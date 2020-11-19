https://ria.ru/20201119/saratov-1585433919.html

Число зараженных коронавирусом в доме престарелых под Саратовом выросло

Число зараженных коронавирусом в доме престарелых под Саратовом выросло

Число зараженных коронавирусом среди сотрудников и проживающих Балаковского дома-интерната для престарелых и инвалидов в Саратовской области возросло до 50,... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T21:41

2020-11-19T21:41

2020-11-19T21:58

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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САРАТОВ, 19 ноя - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Число зараженных коронавирусом среди сотрудников и проживающих Балаковского дома-интерната для престарелых и инвалидов в Саратовской области возросло до 50, сообщила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Надежда Матвеева.В министерстве труда и социальной защиты региона РИА Новости ранее сообщили, что у одного из сотрудников Балаковского дома-интерната оказался положительным тест на COVID-19, проводившийся перед заходом на смену, после чего провели тестирование на коронавирус всех проживающих и сотрудников учреждения. По данным ведомства на 12 ноября, в этом очаге инфекции COVID-19 подтвердился у 30 проживающих и 10 сотрудников."В Балаковском доме-интернате у нас ситуация наблюдается с 1 ноября, когда заболели три человека из числа проживающих. Незамедлительно было начато эпидрасследование, и все остальные случаи выявлялись в ходе эпидрасследования. 17 случаев среди персонала и 33 случая среди пациентов. Среди персонала все бессимптомники, среди проживающих первые выявленные были с внебольничной пневмонией, остальные - с ОРВИ в ходе активного выявления", - сказала Матвеева в четверг на брифинге по ситуации с COVID-19 в регионе.Она отметила, что заболевшие постояльцы дома престарелых были госпитализированы и получили необходимое лечение. "По моим данным, (они) готовятся к выписке", - добавила Матвеева.Все дома престарелых и психоневрологические интернаты области из-за угрозы коронавируса с 29 апреля закрыты на карантин, после того как очаги COVID-19 были выявлены в двух психоневрологических интернатах - в селе Черкасское Вольского района и селе Озерное Аткарского района. Из-за массового заражения коронавирусной инфекцией в Черкасском интернате в апреле возбудили уголовное дело о халатности. Однако в августе произошла новая вспышка COVID-19 в отделении Черкасского ПНИ в селе Колояр, после чего директор учреждения был отправлен в отставку. В октябре очаг COVID-19 выявили в Балашовском доме-интернате для престарелых и инвалидов.Всего в Саратовской области лабораторно подтверждены 24 469 случаев заражения коронавирусом, в том числе рекордные 235 за минувшие сутки, скончались 197 пациентов с COVID-19, выздоровели 18 199.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201119/koronavirus-1585344985.html

саратовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), саратовская область, происшествия