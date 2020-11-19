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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20201119/sotrudnichestvo-1585309640.html
Китай и Россия активизируют инвестиционное сотрудничество
Китай и Россия активизируют инвестиционное сотрудничество
Китай и Россия договорились приложить все усилия для скорейшего преодоления влияния пандемии COVID-19 на двустороннее инвестиционное сотрудничество. РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T11:29
2020-11-19T11:29
россия-китай: главное
россия
хань чжэн
андрей белоусов
китай
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МОСКВА, 19 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай и Россия договорились приложить все усилия для скорейшего преодоления влияния пандемии COVID-19 на двустороннее инвестиционное сотрудничество.Об этом заявлено на 7-м заседании Китайско-российской комиссии по инвестиционному сотрудничеству, которое прошло под сопредседательством вице-премьера Госсовета КНР Хань Чжэна и первого вице-премьера России Андрея Белоусова.Хань Чжэн дал высокую оценку динамике инвестиционного сотрудничества между двумя странами, заверив, что Китай готов вывести это взаимодействие на более высокий уровень. Он призвал не упускать возможностей, предоставленных проведением российско-китайских годов научно-технологических инноваций для укрепления инвестиционного сотрудничества в таких областях, как высокие технологии, информация и связь, а также биобезопасность.Кроме того, по его мнению, следует углублять сотрудничество на межрегиональном уровне, а также поощрять малые и средние предприятия к развитию инвествзаимодействия. Хань Чжэн добавил, что следует расширить взаимные платежи и расчеты в национальных валютах.Белоусов, в свою очередь, высоко отозвался о российско-китайских двусторонних отношениях, назвав их примером взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества. Он отметил, что Россия готова вместе с Китаем работать над осуществлением важных договоренностей, достигнутых лидерами двух государств, и в полной мере использовать преимущества двустороннего механизма инвестиционного сотрудничества, а также содействовать всестороннему практическому взаимодействию в этой сфере.
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россия, хань чжэн, андрей белоусов, китай

Китай и Россия активизируют инвестиционное сотрудничество

11:29 19.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк14 мая 2017. На церемонии открытия Международного форума "Один пояс, один путь"
14 мая 2017. На церемонии открытия Международного форума Один пояс, один путь - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 19 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай и Россия договорились приложить все усилия для скорейшего преодоления влияния пандемии COVID-19 на двустороннее инвестиционное сотрудничество.
Об этом заявлено на 7-м заседании Китайско-российской комиссии по инвестиционному сотрудничеству, которое прошло под сопредседательством вице-премьера Госсовета КНР Хань Чжэна и первого вице-премьера России Андрея Белоусова.
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Хань Чжэн дал высокую оценку динамике инвестиционного сотрудничества между двумя странами, заверив, что Китай готов вывести это взаимодействие на более высокий уровень. Он призвал не упускать возможностей, предоставленных проведением российско-китайских годов научно-технологических инноваций для укрепления инвестиционного сотрудничества в таких областях, как высокие технологии, информация и связь, а также биобезопасность.
Кроме того, по его мнению, следует углублять сотрудничество на межрегиональном уровне, а также поощрять малые и средние предприятия к развитию инвествзаимодействия. Хань Чжэн добавил, что следует расширить взаимные платежи и расчеты в национальных валютах.
Белоусов, в свою очередь, высоко отозвался о российско-китайских двусторонних отношениях, назвав их примером взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества. Он отметил, что Россия готова вместе с Китаем работать над осуществлением важных договоренностей, достигнутых лидерами двух государств, и в полной мере использовать преимущества двустороннего механизма инвестиционного сотрудничества, а также содействовать всестороннему практическому взаимодействию в этой сфере.
 
Россия-Китай: ГлавноеРоссияХань ЧжэнАндрей БелоусовКитай
 
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