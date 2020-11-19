Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201119/shkola-1585350371.html
Онлайн-конференция о Всероссийских спортивных соревнованиях школьников
Онлайн-конференция о Всероссийских спортивных соревнованиях школьников
25 ноября в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Подведение итогов этапов Всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников "Президентские состязания", "Президентские спортивные игры" и Всероссийские спортивные игры школьных спортивных клубов".
2020-11-19T14:09
2020-11-19T14:09
анонсы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/sharing/article/1585350371.jpg?1605784157
Задать вопросУчастники:-&nbsp;начальник департамента Управления Президента Российской Федерации по обеспечению деятельности Государственного совета Российской Федерации Сергей НИКИТИН;- начальник отдела физической культуры, спорта, детского туризма и формирования здорового образа жизни Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации Александр МИНАЕВ;-&nbsp;начальник отдела физкультурно-спортивной работы Министерства спорта Российской Федерации Георгий КАБАНОВ;- директор Федерального центра организационно-методического обеспечения физического воспитания Николай ФЕДЧЕНКО;-&nbsp;директор Детского оздоровительно-образовательного центра г. Узловая Тульской области Юрий ПЕРЕГУДОВ;- директор Спортивной школы г. Гусь-Хрустальный Владимирской области Вячеслав ВИНОГРАДОВ;- олимпийский чемпион по баскетболу Иван ЕДЕШКО.В рамках мероприятия будут обсуждены процессы реализации государственной политики в области физкультурно-спортивного воспитания подрастающего поколения,&nbsp;задачи развития физической культуры и спорта среди учащихся. Также речь пойдет о значении соревнований среди школьных спортивных клубов для&nbsp; спорта высших достижений.Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция о Всероссийских спортивных соревнованиях школьников

14:09 19.11.2020
 
Читать ria.ru в
25 ноября в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Подведение итогов этапов Всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников "Президентские состязания", "Президентские спортивные игры" и Всероссийские спортивные игры школьных спортивных клубов".
Задать вопрос

Участники:
- начальник департамента Управления Президента Российской Федерации по обеспечению деятельности Государственного совета Российской Федерации Сергей НИКИТИН;
- начальник отдела физической культуры, спорта, детского туризма и формирования здорового образа жизни Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации Александр МИНАЕВ;
- начальник отдела физкультурно-спортивной работы Министерства спорта Российской Федерации Георгий КАБАНОВ;
- директор Федерального центра организационно-методического обеспечения физического воспитания Николай ФЕДЧЕНКО;
- директор Детского оздоровительно-образовательного центра г. Узловая Тульской области Юрий ПЕРЕГУДОВ;
- директор Спортивной школы г. Гусь-Хрустальный Владимирской области Вячеслав ВИНОГРАДОВ;
- олимпийский чемпион по баскетболу Иван ЕДЕШКО.

В рамках мероприятия будут обсуждены процессы реализации государственной политики в области физкультурно-спортивного воспитания подрастающего поколения, задачи развития физической культуры и спорта среди учащихся. Также речь пойдет о значении соревнований среди школьных спортивных клубов для  спорта высших достижений.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
Анонсы
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:30Мишустин поздравил патриарха Кирилла с днем рождения
10:26Сотрудники Россвязи и Роспечати смогут продолжить работу в Минцифры
10:24В СК сообщили о состоянии ребенка, выжившего после ЧП с авто в Югре
10:20Ученые оценили ситуацию с водоснабжением Крыма
10:20Глава СЖР оценил возможные последствия упразднения Роспечати
10:10В Гродно взорвали машину милиционера из "черного списка" оппозиции
10:10Умер митрополит Казанский и Татарстанский Феофан
10:02Володин назвал решения Нюрнбергского трибунала незыблемыми
10:02Путин упразднил Роспечать и Россвязь
09:58Историк сравнил потворство Европы неонацистам с "умиротворением" Гитлера
09:50Назван способ предотвратить преждевременное старение
09:50Роспотребнадзор рассказал о сроках вакцинации желающих "ЭпиВакКороной"
09:49В Ленинградской области мужчину убили за просьбу надеть маску в автобусе
09:45Россиянин получил 13 лет колонии за попытку продать военные данные ЦРУ
09:44Москвичей предупредили о новой волне ледяных дождей
09:40Умер патриарх Сербский Ириней
09:37В Приморье ввели региональный режим ЧС из-за снежного циклона
09:35В РВИО считают, что западные страны забыли уроки Нюрнберга
09:33Роспотребнадзор рассказал о планах по выпуску вакцины "ЭпиВакКорона"
09:32В России запустили госплатформу по охране объектов культурного наследия
Лента новостейМолния