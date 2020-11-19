https://ria.ru/20201119/sovfed-1585312591.html

В Совфеде прокомментировали американскую резолюцию по делу Навального

В Совфеде прокомментировали американскую резолюцию по делу Навального

США, где палата представителей конгресса приняла резолюцию по "отравлению" Алексея Навального с призывом ввести санкции против России, используют тему для... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T11:46

2020-11-19T11:46

2020-11-19T11:46

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вадим деньгин

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. США, где палата представителей конгресса приняла резолюцию по "отравлению" Алексея Навального с призывом ввести санкции против России, используют тему для давления на российскую экономику, заявил РИА Новости в четверг член международного комитета Совфеда Вадим Деньгин.Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, в которой осуждают "отравление" Навального и призывают американские власти к введению санкций против России."На данный момент конкретики нет, нужно реагировать в тот момент, когда решение по антироссийским санкциям может быть принято", - сказал парламентарий.Он подчеркнул, что задача США – постоянное ослабление экономики России, и сейчас предпринимаются попытки использовать тему Навального. "Не было бы "отравления" Навального, был бы выбран другой формат", - уверен он.Деньгин полагает, что США постоянно будут анализировать, обыгрывать любую негативную информацию в отношении России. "Мы к этому готовы, при необходимости будем реагировать по всем официальным каналам", - сказал он.Парламентарий выразил надежду, что у американских политиков хватит мудрости пойти на конструктивное сотрудничество с Россией, использовать любые площадки "для концентрации конструктивного диалога".Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации.

https://ria.ru/20201119/navalnyy-1585270152.html

https://ria.ru/20201114/navalnyy-1584583618.html

https://ria.ru/20201112/lavrov-sanktsii-1584322833.html

москва

сша

берлин (город)

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госпитализация алексея навального, вадим деньгин, алексей навальный, дмитрий песков, москва, сша, берлин (город), в мире