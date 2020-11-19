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Число зараженных коронавирусом в доме престарелых под Саратовом выросло
Число зараженных коронавирусом в доме престарелых под Саратовом выросло
Число зараженных коронавирусом среди сотрудников и проживающих Балаковского дома-интерната для престарелых и инвалидов в Саратовской области возросло до 50,... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T21:41
2020-11-19T21:58
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
саратовская область
происшествия
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САРАТОВ, 19 ноя - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Число зараженных коронавирусом среди сотрудников и проживающих Балаковского дома-интерната для престарелых и инвалидов в Саратовской области возросло до 50, сообщила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Надежда Матвеева.В министерстве труда и социальной защиты региона РИА Новости ранее сообщили, что у одного из сотрудников Балаковского дома-интерната оказался положительным тест на COVID-19, проводившийся перед заходом на смену, после чего провели тестирование на коронавирус всех проживающих и сотрудников учреждения. По данным ведомства на 12 ноября, в этом очаге инфекции COVID-19 подтвердился у 30 проживающих и 10 сотрудников."В Балаковском доме-интернате у нас ситуация наблюдается с 1 ноября, когда заболели три человека из числа проживающих. Незамедлительно было начато эпидрасследование, и все остальные случаи выявлялись в ходе эпидрасследования. 17 случаев среди персонала и 33 случая среди пациентов. Среди персонала все бессимптомники, среди проживающих первые выявленные были с внебольничной пневмонией, остальные - с ОРВИ в ходе активного выявления", - сказала Матвеева в четверг на брифинге по ситуации с COVID-19 в регионе.Она отметила, что заболевшие постояльцы дома престарелых были госпитализированы и получили необходимое лечение. "По моим данным, (они) готовятся к выписке", - добавила Матвеева.Все дома престарелых и психоневрологические интернаты области из-за угрозы коронавируса с 29 апреля закрыты на карантин, после того как очаги COVID-19 были выявлены в двух психоневрологических интернатах - в селе Черкасское Вольского района и селе Озерное Аткарского района. Из-за массового заражения коронавирусной инфекцией в Черкасском интернате в апреле возбудили уголовное дело о халатности. Однако в августе произошла новая вспышка COVID-19 в отделении Черкасского ПНИ в селе Колояр, после чего директор учреждения был отправлен в отставку. В октябре очаг COVID-19 выявили в Балашовском доме-интернате для престарелых и инвалидов.Всего в Саратовской области лабораторно подтверждены 24 469 случаев заражения коронавирусом, в том числе рекордные 235 за минувшие сутки, скончались 197 пациентов с COVID-19, выздоровели 18 199.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), саратовская область, происшествия

Число зараженных коронавирусом в доме престарелых под Саратовом выросло

21:41 19.11.2020 (обновлено: 21:58 19.11.2020)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПациент ожидает приема врача в больнице
Пациент ожидает приема врача в больнице - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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САРАТОВ, 19 ноя - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Число зараженных коронавирусом среди сотрудников и проживающих Балаковского дома-интерната для престарелых и инвалидов в Саратовской области возросло до 50, сообщила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Надежда Матвеева.
В министерстве труда и социальной защиты региона РИА Новости ранее сообщили, что у одного из сотрудников Балаковского дома-интерната оказался положительным тест на COVID-19, проводившийся перед заходом на смену, после чего провели тестирование на коронавирус всех проживающих и сотрудников учреждения. По данным ведомства на 12 ноября, в этом очаге инфекции COVID-19 подтвердился у 30 проживающих и 10 сотрудников.
"В Балаковском доме-интернате у нас ситуация наблюдается с 1 ноября, когда заболели три человека из числа проживающих. Незамедлительно было начато эпидрасследование, и все остальные случаи выявлялись в ходе эпидрасследования. 17 случаев среди персонала и 33 случая среди пациентов. Среди персонала все бессимптомники, среди проживающих первые выявленные были с внебольничной пневмонией, остальные - с ОРВИ в ходе активного выявления", - сказала Матвеева в четверг на брифинге по ситуации с COVID-19 в регионе.
Она отметила, что заболевшие постояльцы дома престарелых были госпитализированы и получили необходимое лечение. "По моим данным, (они) готовятся к выписке", - добавила Матвеева.
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Все дома престарелых и психоневрологические интернаты области из-за угрозы коронавируса с 29 апреля закрыты на карантин, после того как очаги COVID-19 были выявлены в двух психоневрологических интернатах - в селе Черкасское Вольского района и селе Озерное Аткарского района. Из-за массового заражения коронавирусной инфекцией в Черкасском интернате в апреле возбудили уголовное дело о халатности. Однако в августе произошла новая вспышка COVID-19 в отделении Черкасского ПНИ в селе Колояр, после чего директор учреждения был отправлен в отставку. В октябре очаг COVID-19 выявили в Балашовском доме-интернате для престарелых и инвалидов.
Всего в Саратовской области лабораторно подтверждены 24 469 случаев заражения коронавирусом, в том числе рекордные 235 за минувшие сутки, скончались 197 пациентов с COVID-19, выздоровели 18 199.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Саратовская областьПроисшествия
 
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