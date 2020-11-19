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https://ria.ru/20201119/shalyapin-1585330705.html
Прохор Шаляпин пожелал "смерти" российской эстраде
Прохор Шаляпин пожелал "смерти" российской эстраде
Певец Прохор Шаляпин резко раскритиковал артистов, которые жалуются на снижение доходов в период пандемии и просят поддержки у государства. РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T12:55
2020-11-19T14:47
шоубиз
прохор шаляпин
знаменитости
валерий меладзе
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Певец Прохор Шаляпин резко раскритиковал артистов, которые жалуются на снижение доходов в период пандемии и просят поддержки у государства.По его словам, всех звезд, решивших бойкотировать новогодние шоу, необходимо заменить.Шаляпин отметил, что поддержку необходимо оказывать "настоящим" деятелям культуры — артистам хоров, танцевальных коллективов и театров.Певец добавил, что сам он "не прибедняется", хотя также остался без работы в новогоднюю ночь.Ранее Валерий Меладзе заявил, что без новогодних концертов, которые отменили из-за пандемии коронавируса, нет ощущения праздника, а при запрете на работу артистов из-за ограничительных мер сниматься в новогодних программах им также не стоит. Исполнитель выразил мнение, что это привлечет внимание к отрасли, в которой заняты десятки тысяч человек, оставшихся без работы на протяжении нескольких месяцев.Призыв Меладзе не нашел поддержки у его коллег, однако практически все они согласились с тем, что во время пандемии артисты испытывают серьезные трудности.
https://ria.ru/20201116/vorobey-1584894605.html
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прохор шаляпин, знаменитости, валерий меладзе

Прохор Шаляпин пожелал "смерти" российской эстраде

12:55 19.11.2020 (обновлено: 14:47 19.11.2020)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПевец Прохор Шаляпин
Певец Прохор Шаляпин - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Певец Прохор Шаляпин резко раскритиковал артистов, которые жалуются на снижение доходов в период пандемии и просят поддержки у государства.
По его словам, всех звезд, решивших бойкотировать новогодние шоу, необходимо заменить.

"Если мы не увидим в новогодних "огоньках" наш сегодняшний истеблишмент, то и слава богу. Я буду очень рад этому. Лично я желаю, фигурально выражаясь, смерти сегодняшнему шоу-бизнесу", — сказал музыкант в комментарии телеканалу "360".

Шаляпин отметил, что поддержку необходимо оказывать "настоящим" деятелям культуры — артистам хоров, танцевальных коллективов и театров.
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16 ноября, 19:24Шоубиз
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Певец добавил, что сам он "не прибедняется", хотя также остался без работы в новогоднюю ночь.
Ранее Валерий Меладзе заявил, что без новогодних концертов, которые отменили из-за пандемии коронавируса, нет ощущения праздника, а при запрете на работу артистов из-за ограничительных мер сниматься в новогодних программах им также не стоит. Исполнитель выразил мнение, что это привлечет внимание к отрасли, в которой заняты десятки тысяч человек, оставшихся без работы на протяжении нескольких месяцев.
Призыв Меладзе не нашел поддержки у его коллег, однако практически все они согласились с тем, что во время пандемии артисты испытывают серьезные трудности.
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