Онлайн-конференция о Всероссийских спортивных соревнованиях школьников
25 ноября в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Подведение итогов этапов Всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников "Президентские состязания", "Президентские спортивные игры" и Всероссийские спортивные игры школьных спортивных клубов".
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Участники:
- начальник департамента Управления Президента Российской Федерации по обеспечению деятельности Государственного совета Российской Федерации Сергей НИКИТИН;
- начальник отдела физической культуры, спорта, детского туризма и формирования здорового образа жизни Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации Александр МИНАЕВ;
- начальник отдела физкультурно-спортивной работы Министерства спорта Российской Федерации Георгий КАБАНОВ;
- директор Федерального центра организационно-методического обеспечения физического воспитания Николай ФЕДЧЕНКО;
- директор Детского оздоровительно-образовательного центра г. Узловая Тульской области Юрий ПЕРЕГУДОВ;
- директор Спортивной школы г. Гусь-Хрустальный Владимирской области Вячеслав ВИНОГРАДОВ;
- олимпийский чемпион по баскетболу Иван ЕДЕШКО.
В рамках мероприятия будут обсуждены процессы реализации государственной политики в области физкультурно-спортивного воспитания подрастающего поколения, задачи развития физической культуры и спорта среди учащихся. Также речь пойдет о значении соревнований среди школьных спортивных клубов для спорта высших достижений.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- начальник департамента Управления Президента Российской Федерации по обеспечению деятельности Государственного совета Российской Федерации Сергей НИКИТИН;
- начальник отдела физической культуры, спорта, детского туризма и формирования здорового образа жизни Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации Александр МИНАЕВ;
- начальник отдела физкультурно-спортивной работы Министерства спорта Российской Федерации Георгий КАБАНОВ;
- директор Федерального центра организационно-методического обеспечения физического воспитания Николай ФЕДЧЕНКО;
- директор Детского оздоровительно-образовательного центра г. Узловая Тульской области Юрий ПЕРЕГУДОВ;
- директор Спортивной школы г. Гусь-Хрустальный Владимирской области Вячеслав ВИНОГРАДОВ;
- олимпийский чемпион по баскетболу Иван ЕДЕШКО.
В рамках мероприятия будут обсуждены процессы реализации государственной политики в области физкультурно-спортивного воспитания подрастающего поколения, задачи развития физической культуры и спорта среди учащихся. Также речь пойдет о значении соревнований среди школьных спортивных клубов для спорта высших достижений.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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