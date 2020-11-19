https://ria.ru/20201119/shalyapin-1585330705.html

Прохор Шаляпин пожелал "смерти" российской эстраде

Прохор Шаляпин пожелал "смерти" российской эстраде

Певец Прохор Шаляпин резко раскритиковал артистов, которые жалуются на снижение доходов в период пандемии и просят поддержки у государства. РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T12:55

2020-11-19T12:55

2020-11-19T14:47

шоубиз

прохор шаляпин

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Певец Прохор Шаляпин резко раскритиковал артистов, которые жалуются на снижение доходов в период пандемии и просят поддержки у государства.По его словам, всех звезд, решивших бойкотировать новогодние шоу, необходимо заменить.Шаляпин отметил, что поддержку необходимо оказывать "настоящим" деятелям культуры — артистам хоров, танцевальных коллективов и театров.Певец добавил, что сам он "не прибедняется", хотя также остался без работы в новогоднюю ночь.Ранее Валерий Меладзе заявил, что без новогодних концертов, которые отменили из-за пандемии коронавируса, нет ощущения праздника, а при запрете на работу артистов из-за ограничительных мер сниматься в новогодних программах им также не стоит. Исполнитель выразил мнение, что это привлечет внимание к отрасли, в которой заняты десятки тысяч человек, оставшихся без работы на протяжении нескольких месяцев.Призыв Меладзе не нашел поддержки у его коллег, однако практически все они согласились с тем, что во время пандемии артисты испытывают серьезные трудности.

https://ria.ru/20201116/vorobey-1584894605.html

https://ria.ru/20201115/meladze-1584706301.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прохор шаляпин, знаменитости, валерий меладзе