – постоянное ослабление экономики России, и сейчас предпринимаются попытки использовать тему Навального. "Не было бы "отравления" Навального, был бы выбран другой формат", - уверен он.Деньгин полагает, что США постоянно будут анализировать, обыгрывать любую негативную информацию в отношении России. "Мы к этому готовы, при необходимости будем реагировать по всем официальным каналам", - сказал он.Парламентарий выразил надежду, что у американских политиков хватит мудрости пойти на конструктивное сотрудничество с Россией, использовать любые площадки "для концентрации конструктивного диалога".Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации.
https://ria.ru/20201119/navalnyy-1585270152.html
https://ria.ru/20201114/navalnyy-1584583618.html
https://ria.ru/20201112/lavrov-sanktsii-1584322833.html
москва
сша
берлин (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/102570/04/1025700495_0:0:2499:1875_1400x0_80_0_0_64fb822635cfd7274f869a91df2f77b5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госпитализация алексея навального, вадим деньгин, алексей навальный, дмитрий песков, москва, сша, берлин (город), в мире
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. США
, где палата представителей конгресса приняла резолюцию по "отравлению" Алексея Навального
с призывом ввести санкции против России, используют тему для давления на российскую экономику, заявил РИА Новости в четверг член международного комитета Совфеда Вадим Деньгин
.
Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, в которой осуждают "отравление" Навального и призывают американские власти к введению санкций против России.
"На данный момент конкретики нет, нужно реагировать в тот момент, когда решение по антироссийским санкциям может быть принято", - сказал парламентарий.
Он подчеркнул, что задача США – постоянное ослабление экономики России, и сейчас предпринимаются попытки использовать тему Навального. "Не было бы "отравления" Навального, был бы выбран другой формат", - уверен он.
Деньгин полагает, что США постоянно будут анализировать, обыгрывать любую негативную информацию в отношении России. "Мы к этому готовы, при необходимости будем реагировать по всем официальным каналам", - сказал он.
Парламентарий выразил надежду, что у американских политиков хватит мудрости пойти на конструктивное сотрудничество с Россией, использовать любые площадки "для концентрации конструктивного диалога".
Навального 20 августа госпитализировали в Омске
после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска
. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Позднее его перевезли самолетом в Германию
. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин
не информировал Москву
о своих выводах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
отмечал, что Россия готова взаимодействовать с Европой
по ситуации с Навальным, но нуждается в информации.