https://ria.ru/20201119/shalyapin-1585330705.html
Прохор Шаляпин пожелал "смерти" российской эстраде
Прохор Шаляпин пожелал "смерти" российской эстраде
Певец Прохор Шаляпин резко раскритиковал артистов, которые жалуются на снижение доходов в период пандемии и просят поддержки у государства. РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T12:55
2020-11-19T12:55
2020-11-19T14:47
шоубиз
прохор шаляпин
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Певец Прохор Шаляпин резко раскритиковал артистов, которые жалуются на снижение доходов в период пандемии и просят поддержки у государства.По его словам, всех звезд, решивших бойкотировать новогодние шоу, необходимо заменить.Шаляпин отметил, что поддержку необходимо оказывать "настоящим" деятелям культуры — артистам хоров, танцевальных коллективов и театров.Певец добавил, что сам он "не прибедняется", хотя также остался без работы в новогоднюю ночь.Ранее Валерий Меладзе заявил, что без новогодних концертов, которые отменили из-за пандемии коронавируса, нет ощущения праздника, а при запрете на работу артистов из-за ограничительных мер сниматься в новогодних программах им также не стоит. Исполнитель выразил мнение, что это привлечет внимание к отрасли, в которой заняты десятки тысяч человек, оставшихся без работы на протяжении нескольких месяцев.Призыв Меладзе не нашел поддержки у его коллег, однако практически все они согласились с тем, что во время пандемии артисты испытывают серьезные трудности.
https://ria.ru/20201116/vorobey-1584894605.html
https://ria.ru/20201115/meladze-1584706301.html
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прохор шаляпин, знаменитости, валерий меладзе
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости.
Певец Прохор Шаляпин
резко раскритиковал артистов, которые жалуются на снижение доходов в период пандемии и просят поддержки у государства.
По его словам, всех звезд, решивших бойкотировать новогодние шоу, необходимо заменить.
"Если мы не увидим в новогодних "огоньках" наш сегодняшний истеблишмент, то и слава богу. Я буду очень рад этому. Лично я желаю, фигурально выражаясь, смерти сегодняшнему шоу-бизнесу", — сказал музыкант в комментарии телеканалу "360".
Шаляпин отметил, что поддержку необходимо оказывать "настоящим" деятелям культуры — артистам хоров, танцевальных коллективов и театров.
Певец добавил, что сам он "не прибедняется", хотя также остался без работы в новогоднюю ночь.
Ранее Валерий Меладзе
заявил, что без новогодних концертов, которые отменили из-за пандемии коронавируса, нет ощущения праздника, а при запрете на работу артистов из-за ограничительных мер сниматься в новогодних программах им также не стоит. Исполнитель выразил мнение, что это привлечет внимание к отрасли, в которой заняты десятки тысяч человек, оставшихся без работы на протяжении нескольких месяцев.
Призыв Меладзе не нашел поддержки у его коллег, однако практически все они согласились с тем, что во время пандемии артисты испытывают серьезные трудности.