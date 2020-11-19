https://ria.ru/20201119/sotrudnichestvo-1585309640.html

Китай и Россия активизируют инвестиционное сотрудничество

Китай и Россия активизируют инвестиционное сотрудничество

Китай и Россия договорились приложить все усилия для скорейшего преодоления влияния пандемии COVID-19 на двустороннее инвестиционное сотрудничество. РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T11:29

2020-11-19T11:29

2020-11-19T11:29

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россия

хань чжэн

андрей белоусов

китай

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МОСКВА, 19 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай и Россия договорились приложить все усилия для скорейшего преодоления влияния пандемии COVID-19 на двустороннее инвестиционное сотрудничество.Об этом заявлено на 7-м заседании Китайско-российской комиссии по инвестиционному сотрудничеству, которое прошло под сопредседательством вице-премьера Госсовета КНР Хань Чжэна и первого вице-премьера России Андрея Белоусова.Хань Чжэн дал высокую оценку динамике инвестиционного сотрудничества между двумя странами, заверив, что Китай готов вывести это взаимодействие на более высокий уровень. Он призвал не упускать возможностей, предоставленных проведением российско-китайских годов научно-технологических инноваций для укрепления инвестиционного сотрудничества в таких областях, как высокие технологии, информация и связь, а также биобезопасность.Кроме того, по его мнению, следует углублять сотрудничество на межрегиональном уровне, а также поощрять малые и средние предприятия к развитию инвествзаимодействия. Хань Чжэн добавил, что следует расширить взаимные платежи и расчеты в национальных валютах.Белоусов, в свою очередь, высоко отозвался о российско-китайских двусторонних отношениях, назвав их примером взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества. Он отметил, что Россия готова вместе с Китаем работать над осуществлением важных договоренностей, достигнутых лидерами двух государств, и в полной мере использовать преимущества двустороннего механизма инвестиционного сотрудничества, а также содействовать всестороннему практическому взаимодействию в этой сфере.

https://ria.ru/20201118/rech-1585248388.html

россия

китай

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россия, хань чжэн, андрей белоусов, китай