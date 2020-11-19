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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20201119/sim-karty-1585331686.html
В ОЭЗ Москвы организуют производство сим-карт
В ОЭЗ Москвы организуют производство сим-карт
Компания "Исткомпис Рус", получившая статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва", вложит около 130 миллионов рублей в развитие... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T13:13
2020-11-19T13:13
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владимир ефимов (государственный служащий)
москва
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Компания "Исткомпис Рус", получившая статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва", вложит около 130 миллионов рублей в развитие производства сим-карт на территории ОЭЗ, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Помимо производства традиционных сим-карт, компания займется созданием платформы для загрузки виртуальных сим-карт, отмечается в сообщении."В начале 2021 года компания начнет капитальное строительство объекта площадью 1700 квадратных метров, в котором разместится производственный комплекс, лабораторные и офисные помещения. Статус резидента позволяет компаниям получать льготы, а сэкономленные средства инвестировать в свое производство. Новый резидент вложит в проект 126,7 миллиона рублей. С запуском производства в 2022 году будет создано более 50 высокотехнологичных рабочих мест", - сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводит пресс-служба.По данным пресс-службы, "Исткомпис Рус" ежегодно поставляет крупнейшим операторам связи в России, странах СНГ, а также в Германии и Эстонии около 50 миллионов сим-карт. Компания работает в партнерстве с головной организацией – мировым производителем сим-карт Eastcompeace Technology Co Ltd."Компания первой на российском рынке занялась разработкой программного обеспечения для виртуальных сим-карт. Они позволяют удаленно записать профиль любого оператора связи, который предоставляет такую услугу, и не посещать салоны связи, чтобы подключиться к услугам мобильного оператора. При выезде за границу также можно настроить подписку онлайн", – рассказал руководитель ДИПП Александр Прохоров. Также компания планирует начать выпуск банковских карт по новой для рынка технологии кастомизации контактной площадки – чипа.Сейчас в особой экономической зоне "Технополис "Москва" работают девять резидентов, занимающихся информационно-коммуникационными технологиями, с общей численностью сотрудников более 480 человек. Благодаря своему статусу резиденты получают возможность ежегодно существенно экономить на налогах и других обязательных платежах: они освобождаются от уплаты налога на имущество, землю и транспорт, уплачивают налог на прибыль по сниженной ставке и пользуются режимом свободной таможенной зоны, напомнили в пресс-службе.
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владимир ефимов (государственный служащий) , москва

В ОЭЗ Москвы организуют производство сим-карт

13:13 19.11.2020
 
© Fotolia / Łukasz SzczepańskiСим-карты
Сим-карты - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© Fotolia / Łukasz Szczepański
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Компания "Исткомпис Рус", получившая статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва", вложит около 130 миллионов рублей в развитие производства сим-карт на территории ОЭЗ, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Помимо производства традиционных сим-карт, компания займется созданием платформы для загрузки виртуальных сим-карт, отмечается в сообщении.
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"В начале 2021 года компания начнет капитальное строительство объекта площадью 1700 квадратных метров, в котором разместится производственный комплекс, лабораторные и офисные помещения. Статус резидента позволяет компаниям получать льготы, а сэкономленные средства инвестировать в свое производство. Новый резидент вложит в проект 126,7 миллиона рублей. С запуском производства в 2022 году будет создано более 50 высокотехнологичных рабочих мест", - сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводит пресс-служба.
По данным пресс-службы, "Исткомпис Рус" ежегодно поставляет крупнейшим операторам связи в России, странах СНГ, а также в Германии и Эстонии около 50 миллионов сим-карт. Компания работает в партнерстве с головной организацией – мировым производителем сим-карт Eastcompeace Technology Co Ltd.
"Компания первой на российском рынке занялась разработкой программного обеспечения для виртуальных сим-карт. Они позволяют удаленно записать профиль любого оператора связи, который предоставляет такую услугу, и не посещать салоны связи, чтобы подключиться к услугам мобильного оператора. При выезде за границу также можно настроить подписку онлайн", – рассказал руководитель ДИПП Александр Прохоров.
Также компания планирует начать выпуск банковских карт по новой для рынка технологии кастомизации контактной площадки – чипа.
Сейчас в особой экономической зоне "Технополис "Москва" работают девять резидентов, занимающихся информационно-коммуникационными технологиями, с общей численностью сотрудников более 480 человек. Благодаря своему статусу резиденты получают возможность ежегодно существенно экономить на налогах и других обязательных платежах: они освобождаются от уплаты налога на имущество, землю и транспорт, уплачивают налог на прибыль по сниженной ставке и пользуются режимом свободной таможенной зоны, напомнили в пресс-службе.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыВладимир Ефимов (государственный служащий)Москва
 
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