https://ria.ru/20201119/shkola-1585350371.html

Онлайн-конференция о Всероссийских спортивных соревнованиях школьников

Онлайн-конференция о Всероссийских спортивных соревнованиях школьников

25 ноября в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Подведение итогов этапов Всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников "Президентские состязания", "Президентские спортивные игры" и Всероссийские спортивные игры школьных спортивных клубов".

2020-11-19T14:09

2020-11-19T14:09

2020-11-19T14:09

анонсы

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Задать вопросУчастники:- начальник департамента Управления Президента Российской Федерации по обеспечению деятельности Государственного совета Российской Федерации Сергей НИКИТИН;- начальник отдела физической культуры, спорта, детского туризма и формирования здорового образа жизни Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации Александр МИНАЕВ;- начальник отдела физкультурно-спортивной работы Министерства спорта Российской Федерации Георгий КАБАНОВ;- директор Федерального центра организационно-методического обеспечения физического воспитания Николай ФЕДЧЕНКО;- директор Детского оздоровительно-образовательного центра г. Узловая Тульской области Юрий ПЕРЕГУДОВ;- директор Спортивной школы г. Гусь-Хрустальный Владимирской области Вячеслав ВИНОГРАДОВ;- олимпийский чемпион по баскетболу Иван ЕДЕШКО.В рамках мероприятия будут обсуждены процессы реализации государственной политики в области физкультурно-спортивного воспитания подрастающего поколения, задачи развития физической культуры и спорта среди учащихся. Также речь пойдет о значении соревнований среди школьных спортивных клубов для спорта высших достижений.Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы